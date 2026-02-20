Nel weekend torna in campo la Frecciarossa Coppa Italia 2026 di basket italiano con le semifinali, le cosiddette Final Four che si giocheranno all’Inalpi Arena di Torino con in campo Brescia-Olimpia Milano e Tortona-Virtus Bologna sabato, in attesa della finalissima di domenica. Coppa Italia 21-02-2026.

Coppa Italia 21-02-2026: il programma delle semifinali di basket

Sabato 21 febbraio si disputerà il penultimo atto della Coppa Italia 2026 di basket: all’Inalpi Arena di Torino le semifinali metteranno di fronte alle ore 18.00 Brescia e Milano, mentre a sfidarsi alle ore 20.45 saranno Tortona e Virtus Bologna.

Nei quarti di finale ieri Brescia ha superato Udine per 78-64, mentre Milano ha battuto Trieste per 94-86, invece quest’oggi Tortona ha eliminato Venezia per 95-87, infine la Virtus Bologna ha sconfitto Napoli per 83-73.

Precedenti e quote semifinali Coppa Italia 2026 di Basket

Brescia-Olimpia Milano. Brescia bestia nera dell’Olimpia quest’anno visto che la Germani ha vinto sia all’andata in casa (98-92) che al ritorno in trasferta (90-81) e in entrambe le sfide abbiamo visto tanti canestri, spettacolo ed alti punteggi. Per questo scontro però Milano è favorita @1.45 su Brescia che si gioca @2.65 per la vittoria mentre la linea Over-Under è piazzata a 166.5 punti totali, occhio a un altro OVER.

Tortona-Virtus Bologna. In stagione un solo scontro, il 92-77 della Virtus in casa alla Segafredo Arena. Si tratta della 4° vittoria di fila della squadra di Bologna contro quella di Tortona, e le quote favoriscono la Virtus @1.30 per un altro successo mentre Tortona vincente si gioca @3.25.

Guida TV: dove vedere le semifinali di Coppa Italia di pallacanestro?

Le sfide delle semifinali della Coppa Italia 2026 di basket verranno trasmesse in diretta tv su Cielo e Sky Sport Basket, mentre la diretta streaming verrà assicurata da cielo.tv, Sky Go, NOW, LBA TV.

Sabato 21 febbraio

Ore 18.00: Brescia-Milano – Diretta tv su Cielo e Sky Sport Basket

Ore 20.45: Tortona-Virtus Bologna – Diretta tv su Cielo e Sky Sport Basket

