Dal 27 agosto al 14 settembre si giocano gli europei di pallacanestro, andiamo a vedere il calendario completo con tutte le partite, dalla fase a gironi alla finale, con anche la guida tv su dove seguire i match di Eurobasket. Calendario EuroBasket 2025.
Calendario EuroBasket 2025: si inizia dal 27 agosto
Gli Europei di pallacanestro, ovvero EuroBasket 2025, inizieranno tra pochi giorni, da mercoledì 27 agosto a domenica 14 settembre. Sarà possibile seguirli in diretta tv sui canali di Sky Sport, con Sky Sport Basket (canale 209) come canale di riferimento e passaggi su Sky Sport Uno (201). Le partite dell’Italia saranno trasmesse in chiaro su Rai2; anche la finale andrà in chiaro ed è al momento programmata su RaiSport.
Le date della fase a gironi
Vediamo le date di tutti i match dei vari gironi che si giocheranno in diverse sedi.
Girone A a Riga, Lettonia
Mercoledì 27 agosto
Ore 13:45 Cechia-Portogallo
Ore 17:00 Lettonia-Turchia
Ore 20:15 Serbia-Estonia
Venerdì 29 agosto
Ore 13:45 Turchia-Cechia
Ore 17:00 Estonia-Lettonia
Ore 20:15 Portogallo-Serbia
Sabato 30 agosto
Ore 13:45 Cechia-Estonia
Ore 17:00 Lettonia-Serbia
Ore 20:15 Turchia-Portogallo
Lunedì 1° settembre
Ore 13:45 Estonia-Turchia
Ore 17:00 Portogallo-Lettonia
Ore 20:15 Serbia-Cechia
Mercoledì 3 settembre
Ore 13:45 Estonia-Portogallo
Ore 17:00 Cechia-Lettonia
Ore 20:15 Turchia-Serbia
Girone B a Tampere, Finlandia
Mercoledì 27 agosto
Ore 12:30 Gran Bretagna-Lituania
Ore 15:30 Lettonia-Turchia
Ore 19:30 Serbia-Estonia
Venerdì 29 agosto
Ore 12:30 Germania-Svezia
Ore 15:30 Lituania-Montenegro
Ore 19:30 Finlandia-Gran Bretagna
Sabato 30 agosto
Ore 12:30 Lituania-Germania
Ore 15:30 Gran Bretagna-Svezia
Ore 19:30 Montenegro-Finlandia
Lunedì 1° settembre
Ore 12:30 Svezia-Montenegro
Ore 15:30 Germania-Gran Bretagna
Ore 19:30 Finlandia-Lituania
Mercoledì 3 settembre
Ore 12:30 Montenegro-Gran Bretagna
Ore 15:30 Lituania-Svezia
Ore 19:30 Finlandia-Germania
Girone C a Limassol, Cipro
Giovedì 28 agosto
Ore 14:00 Georgia-Spagna
Ore 17:15 Bosnia Erzegovina-Cipro
Ore 20:30 Grecia-Italia
Sabato 30 agosto
Ore 14:00 Italia-Georgia
Ore 17:15 Cipro-Grecia
Ore 20:30 Spagna-Bosnia Erzegovina
Domenica 31 agosto
Ore 14:00 Georgia-Grecia
Ore 17:15 Spagna-Cipro
Ore 20:30 Bosnia Erzegovina-Italia
Martedì 2 settembre
Ore 14:00 Grecia-Bosnia Erzegovina
Ore 17:15 Cipro-Georgia
Ore 20:30 Italia-Spagna
Giovedì 4 settembre
Ore 14:00 Bosnia Erzegovina-Georgia
Ore 17:15 Italia-Cipro
Ore 20:30 Spagna-Grecia
Girone D a Katowice, Polonia
Giovedì 28 agosto
Ore 14:00 Israele-Islanda
Ore 17:00 Belgio-Francia
Ore 20:30 Slovenia-Polonia
Sabato 30 agosto
Ore 14:00 Islanda-Belgio
Ore 17:00 Francia-Slovenia
Ore 20:30 Polonia-Israele
Domenica 31 agosto
Ore 14:00 Slovenia-Belgio
Ore 17:00 Israele-Francia
Ore 20:30 Polonia-Islanda
Martedì 2 settembre
Ore 14:00 Belgio-Israele
Ore 17:00 Islanda-Slovenia
Ore 20:30 Francia-Polonia
Giovedì 4 settembre
Ore 14:00 Francia-Islanda
Ore 17:00 Israele-Slovenia
Ore 20:30 Polonia-Belgio
Venerdì 5 settembre – Giorno di riposo
Fase ad eliminazione diretta, il calendario
Dopo il giorno di riposo di venerdì 5 settembre, da sabato si torna subito in campo con gli ottavi di finale che danno inizio alla seconda fase di EuroBasket, quella ad eliminazione diretta, che ci porterà sino alla finale del 14 settembre.
Ottavi di finale
Sabato 6 settembre
Orari da allocare: 11:00, 14:15, 17:30, 20:45
Game 61 B2-A3
Game 63 A1-B4
Game 65 B1-A4
Game 67 A2-B3
Domenica 7 settembre
Orari da allocare: 11:00, 14:15, 17:30, 20:45
Game 62 C1-D4
Game 64 D2-C3
Game 66 C2-D3
Game 68 D1-C4
Lunedì 8 settembre – Giorno di riposo
Quarti di finale
Martedì 9 settembre
Orari da allocare: 16:00, 20:00
Game 69 W61-W62
Game 70 W63-W64
Mercoledì 10 settembre
Orari da allocare: 16:00, 20:00
Game 71 W65-W66
Game 72 W67-W68
Giovedì 11 settembre – Giorno di riposo
Semifinali e Finali
Venerdì 12 settembre
Orari da allocare: 16:00, 20:00
Game 73 W69-W70
Game 74 W71-W72
Sabato 13 settembre – Giorno di riposo
Domenica 14 settembre
Ore 17:00 Finale 3°-4° posto
Ore 20:00 Finale 1°-2° posto
Le date dell’ItalBasket agli europei di pallacanestro
- Grecia-Italia: 28 agosto, ore 20:30 (Limassol)
- Italia-Georgia: 30 agosto, ore 14:00 (Limassol)
- Bosnia Erzegovina-Italia: 31 agosto, ore 20:30 (Limassol)
- Italia-Spagna: 2 settembre, ore 20:30 (Limassol)
- Italia-Cipro: 4 settembre, ore 17:15 (Limassol)
Seguici anche su Telegram e sugli altri social
Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.
TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.