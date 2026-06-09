Nelle semifinali dei playoffs Basket LBA 2025-2026 ci siamo distinti con le nostre previsioni, prendendo la favorita Olimpia Milano, ma anche l’underdogs della Reyer Venezia che ha superato la Virtus Bologna e ora si va a giocare la finale scudetto contro i meneghini che aprono favoriti. Vediamo tutto quello che c’è da sapere sulla Finale Milano-Venezia.

Finale Milano-Venezia: chi vincerà lo scudetto di pallacanestro italiana?

Saranno Olimpia EA7 Emporio Armani Milano ed Umana Reyer Venezia a giocarsi lo scudetto della Lega Basket Serie A 2025-2026. L’Olimpia apre da favorita dopo aver mantenuto fede alle attese con la vittoria in semifinale su Brescia mentre Venezia ha messo a segno un grande upset superando in 4 gare la Virtus Bologna. Milano ha chiuso in tre partite la serie con Reggio Emilia e in quattro quella contro la Germani, mentre Venezia è stata a un passo dall’eliminazione contro Tortona, vincendo una tesissima gara-5, e poi è riuscita a fare più di un miracolo contro l’Olidata, sognando ancora quel titolo che conquistò sette anni fa.

Quella tra Olimpia a Reyer è una finale scudetto inedita, è vero, ma c’erano già stati alcuni confronti playoff in passato, il più recente dei quali nel 2021 a cavallo delle ultime Final Four di Eurolega giocate dall’EA7. Per l’Olimpia percorso da terza classificata in stagione regolare con un record di 20-8, mentre la Reyer ha chiuso da quarta con 19-9.

Le quote antepost parlano chiaro, Milano favorita @1.14 per la vittoria della serie, con Venezia @6.00 volte la posta. Già per gara 1 a Milano gli equilibri in campo sono netti, con l’Olimpia che si gioca favorita con -8.5 punti di spread e una linea Over-Under fissata a 170.5 punti totali. In stagione regolare Milano ha vinto entrambi i confronti, 101-88 in casa all’andata e 90-85 al ritorno in laguna, per un doppio Over su questa linea. Tutte le ultime 5 partite di Venezia hanno visto più di 170 punti totali, cosi come 2 delle ultime 3 di Milano. Occhio agli Over in questa serie.

PREVISIONE: MILANO

Statistiche, numeri, curiosità e fattore campo finale LBA

L’Olimpia Milano beneficerà del vantaggio del fattore campo in virtù del terzo posto conquistato in regular season con un record di 20-8, appena una partita davanti rispetto al quarto posto di Venezia (19-9). Nei due precedenti stagionali di campionato, i milanesi hanno fatto bottino pieno: vittoria 101-88 all’Unipol Forum il 26 ottobre (con Ettore Messina in panchina) e blitz esterno al Taliercio il 26 aprile per 90-85.

Le statistiche storiche dell’Olimpia a questo livello raccontano che la squadra è 11-11 nei debutti di Gara-1 (8 vittorie e 3 sconfitte quando ha cominciato in casa). Inoltre, ogni volta che Milano ha conquistato il primo atto della serie, ha poi portato a casa il titolo in 10 occasioni su 11; al contrario, quando ha perso il match d’apertura, ha ribaltato la situazione solo due volte (nel 1989 contro Livorno e nel 1996 contro la Fortitudo Bologna). A differenza delle precedenti apparizioni tricolori di Venezia (vinte nel 2017 e nel 2019 sulla distanza delle sette partite), la formula di quest’anno prevede una serie più corta, strutturata al meglio delle 5 gare.

Programma completo e guida tv Finale LBA 2025-2026

La finale scudetto si giocherà a partire da giovedì 11 giugno. Sarà possibile seguirle in diretta tv gratis e in chiaro su Cielo, nonché su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205); diretta streaming su SkyGo, Now, LBATV e sito di Cielo.

Giovedì 11 giugno

Ore 20:00 EA7 Emporio Armani Milano-Umana Reyer Venezia Gara-1

Sabato 13 giugno

Ore 20:00 EA7 Emporio Armani Milano-Umana Reyer Venezia Gara-2

Martedì 16 giugno

Ore 20:00 Umana Reyer Venezia-EA7 Emporio Armani Milano Gara-3

Giovedì 18 giugno

Orario da definire Umana Reyer Venezia-EA7 Emporio Armani Milano Gara-4 (Eventuale)

Domenica 21 giugno

Orario da definire EA7 Emporio Armani Milano-Umana Reyer Venezia Gara-5 (Eventuale)

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