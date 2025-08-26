Andiamo a vedere le rose delle squadre che dal 27 agosto daranno il via agli europei di pallacanestro, con tutti i convocati azzurri, le stelle più interessanti della manifestazione e le assenze pesanti che potranno influire nel rendimento delle varie Nazionali EuroBasket 2025.

Nazionali EuroBasket 2025: le rose delle 24 squadre

Andiamo a scoprire quali sono le rose e i convocati delle 24 squadre che comporranno gli Europei 2025, l’Eurobasket giunto alla sua 90° edizione. Andiamo a vedere girone per girone i convocati delle varie nazionali con punti di forza e assenze

SQUADRE GIRONE A

Per la Cechia pesa tanto l’infortunio alla schiena di Tomas Satoransky ma c’è sempre Vit Krerjci degli Atlanta Hawks a cui affidarsi. Bilancio di 2-4 nella preparazione per la squadra di coach Diego Ocampo.

L‘Estonia ha molti volti noti in Italia come Treier, Riisma (in A1) Jurkatamm (in A2) ma nel Belpaese si sono visti anche Drell e Vene in passato, altri due giocatori che fanno parte della spina dorsale della squadra del ct Heiko Rannula che ha tenuto un bilancio di 3-2 nella preparazione.

La Lettonia di Luca Banchi potrà contare su Kristaps Porzingis e attorno all’unicorno c’è una squadra di qualità, con i due Bertans, Smits e Zagars. Si gioca a novant’anni dalla prima edizione, che fu vinta proprio dal Paese baltico. Bilancio 2-3 in preparazione.

Neemias Queta, il primo portoghese a entrare nel draft NBA nonché il primo a giocare nella lega professionistica americana, sarà l’uomo che dovrà cercare di guidare il Portogallo che gioca per la quarta volta la manifestazione, con il picco del nono posto del 2007. Bilancio 2-3 in preparazione dove c’è stata anche la vittoria storica sulla Spagna per la squadra allenata da Mario Gomes.

La Serbia si presenta col roster migliore. Il ct Svetislav Pesic ha a disposizione non solo il 3 volte MVP NBA Nikola Jokic, ma anche tanti big dell’Eurolega, per una squadra che un anno fa ha spaventato perfino il Team USA alle Olimpiadi. Bilancio di 7-0 in preparazione e sempre con vittorie in doppia cifra per la nazionale che si presenta come la grande favorita al via di EuroBasket 2025.

La Turchia ha un roster profondo a cui Ergin Ataman può attingere, ha in Alperen Sengun la stella assoluta, ma c’è anche tanta esperienza, col solo Adem Bona nato dopo il 2000. Bilancio di 3-2 in preparazione.

SQUADRE GIRONE B

La presenza di Lauri Markkanen è importante per la Finlandia che giocherà il girone in casa, a Tampere. In rosa anche l’ala di Varese Nkamhoua. Bilancio di 4-0 in preparazione (contro Estonia e Polonia) per la squadra del ct Lassi Tuovi.

La Germania Campione del Mondo dovrà fare a meno di David Kramer, stoppato per infortunio muscolare ma i tedeschi possono contare su 3 giocatori NBA e anche alcuni protagonisti che vediamo in Eurolega per una squadra di valore che spera di tornare alla vittoria europea che manca dal 1993. Bilancio di 5-1 nella preparazione per la squadra di coach Álex Mumbrú.

Carl Wheatle è il nome di riferimento della Gran Bretagna, che non è una nazionale di punta, e non potrà contare nemmeno su Quinn Ellis, neo-Milano. Bilancio di 1-4 in preparazione per la squadra di Marc Stuetel.

La Lituania ha una squadra solida, guidata da Jonas Valanciunas al fianco dell’altro lungo Tubelis. Bilancio di 6-1 in preparazione per la squadra di Rimas Kurtinaitis che ha le carte in regola per dare fastidio a tanti.

Non parte con i favori del pronostico invece il Montenegro di Nikola Vucevic che potrebbe essere all’ultima manifestazione con la sua nazionale che otre a lui, a Simonovic e al naturalizzato Allman, non c’è molto altro a disposizione di mister Bosko Radovic, e ha chiuso con un bilancio di 2-3 le sfide di preparazione

La Svezia ritrova un giocatore in NBA, Pelle Larsson e ci sono anche il veterano (ex Serie A) Gaddefors, e la coppia di Badalona Hakanson-Birgander. Bilancio di 1-4 in preparazione per la squadra del ct Mikko Riipinen che potrebbe non riuscire a fare tanta strada.

SQUADRE GIRONE C

Iniziamo dalla Bosnia che conta la pesantissima assenza di Dzanan Musa (anche l’uscita di scena di Castaneda è un bel guaio), ma ci sarà il lungo NBA Jusuf Nurkic, oltre ad Amar Alibegovic e Miralem Halilovic, ma le assenze limitano molto il potenziale a disposizione di mister Adis Beciragic. Bilancio di 3-4 in preparazione.

Cipro ospita il gruppo C, ma il tifo del pubblico di casa potrebbe non bastare per una rosa con poca qualità, che ha la sua spina dorsale nei giocatori di Keravnos, Anorthosis e AEK Larnaca, le tre squadre dell’isola che stanno andando meglio. Comunque bilancio di 0-2 in preparazione per la formazione di Christophoros Livadiotis, chiamato ad un mezzo miracolo.

Ultima volta di Giorgi Shermadini per la Georgia che rimane una squadra interessante col naturalizzato Kamar Baldwin, oltre a Mamukelashvili, Shengelia e Bitadze, anche se il bilancio di 0-6 in preparazione è un campanello d’allarme per il ct Aleksandar Dzikic.

