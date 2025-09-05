In archivio la prima fase, quella a gironi, degli europei di pallacanestro, ora si passa alla fase ad eliminazione diretta. Vediamo tutti i match degli ottavi di finale in programma nel weekend del 6 e 7 settembre, ovviamente con un occhio di riguardo su Italia-Slovenia. Pronostici Ottavi EuroBasket 2025.

Le statistiche di EuroBasket 2025 dopo la fase a gironi

Si è conclusa la prima fase dell’Europeo di basket 2025 con i primi verdetti dai gironi, e anche le prime statistiche interessanti. Non sono mancate le sorprese ma nemmeno le conferme, su tutte quella di Luka Doncic, prossimo avversario dell’ItalBasket. La fase a gironi, infatti, premia la stella della Slovenia come miglior giocatore. 32,4 punti di media a partita (migliore in assoluto), ma anche 8,4 assist (2° in classifica) e 3,2 palle rubate (primo) e ci sono anche 7,2 rimbalzi a partita.

In grande evidenza anche Alperen Sengun. Il cestita turco degli Houston Rockets ha guidato la sua squadra al primo posto nel girone dove c’era anche la favoritissima Serbia e lo ha fatto con una prestazione all inclusive. 21,6 punti a partita e 9,6 rimbalzi, sfiorando una doppia doppia di media, ma anche 6,8 assist.

Segnaliamo anche Giannis Antetokounmpo, che segue Doncic come miglior marcatore con 27,7 punti e ha 9,8 rimbalzi a partita; Lauri Markkanen, terzo con 25,4 punti ma anche 8,2 rimbalzi; Nikola Vucevic miglior rimbalzista con 11,6 a partita; Rokas Jokubaitis, primo per assist con 8,5 a partita.

A livello di squadra, invece, dominio in questa prima fase della Germania, che ha chiuso con 105,8 punti a partita – unica oltre i 100 punti – seguita da Slovenia (93,8) e Francia (92,2). La Turchia spicca da oltre l’arco, con il 49,2% da tre punti, mentre i tedeschi sono primi da vicino, con il 65,1% da due punti.

E l’Italia? Gli azzurri spiccano in due classifiche. Quelle della palle rubate, dove con 8,4 palle rubate a partita sono quinti (e Pajola è sesto individualmente); ma soprattutto quello delle palle perse, con soli 10,6 turnover a partita, quarti dietro a Spagna (10,2), Germania e Francia (10,4).

Pronostici Ottavi EuroBasket 2025: Italia-Slovenia

La larga vittoria su Cipro per 89-54 permette all’Italia di allungare a quattro la striscia di successi consecutivi ma non di strappare alla Grecia il primo posto nel Gruppo C e ora agli ottavi gli azzurri sfideranno la Slovenia di Luka Doncic, terza forza del Gruppo D alle spalle di Francia e Polonia.

Italia e Slovenia si sono già affrontate in 24 occasioni, con bilancio sfavorevole agli Azzurri (9-15). I precedenti a Eurobasket sono tre, tutti vinti dalla Slovenia (nel 2003, 2007 e 2013). L’ultimo incrocio risale ai Mondiali del 2023 a Manila, dove gli Azzurri furono sconfitti 89-85.

Guida TV EuroBasket 2025: dove vedere Italia-Slovenia

Italia-Slovenia, match valido per gli ottavi di finale di Eurobasket 2025, è in programma domenica 7 settembre alle ore 17.30 alla Xiaomi Arena di Riga, in Lettonia, sede dell’intera fase a eliminazione diretta del torneo.

Il match sarà visibile in chiaro in diretta TV su Rai 2, via satellite su Sky Sport (Sky Sport Basket), e in live-streaming su DAZN, RaiPlay, SkyGo e NOW.

Quote e scommesse Italia-Slovenia, europei di pallacanestro

Lottomatica favorisce l’Italia @1.50 per la vittoria nel testa a testa, rispetto al @2.40 della Slovenia mentre la linea di handicap è fissata a -4.0 punti di spread per gli azzurri, con linea Over-Under a 174.5 punti totali. Ecco i nostri consigli per le scommesse:

Italia-Slovenia: 2 +4.0 @1.90

Italia-Slovenia: DONCIC OVER 33.5 PUNTI

Tutte le sfide degli ottavi di finale

Ecco il quadro completo degli accoppiamenti per l’inizio della fase ad eliminazione diretta con gli ottavi di finale di EuroBasket 2025.

Lituania-Lettonia (sabato 6 settembre, ore 17.30)

Grecia-Israele (domenica 7 settembre, ore 20.45)

Turchia-Svezia (sabato 6 settembre, ore 11.00)

Polonia-Bosnia Erzegovina (domenica 7 settembre, ore 11.00)

Germania-Portogallo (sabato 6 settembre, ore 14.15)

Italia-Slovenia (domenica 7 settembre, ore 17.30)

Serbia-Finlandia (sabato 6 settembre, ore 20.45)

Francia-Georgia (domenica 7 settembre, ore 14.15)

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.