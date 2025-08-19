Si avvicina l’inizio dell’Europeo di pallacanestro dove ci sarà anche l’ItalBasket tra le protagoniste. Andiamo a vedere tutto quello che c’è da sapere con gironi, nazionali, primi match, quote antepost sulle favorite e tutto quello che c’è da sapere per le scommesse con l’ Anteprima Eurobasket 2025.

Anteprima Eurobasket 2025: si inizia il 27 agosto

Dopo le medaglie conquistate dalle nazionali giovanili azzurre di pallacanestro, è ora dell’appuntamento più importante dell’ItalBasket del ct Pozzecco che dal 27 agosto sarà impegnata ad EuroBasker 2025 in programma fino alla finale del 14 settembre dove gli azzurri sperano di arrivare, ma sarà un cammino difficile, con tante nazionali attrezzate e piene di campioni anche dalla NBA, mentre noi non potremo contare su Donte Di Vincenzo.

La Nazionale, che è arrivata ai quarti di finale nel 2022 e poi ai Mondiali 2023 nelle Filippine, ma che ha mancato l’accesso alle Olimpiadi di Parigi 2024, va a caccia di un podio continentale che manca dal 2003 in Svezia: gli Azzurri con Simone Fontecchio, Danilo Gallinari e Nik Melli, e giovani come Procida, Spagnolo e Niang, possono vestire i panni dell’outsider e inserirsi nella corsa alle medaglie.

La prima fase si gioca in quattro città e nazioni diverse, e l’Italia è nel girone C di Limassol con i padroni di casa di Cipro, la Spagna campione d’Europa in carica di Sergio Scariolo, la Grecia di Giannis Antetokounmpo, la Georgia di Toko Shengelia e la Bosnia Erzegovina di Musa e di Nurkic. L’obiettivo è arrivare nelle prime quattro del gruppo e volare agli ottavi che, come il resto della fase finale, si disputano a Riga, casa della Lettonia di Luca Banchi, una delle favorite con la Germania campione del Mondo, la Serbia di Nikola Jokic, la Francia anche senza Wembanyama e Batum, e la Slovenia di Luka Doncic.

Ecco tutti i gironi che ci attendono per la prima fase degli Europei di pallacanestro:

Le date, i convocati e gli impegni degli azzurri dell’ItalBasket

Ecco le date di tutti gli impegni degli azzurri dell’ItalBasket nella prima fase degli europei di pallacanestro, e a seguire le scelte del ct Pozzecco con i pre-convocati.

CALENDARIO AZZURRI EUROBASKET 2025

28 agosto 2025, ore 20:30, ITALIA-Grecia

30 agosto 2025, ore 14:00, ITALIA-Georgia

31 agosto 2025, ore 20:30, ITALIA-Bosnia ed Erzegovina

2 settembre 2025, ore 20:30, ITALIA-Spagna

4 settembre 2025, ore 17:15, ITALIA-Cipro

PRE-CONVOCATI ITALBASKET EUROPEI 2025

Guardie: Marco Spissu, Matteo Spagnolo, Darius Thompson, Alessandro Pajola, Stefano Tonut, Riccardo Rossato

Ali: Simone Fontecchio, Gabriele Procida, Giampaolo Ricci, Saliou Niang, Nicola Akele, Luca Severini

Lunghi: Nicolò Melli, Danilo Gallinari, Momo Diouf

Format Eurobasket 2025

Le 24 squadre qualificate sono distribuite in quattro gironi da 6: ogni formazione disputa 5 partite nella prima fase (dal 27 agosto al 4 settembre) e le prime quattro classificate di ciascun gruppo parteciperanno alla fase finale a eliminazione diretta, partendo dagli ottavi di finale. Tutta la fase conclusiva si disputerà a Riga, in Lettonia.

Fase a gironi: cinque partite per squadra, dal 27 agosto al 4 settembre

Ottavi di finale: 6 e 7 settembre

Quarti di finale: 9 e 10 settembre

Semifinali: 12 settembre

Finali: 14 settembre

Guida TV Pallacanestro: dove vedere Eurobasket 2025?

Tutte le partite degli Europei 2025 saranno visibili in diretta TV via satellite su Sky Sport, e in live-streaming su DAZN, SkyGo e NOWTv. Inoltre, tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse in chiaro in diretta sui canali Rai.

Quote Antepost: Serbia favorita su Germania e Francia. Azzurri indietro

La Serbia @2.60 è la grande favorita sulle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale di EuroBasket 2025, con Germania @6 e Francia @7 prime avversarie, ma staccate rispetto a Jokic e compagni, come è staccata la Grecia @11, per non parlare di una nazionale storica di pallacanestro come la Spagna, molto indietro @15 volte la posta.

Indietro anche gli azzurri, con l’Italia che si gioca @21, dietro anche alla Lettonia @19, e al pari con Slovenia, Lituania e Turchia. I book pensano però che i ragazzi di Pozzecco non avranno problemi a superare il turno del gruppo @1.04 mentre la vittoria totale del girone sale @4.50, dietro alla Grecia favorita @1.80 e anche alla Spagna @3.50.