Tre dei quattro fratelli Antetokounmpo sono in maglia ellenica, e ovviamente Giannis è l’uomo più atteso per la Grecia (e questa volta sembra in forma e concentrato per la rassegna europea), e poi ci sono i blocchi di due squadre di punta in Eurolega, Panathinaikos ed Olympiacos. Anche quest’anno la Grecia è tra le protagoniste al via nonostante un bilancio altalenante di 4-3 in preparazione per la nazionale di Vassilis Spanoulis.

Arriviamo alla nostra Italia che ha in Simone Fontecchio il giocatore principale, oltre all’esperienza e alla qualità di Danilo Gallinari, arrivato però dopo dalla stagione vinta a Porto Rico. Bilancio di 2-4 in preparazione per la squadra del ct Gianmarco Pozzecco (qui sotto trovate tutti i convocati azzurri)

Sergio Scariolo, al passo d’addio prima di approdare al Real Madrid, ha dovuto affrontare un vero e proprio cambio generazionale nella Spagna che oltre agli Hernangomez, Brizuela e poco altro, ha una squadra completamente rinnovata, una scelta anche forzata dai numerosi infortuni, e il bilancio di 1-5 in preparazione non fa stare del tutto tranquilli gli iberici che però rimangono sempre tra le squadre di punta agli europei.

SQUADRE GIRONE D

Il punto forte del Belgio è rappresentato dal centro Bako. La squadra di coach Dario Gjergja però non è quella che arrivò 9° in Slovenia, e ha tenuto un bilancio di 1-5 in preparazione.

La Francia poteva essere la squadra in grado di competere con la Serbia per la vittoria finale ma i tanti infortuni dei lunghi transalpini (Wembanyama, Gobert, Lessort, Poirier) ha ridimensionato le ambizioni della formazione di Frederic Fauthoux che però ha a disposizione tanti altri talenti (su tutti Yabusele e Risacher) ed è tra le favorite dopo un bilancio di 5-0 in preparazione.

L’Islanda potrebbe essere una mina vagante per tante formazioni anche più blasonate. Il roster non è ampissimo come qualità, ma il quintetto titolare a disposizione del ct Craig Pedersen è di tutto rispetto nonostante il bilancio di 1-4 in preparazione.

A parte Avdija, non c’è molta qualità per la nazionale di Israele allenata da Ariel Beit-Halahmy, che ha tenuto un bilancio di 3-2 in preparazione ma che potenzialmente può arrivare al massimo agli ottavi secondo noi.

C’è anche il neo-Tortona Olejniczak all’interno del roster di una Polonia, che ha pochi elementi, ma validi, come Ponitka e Loyd da naturalizzato. Ottimo reparto lunghi, ma manca qualcosa nel resto del roster, per una formazione inferiore a quella di due anni fa. Bilancio di 3-5 in preparazione per la squadra guidata da Igor Milicic.

Infine la Slovenia del ct Aleksander Sekulic che ovviamente ha in Luka Doncic la sua stella più splendente, ma il supporting cast sarà all’altezza della stella dei Lakers? Le assenze di Vlatko Cancar e Josh Nebo sono pesanti. Out anche Zoran Dragic e bilancio di 1-5 in preparazione.

Tutti i convocati completi degli azzurri agli europei di basket

Il CT dell’Italia Gianmarco Pozzecco ha costruito una squadra basata sull’identità di gruppo, sulla fiducia reciproca e sul gioco corale. Le chiavi del quintetto sono affidate alla stella NBA Simone Fontecchio, leader offensivo della squadra, supportato dall’esperienza dei veterani Nicolò Melli e Danilo Gallinari.

A pesare sul potenziale azzurro sono però le assenze per infortunio di due pedine fondamentali nel reparto esterni: Stefano Tonut e soprattutto Donte DiVincenzo, la cui attesissima prima convocazione è saltata a pochi giorni dal via, privando la squadra di un realizzatore e creatore di gioco di altissimo livello. Questa emergenza costringe l’Italia a fare ancora più affidamento sulla coesione e sulla filosofia del “Poz”, che ha sempre privilegiato la creazione di un’alchimia di squadra al puro talento individuale.

Il percorso di preparazione si è chiuso con una sconfitta di misura (74-76) proprio contro la Grecia, un’avversaria che gli Azzurri ritroveranno subito all’esordio. Un test che ha dato indicazioni importanti nonostante l’assenza di alcuni big come Giannis Antetokounmpo da una parte e Danilo Gallinari dall’altra, ma che ha visto comunque protagonista l’azzurro Simone Fontecchio, top scorer con 18 punti.

A 8 Danilo Gallinari (C) – Vaqueros de Bayamón, BSL, Porto Rico

A/C 9 Nicolò Melli – Fenerbahçe, BSL, Turchia

AP 13 Simone Fontecchio – Miami Heat, NBA, USA

P 15 Darius Thompson – Valencia, Liga ACB, Spagna

AG 17 Giampaolo Ricci – Olimpia Milano, Serie A, Italia

P/G 18 Matteo Spagnolo – Saski Baskonia, Liga ACB, Spagna

G/A 19 Gabriele Procida – Real Madrid, Liga ACB, Spagna

G/A 20 Saliou Niang – Virtus Bologna, Serie A, Italia

P 22 Marco Spissu – Saragozza, Liga ACB, Spagna

C 35 Mouhamet Diouf – Virtus Bologna, Serie A, Italia

P/G 38 Riccardo Rossato – Trapani Shark, Serie A, Italia

A 45 Nicola Akele – Virtus Bologna, Serie A, Italia

P/G 54 Alessandro Pajola – Virtus Bologna, Serie A, Italia

