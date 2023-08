Pronostici Mondiali Atletica Leggera 25 agosto 2023, a Budapest continuano i mondiali e venerdì c’a la semifinale della staffetta 4×100. Vediamo le avversarie dell’Italia di Jacobs e Tortu, e le quote antepost che favoriscono gli americani per la finale di sabato.

Pronostici Mondiali Atletica Leggera 25 agosto 2023: la semifinale

Continuano i Mondiali 2023 di atletica leggera a Budapest e venerdì è tempo di semifinali nella staffetta 4×100 dove sarà protagonista anche l’Italia che insegue la qualificazione alla finale (occorrerà rientrare tra le prime tre classificate della propria batteria).

La missione non è impossibile, ma l’Italia non sta vivendo un buon momento a livello di forma. I Campioni Olimpici incroceranno la Gran Bretagna, quest’anno già capace di un 38.00. Gli azzurri dovranno vedersela anche con il Canada (37.80) e poi con il Sudafrica (38.73 di stagionale) e la Nigeria (38.26 quest’anno). Il Brasile (38.70), la Svizzera (38.53) e la Polonia (38.74) sembrano fare meno paura.

Pronostici Mondiali Atletica Leggera 25 agosto 2023: i protagonisti azzurri

Si ripartirà dalla certezza Marcell Jacobs in seconda frazione, ma per il resto la formazione è ancora tutta da definire e si attendono le decisioni di Filippo Di Mulo.

Filippo Tortu in terza o quarta frazione? Affidarsi a Samuele Ceccarelli, piazzandolo in quarta frazione? Puntare su Lorenzo Patta al lancio? Azzardare Roberto Rigali? Escludere Fausto Desalu vista la forma fisica? Tanti gli interrogativi.

Quote: Stati Uniti favoriti, Italia @15 volte la posta

La finale si disputerà sabato sera alle 21:40 e su SNAI sono già disponibili le quote. Nessun dubbio sui favoriti, gli Stati Uniti @1.45 con la Giamaica @4.50 che sembra l’unica in grado di impensierire i velocisti a stelle e strisce. Dopo si sale subito in doppia cifra con Canada e Gran Bretagna entrambe @10.00 volte la posta.

L’Italia è offerta @15.00, davanti a Giappone e Trinidad e Tobago che troviamo entrambe @25.00, poi si sale molto con Ghana, Sud Africa @50, Olanda e Francia @65 e un trio a @75 volte la posta con Nigeria, Brasile e Germania.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.