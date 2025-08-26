Dal 27 agosto al 14 settembre si giocano gli europei di pallacanestro, andiamo a vedere il calendario completo con tutte le partite, dalla fase a gironi alla finale, con anche la guida tv su dove seguire i match di Eurobasket. Calendario EuroBasket 2025.

Calendario EuroBasket 2025: si inizia dal 27 agosto

Gli Europei di pallacanestro, ovvero EuroBasket 2025, inizieranno tra pochi giorni, da mercoledì 27 agosto a domenica 14 settembre. Sarà possibile seguirli in diretta tv sui canali di Sky Sport, con Sky Sport Basket (canale 209) come canale di riferimento e passaggi su Sky Sport Uno (201). Le partite dell’Italia saranno trasmesse in chiaro su Rai2; anche la finale andrà in chiaro ed è al momento programmata su RaiSport.

Le date della fase a gironi

Vediamo le date di tutti i match dei vari gironi che si giocheranno in diverse sedi.

Girone A a Riga, Lettonia

Mercoledì 27 agosto

Ore 13:45 Cechia-Portogallo

Ore 17:00 Lettonia-Turchia

Ore 20:15 Serbia-Estonia

Venerdì 29 agosto

Ore 13:45 Turchia-Cechia

Ore 17:00 Estonia-Lettonia

Ore 20:15 Portogallo-Serbia

Sabato 30 agosto

Ore 13:45 Cechia-Estonia

Ore 17:00 Lettonia-Serbia

Ore 20:15 Turchia-Portogallo

Lunedì 1° settembre

Ore 13:45 Estonia-Turchia

Ore 17:00 Portogallo-Lettonia

Ore 20:15 Serbia-Cechia

Mercoledì 3 settembre

Ore 13:45 Estonia-Portogallo

Ore 17:00 Cechia-Lettonia

Ore 20:15 Turchia-Serbia

Girone B a Tampere, Finlandia

Mercoledì 27 agosto

Ore 12:30 Gran Bretagna-Lituania

Ore 15:30 Lettonia-Turchia

Ore 19:30 Serbia-Estonia

Venerdì 29 agosto

Ore 12:30 Germania-Svezia

Ore 15:30 Lituania-Montenegro

Ore 19:30 Finlandia-Gran Bretagna

Sabato 30 agosto

Ore 12:30 Lituania-Germania

Ore 15:30 Gran Bretagna-Svezia

Ore 19:30 Montenegro-Finlandia

Lunedì 1° settembre

Ore 12:30 Svezia-Montenegro

Ore 15:30 Germania-Gran Bretagna

Ore 19:30 Finlandia-Lituania

Mercoledì 3 settembre

Ore 12:30 Montenegro-Gran Bretagna

Ore 15:30 Lituania-Svezia

Ore 19:30 Finlandia-Germania

Girone C a Limassol, Cipro

Giovedì 28 agosto

Ore 14:00 Georgia-Spagna

Ore 17:15 Bosnia Erzegovina-Cipro

Ore 20:30 Grecia-Italia

Sabato 30 agosto

Ore 14:00 Italia-Georgia

Ore 17:15 Cipro-Grecia

Ore 20:30 Spagna-Bosnia Erzegovina

Domenica 31 agosto

Ore 14:00 Georgia-Grecia

Ore 17:15 Spagna-Cipro

Ore 20:30 Bosnia Erzegovina-Italia

Martedì 2 settembre

Ore 14:00 Grecia-Bosnia Erzegovina

Ore 17:15 Cipro-Georgia

Ore 20:30 Italia-Spagna

Giovedì 4 settembre

Ore 14:00 Bosnia Erzegovina-Georgia

Ore 17:15 Italia-Cipro

Ore 20:30 Spagna-Grecia

Girone D a Katowice, Polonia

Giovedì 28 agosto

Ore 14:00 Israele-Islanda

Ore 17:00 Belgio-Francia

Ore 20:30 Slovenia-Polonia

Sabato 30 agosto

Ore 14:00 Islanda-Belgio

Ore 17:00 Francia-Slovenia

Ore 20:30 Polonia-Israele

Domenica 31 agosto

Ore 14:00 Slovenia-Belgio

Ore 17:00 Israele-Francia

Ore 20:30 Polonia-Islanda

Martedì 2 settembre

Ore 14:00 Belgio-Israele

Ore 17:00 Islanda-Slovenia

Ore 20:30 Francia-Polonia

Giovedì 4 settembre

Ore 14:00 Francia-Islanda

Ore 17:00 Israele-Slovenia

Ore 20:30 Polonia-Belgio

Venerdì 5 settembre – Giorno di riposo

Fase ad eliminazione diretta, il calendario

Dopo il giorno di riposo di venerdì 5 settembre, da sabato si torna subito in campo con gli ottavi di finale che danno inizio alla seconda fase di EuroBasket, quella ad eliminazione diretta, che ci porterà sino alla finale del 14 settembre.

Ottavi di finale

Sabato 6 settembre

Orari da allocare: 11:00, 14:15, 17:30, 20:45

Game 61 B2-A3

Game 63 A1-B4

Game 65 B1-A4

Game 67 A2-B3

Domenica 7 settembre

Orari da allocare: 11:00, 14:15, 17:30, 20:45

Game 62 C1-D4

Game 64 D2-C3

Game 66 C2-D3

Game 68 D1-C4

Lunedì 8 settembre – Giorno di riposo

Quarti di finale

Martedì 9 settembre

Orari da allocare: 16:00, 20:00

Game 69 W61-W62

Game 70 W63-W64

Mercoledì 10 settembre

Orari da allocare: 16:00, 20:00

Game 71 W65-W66

Game 72 W67-W68

Giovedì 11 settembre – Giorno di riposo

Semifinali e Finali

Venerdì 12 settembre

Orari da allocare: 16:00, 20:00

Game 73 W69-W70

Game 74 W71-W72

Sabato 13 settembre – Giorno di riposo

Domenica 14 settembre

Ore 17:00 Finale 3°-4° posto

Ore 20:00 Finale 1°-2° posto

Le date dell’ItalBasket agli europei di pallacanestro

Grecia-Italia: 28 agosto, ore 20:30 (Limassol)

Italia-Georgia: 30 agosto, ore 14:00 (Limassol)

Bosnia Erzegovina-Italia: 31 agosto, ore 20:30 (Limassol)

Italia-Spagna: 2 settembre, ore 20:30 (Limassol)

Italia-Cipro: 4 settembre, ore 17:15 (Limassol)

