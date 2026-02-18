Pronostici Basket: tutto sulle Final Eight di Coppa Italia dal 18 febbraio. Quote, analisi, programma, favoriti e scommesse

Anteprima Coppa Italia 2026
Pronostici Basket di Oggi e di Domani
18 Febbraio 2026

Da mercoledì 18 a domenica 22 febbraio 2026, l’Inalpi Arena di Torino ospiterà la Frecciarossa Final Eight, l’evento che assegna la Coppa Italia di pallacanestro maschile. Anteprima Coppa Italia 2026.

Anteprima Coppa Italia 2026: le squadre coinvolte

Quella di quest’anno è la 50° edizione della coppa nazionale di pallacanestro, e andiamo a vedere le protagoniste di queste Final Eight di Coppa Italia 2026 che si giocheranno a Torino. Vediamo le protagoniste di una competizione sempre imprevedibile. Tanto per iniziare in queste Final 8 non ci sarà la detentrice di questo titolo vista l’assenza dell’Aquila Trento, non essendosi qualificata tra le prime otto al termine del girone d’andata (complice anche una penalizzazione legata al caso Trapani). 

Il campo di partecipazione vede quindi le forze “tradizionali” come l’Olimpia Milano, la Virtus Bologna e la Germani Brescia partire con i favori del pronostico, ma in una competizione dove vige la regola del “dentro o fuori”, formazioni come Napoli (già vincitrice nel 2024), Venezia o la solida Tortona sono pronte a recitare il ruolo di mine vaganti. Completano il tabellone le ambiziose Trieste e Udine, pronte a regalare spettacolo.

Dove si giocano le Final Eight di Coppa Italia di pallacanestro?

A fare da cornice alle sfide sarà ancora una volta il Palasport Olimpico, oggi noto come Inalpi Arena. Il gioiello architettonico progettato da Arata Isozaki per i Giochi Invernali del 2006, capace di ospitare oltre 15.000 spettatori, si prepara ad accogliere non solo i match, ma un vero e proprio happening sportivo. 

La settimana torinese, infatti, includerà anche la fase finale della NextGen Cup 2025-26, vetrina per i migliori talenti Under 19 dei club di Serie A, oltre a numerose attività collaterali che animeranno il quartiere di Santa Rita.

Anteprima Coppa Italia 2026

Anteprima Coppa Italia 2026

Guida TV Basket: dove vedere la Coppa Italia?

La copertura mediatica dell’evento sarà totale. Tutte le sette partite della manifestazione saranno trasmesse in diretta per gli abbonati su Eurosport/Sky Sport Basket (canale 205) e sulla piattaforma streaming LBATV.

Per il grande pubblico, c’è un’ottima notizia: le fasi decisive, ovvero le due semifinali di sabato e la finale di domenica, saranno visibili anche in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre), garantendo così la massima visibilità allo spettacolo del grande basket italiano.

Programma completo e guida TV Final 8 Coppa Italia pallacanestro

Mercoledì 18 febbraio

Quarti di finale, ore 18:00: Pallacanestro Brescia – APU Udine

Quarti di finale, ore 20:45: Olimpia Milano – Pallacanestro Trieste

Giovedì 19 febbraio

Quarti di finale, ore 18:00: Reyer Venezia – Derthona Basket Tortona

Quarti di finale, ore 20:45: Virtus Bologna – Napoli Basket

Sabato 21 febbraio

Semifinale, ore 18:00: Vincente Brescia/Udine – Vincente Milano/Trieste

Semifinale, ore 20:45: Vincente Venezia/Tortona – Vincente Bologna/Napoli

Domenica 22 febbraio

Finale, ore 17:00: Vincente Semifinale 1 – Vincente Semifinale 2

Quote Antepost: Milano e Bologna solite favorite

Vediamo le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Coppa Italia di Basket, torneo imprevedibile dove il duopolio Milano-Bologna è stato più volte interrotto dalle imprese di squadre come Brescia, Napoli e Trento.

Screenshot 2026-02-18 alle 10.26.34.png

