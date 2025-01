Il Basket si conferma uno degli sport più seguiti, apprezzati e anche scommessi (tolti calcio e tennis) in Italia, e il nostro sito si conferma all’avanguardia nella copertura dei principali eventi e nelle analisi per le scommesse, dalle competizioni italiane ed europee a quelle della NBA americana. Calendario Basket 2025.

Calendario Basket 2025: i prossimi appuntamenti di LBA in Italia

Tanta pallacanestro in Italia, da gennaio a fino a giugno, con Serie A e Coppa Italia. La regular season del campionato di LBA si concluderà l’11 maggio, per dare poi il via alla post-season, ma prima ci saranno le finali di Coppa Italia a febbraio a Torino.

SERIE A

Fine della regular season: 11 maggio

Le date dei playoff verranno rese note in base agli impegni delle italiane in Europa

COPPA ITALIA

Mercoledì 12 febbraio – Due quarti di finale

Giovedì 13 febbraio – Due quarti di finale

Sabato 15 febbraio – Semifinali

Domenica 16 febbraio – Finale

Terminerà poco prima il campionato di Serie A1 Femminile (30 marzo) con i playoffs scudetto che si prolungheranno fino al massimo il 14 maggio. La finale della Coppa Italia del basket in rosa si giocherà il 16 febbraio, come quella maschile.

Le date chiave per le competizioni di pallacanestro europea

Le coppe europee si prendono tanto spazio, visto che parliamo di ben 4 competizioni maschili, e 2 anche femminili. La manifestazione più importante è ovviamente la Turkish Airlines Euroleague 2024-2025 in cui purtroppo le italiane, Olimpia Milano e Virtus Bologna, non stanno andando benissimo, ma noi seguiremo questa competizione, settimana dopo settimana, fino al gran finale del 25 maggio.

EUROLEGA

19a giornata

2/1 ore 20:00 ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano

3/1 ore 20:15 Panathinaikos-Virtus Bologna

20a giornata

9/1 ore 20:05 Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano

10/1 ore 20:45 Virtus Bologna-Baskonia

21a giornata

14/1 ore 20:30 Olimpia Milano-Alba Berlino

15/1 ore 19:00 Zalgiris-Virtus Bologna

22a giornata

16/1 ore 20:30 Partizan Belgrado-Olimpia Milano

17/1 ore 20:30 Bayern Monaco-Virtus Bologna

23a giornata

23/1 ore 18:30 Anadolu Efes-Olimpia Milano

23/1 ore 20:30 Virtus Bologna-AS Monaco

24a giornata

30/1 ore 20:30 Olimpia Milano-Panathinaikos

31/1 ore 18:30 Fenerbahce-Virtus Bologna

25a giornata

4/2 ore 20:45 Bayern Monaco-Olimpia Milano

5/2 ore 20:30 Virtus Bologna-Partizan

26a giornata

6/2 ore 19:00 Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano

7/2 ore 20:30 Virtus Bologna-Paris Basketball

27a giornata

27/2 ore 20:30 Olimpia Milano-AS Monaco

28/2 ore 20:00 Virtus Bologna-Olympiacos

28a giornata

6/3 ore 20:30 Olimpia Milano-Fenerbahce

7/3 ore 18:30 Anadolu Efes-Virtus Bologna

29a giornata

13/3 ore 20:30 Virtus Bologna-Real Madrid

14/3 ore 19:00 Stella Rossa-Olimpia Milano

30a giornata

18/3 ore 20:30 Paris Basketball-Olimpia Milano

20/3 ore 20:05 Maccabi Tel Aviv-Virtus Bologna

31a giornata

25/3 ore 20:45 Real Madrid-Olimpia Milano

26/3 ore 20:00 Stella Rossa-Virtus Bologna

32a giornata

27/3 ore 20:30 Olimpia Milano-Barcellona

28/3 ore 20:00 Alba Berlino-Virtus Bologna

33a giornata

4/4 ore 20:30 Virtus Bologna-Olimpia Milano

34a giornata

10/4 ore 20:30 Olimpia Milano-Baskonia

11/4 ore 20:30 Barcellona-Virtus Bologna

PLAY-IN

1° turno – 15 aprile

2° turno – 18 aprile

PLAYOFF

Da 22 aprile a 7 maggio (al massimo)

