Un fine settimana importante con la 22° giornata di regular season della Lega Basket Serie A in campo tra il 14 e il 15 marzo, visto che si giocherà il big match della pallacanestro italiana per eccellenza, Virtus Bologna-Olimpia Milano, ma vediamo anche tutte le altre sfide che ci attendono in questo weekend di basket. Pronostici LBA giornata 22.

Pronostici LBA giornata 22: programma completo

Vediamo il programma completo della 22° giornata di regular season per la LBA 2025-2026, il campionato di pallacanestro italiana di Serie A. Come di consueto, due partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, mentre l’intero programma sarà visibile sulla piattaforma LBATV.

Sabato 14 Marzo

Ore 20:00 – Reyer Venezia vs APU Udine (Diretta LBATV e Sky Sport)

Ore 20:30 – Pallacanestro Trieste vs Aquila Basket Trento (Diretta LBATV)

Domenica 15 Marzo

Ore 12:00 – Dinamo Sassari vs UNAHOTELS Reggiana (Diretta LBATV)

Ore 17:00 – Openjobmetis Varese vs Universo Treviso (Diretta LBATV)

Ore 17:30 – Cantù vs Napoli Basket (Diretta LBATV)

Ore 18:00 – Vanoli Cremona vs Germani Brescia (Diretta LBATV)

Ore 20:00 – Virtus Bologna vs Olimpia Milano (Diretta LBATV e Sky Sport)

CLASSIFICA LBA 2025-2026

Virtus Bologna – 34 punti Brescia – 30 punti Olimpia Milano – 30 punti Venezia – 28 punti Derthona – 26 punti Trieste – 20 punti Trento – 18 punti Reggiana – 16 punti Varese – 16 punti Udine – 16 punti Cremona – 16 punti Napoli – 14 punti Dinamo Sassari – 14 punti Cantù – 10 punti Universo Treviso – 6 punti

Basket LBA: le sfide di sabato 14 marzo

La giornata si apre sabato alle 20:00 con il derby del Triveneto tra Reyer Venezia-APU Udine. I lagunari (quarti a 28 punti) arrivano dalla vittoria di misura su Treviso per 91-90, decisa dalla difesa di Cole nel finale. I friulani, fermi a 16 punti, devono invece riscattare il passo falso subito contro Varese.

Alle 20:30 Trieste, a quota 20 punti, ospita Trento (18 punti) in un match fondamentale per restare agganciati alla parte alta del tabellone. I giuliani sono chiamati a una pronta reazione dopo la pesante sconfitta per 97-61 subita a Reggio Emilia. Trento ha sempre vinto negli ultimi 5 precedenti contro Trieste, e gli ospiti se la giocano di poco sfavoriti @1.90 anche in questa trasferta, con i padroni di casa di poco avanti @1.85 su Lottomatica.

Pallacanestro italiana: le partite di domenica

La domenica parte alle 12:00 con Sassari contro Reggiana. I sardi (14 punti), rinvigoriti dal successo all’overtime contro Trento grazie ai 24 punti di Buie, ricevono una Reggiana in grande forma, reduce da tre vittorie consecutive e ormai a ridosso della zona playoff (16 punti).

Nel tardo pomeriggio l’attenzione si sposta sulla zona calda della classifica: alle 17:00 Varese (16 punti), spinta dall’entusiasmo dopo la netta vittoria su Udine, affronta il fanalino di coda Treviso (6 punti) che arriva da una serie di sconfitte ma ha vinto gli ultimi 2 scontri diretti con Varese, compreso l’88-86 dell’andata in casa.

Alle 17:30 Cantù, ferma al penultimo posto con 10 punti, cerca punti vitali per la permanenza in Serie A contro Napoli (14 punti). All’andata in Campania vittoria in un match ad alto punteggio (98-86) per i partenopei. Con i canturini i punti non mancano quasi mai, occhio ad un altra sfida da Over su una linea a 170.5 punti totali secondo Sisal.

Alle 18:00 va in scena la sfida tra Cremona-Brescia, con la Germani che torna sul parquet affamata dopo il turno di sosta della scorsa settimana e dopo la precedente sconfitta nel derby al vertice con Milano. Gli ospiti sono favoriti con -5.5 punti di spread, una linea di handicap che potrebbero coprire sul campo della Vanoli.

Analisi e scommesse big match Virtus Bologna-Olimpia Milano

Il ventiduesimo turno si chiuderà domenica alle 20:00 con la partita di cartello dell’intera stagione regolare, il big match per eccellenza della pallacanestro italiana, Virtus Bologna-Olimpia Milano. Le V Nere comandano a 34 punti con il miglior record del torneo e cercheranno l’allungo davanti al proprio pubblico. I meneghini, forti dei loro 30 punti, proveranno a sbancare Bologna per accorciare le distanze e riaprire i giochi per il primato.

La supersfida si è giocata 224 volte, con 126 vittorie per l’Olimpia e 98 per la Virtus. A Milano il record è 82-28 per l’Olimpia, mentre a Bologna il record è 67-39 in favore della Virtus. Partita da testa o croce, con le V-Nere di poco avanti (-1.5) per il fattore campo. Di difficile interpretazione anche la scommessa Over-Under con una linea a 163.5 punti. Insomma, si tratta di un big match da non perdere se amate la pallacanestro, ma difficile da prevedere e pronosticare. Meglio gli altri consigli che vi abbiamo dato sulle sfide precedenti.

In questa giornata, infine, osserverà un turno di riposo il Derthona Basket, attualmente al quinto posto con 26 punti.

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