FINAL FOUR

Semifinali – 23 maggio

Finali – 25 maggio

EUROCUP

13a giornata

2/1 ore 20:00 Venezia-Valencia

3/1 ore 20:00 Trento-Bahcesehir Koleji Istanbul

14a giornata

7/1 ore 19:00 Hapoel Tel Aviv-Trento

8/1 ore 19:30 Hamburg Towers (Amburgo)-Venezia

15a giornata

14/1 ore 20:00 Trento-ratiopharm Ulm

15/1 ore 20:00 Venezia-U-BT Cluj-Napoca

16a giornata

21/1 ore 20:30 Joventut Badalona-Trento

22/1 ore 20:45 Venezia-Hapoel Gerusalemme

17a giornata

28/1 ore 20:00 Trento-Wolves Vilnius

29/1 ore 17:30 Turk Telekom Ankara-Venezia

18a giornata

4/2 ore 20:00 Venezia-Lietkabelis Panevezys

5/2 ore 18:00 Besiktas-Trento

PLAYOFF

Ottavi di finale (gara unica) – 4-5 marzo

Quarti di finale (gara unica) – 11-12 marzo

Semifinali (2 su 3) – 25, 28 marzo e 2 aprile

Finale (2 su 3) – 8, 11 e 16 aprile

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

PLAY-IN

Gara-1 – 2 e 3 gennaio

Gara-2 – 14 e 15 gennaio

Ev. Gara-3 – 21 e 22 gennaio

SECONDA FASE

Da 28 gennaio a 26 marzo

QUARTI DI FINALE

Serie al meglio delle 2 su 3 nel mese di aprile

FINAL FOUR

Sede e data da definire

FIBA EUROPE CUP

SECONDA FASE

7/1 ore 20:30 Cholet-Sassari

15/1 ore 20:00 Bilbao-Sassari

29/1 ore 20:30 Sassari-ESSM Le Portel

5/2 ore 20:30 Sassari-Cholet

PLAYOFF

Quarti di finale: 5 e 12 marzo

Semifinali: 26 marzo e 2 aprile

Finale: 16 e 23 aprile

NBA: le date del 2025 del grande basket americano

Grande risalto anche alla NBA americana che continua con la regular season fino al 13 aprile, poi si parte con la post-season, ad iniziare dai play-in dal 15 al 18 aprile, anche se l’inizio ufficiale dei playoffs è fissato a sabato 19 aprile. Le NBA Finals inizieranno giovedì 5 giugno. I nostri esperti di NBA seguiranno la stagione giorno per giorno con analisi e pronostici su Telegram, canale Betting Maniac (trovate tutti i riferimenti in fondo a questo articolo).

All Star Weekend – Da 14 a 16 febbraio

19 febbraio riprende la Regular Season

Fine Regular Season – Domenica 13 aprile

Play-In – Da 15 a 18 aprile

Inizio Playoff – Sabato 19 aprile

Semifinali di Conference – 3-4 oppure 5-6 maggio

Finali di Conference – Maggio da definire

NBA Finals – Da giovedì 5 giugno

Appena conclusa la stagione NBA, partono subito le donne con la regular season dal 16 maggio al 11 settembre con la WNBA che sta prendendo sempre più piede, anche a livello betting, ed è molto seguita, con fenomeni che la stanno rilanciando anche a livello mediatico, come Catlin Clark.

Draft – 14 aprile

Regular Season – Dal 16 maggio all’11 settembre

Commissioner’s Cup – 1-17 giugno

Playoff – Dal 14 settembre al 17 ottobre

All Star Game – 19 luglio

Gli appuntamenti delle nazionali di pallacanestro

Non possono mancare gli appuntamenti con le nazionali con gli europei di pallacanestro, EuroBasket 2025, con in campo gli azzurri già dai match di qualificazione I mondiali ci saranno per le nazionali giovanili con l’Under 19 e poi gli europei di altre categorie (Under 20, 18 e 16) anche femminili.

EUROBASKET 2025

Date da definire per la fase a gironi, comunque comprese tra mercoledì 27 agosto e mercoledì 3 settembre.

5 settembre

Quattro ottavi di finale

6 settembre

Quattro ottavi di finale

8 settembre

Due quarti di finale

9 settembre

Due quarti di finale

12 settembre

Semifinali

14 settembre

Finali 3° e 1° posto

ITALBASKET MASCHILE

Qualificazioni Eurobasket 2025

20 febbraio 2025 Turchia-Italia

23 febbraio 2025 Italia-Ungheria

ITALBASKET FEMMINILE

Qualificazioni Eurobasket 2025

6 febbraio 2025 Italia-Germania

9 febbraio 2025 Cechia-Italia

COMPETIZIONI GIOVANILI

MONDIALI

MASCHILI

Under 19 – 28 giugno-6 luglio in Svizzera (senza Italia)

FEMMINILI

Under 19 – 12-20 luglio in Cechia (senza Italia)

EUROPEI

MASCHILI

Under 20 – 12-20 luglio a Heraklion

Under 18 – 26 luglio-3 agosto a Belgrado

Under 16 – 8-16 agosto a Istanbul

FEMMINILI

Under 20 – 2-10 agosto a Matosinhos

Under 18 – 5-13 luglio in sede ignota

Under 16 – 15-23 agosto a Pitesti, Romania

