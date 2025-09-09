Pronostici EuroBasket 2025: analisi, programma, guida tv, quote e scommesse sui quarti di finale del 9 e 10 settembre 2025

Pronostici Quarti EuroBasket 2025
Pronostici Basket di Oggi e di Domani
Avatar
di
9 Settembre 2025

Purtroppo saranno quarti di finale all’europeo di pallacanestro senza l’ItalBasket che è uscita di scena agli ottavi, sotto i colpi della Slovenia guidata da un Doncic da 42 punti. La stella dei Lakers ora sfiderà i campioni del mondo della Germania, nel big match dei quarti di finale che abbiamo analizzato. Pronostici Quarti EuroBasket 2025.

Pronostici Quarti EuroBasket 2025: le sfide del 10 e 11 settembre

Siamo arrivati ai Quarti di finale di EuroBasket 2025, gli europei di pallacanestro da cui purtroppo l’Italia è stata esclusa lo scorso turno per mano della Slovenia. In campo tra martedì 9 e mercoledì 10 settembre, ecco le sfide che ci attendono e le quote principali per le scommesse.

Screenshot 2025-09-08 alle 22.22.59.png

Big match Germania-Slovenia 

Nella Slovenia tutto gira intorno al suo leader indiscusso, Luka Doncic, che arriva da una prestazione mostruosa contro l’Italia che di fatto ha eliminato gli azzurri con 42 punti personali. La stella dei Los Angeles Lakers ha raggiunto statistiche superlative: è leader assoluto del torneo con 34 punti di media, secondo negli assist con 8,4 a gara e primo nelle palle rubate con 3,2. Il supporting cast lascia però ancora qualche dubbio: Edo Murić con 9,8 punti di media e Klemen Prepelič con 8,5 punti rappresentano le uniche alternative offensive affidabili.

La Germania campione del mondo si presenta ai quarti di finale dopo un cammino perfetto, come certificano i cinque successi nella fase a gironi e il netto 85-58 degli ottavi di finale contro il Portogallo. Dennis Schröder viaggia a 20,2 punti e 6,2 assist per gara, confermandosi il leader tecnico e mentale della squadra, mentre Franz Wagner garantisce versatilità e qualità con 20,7 punti di media e il 52,6% dal campo. Il duo NBA ha funzionato alla perfezione sin dall’esordio, come dimostrato dalla vittoria per 106-76 contro il Montenegro dove Wagner ha messo a referto 22 punti in appena 23 minuti. Ma ad impressionare è la grande profondità della rosa: Andreas Obst ha brillato dalla lunga distanza con il 55% da tre punti nelle prime gare, mentre Isaac Bonga e l’ex Olimpia Milano Johannes Voigtmann garantiscono solidità fisica e difensiva.

La sfida tra la Germania e la Slovenia, valida per i quarti di finale di EuroBasket, è in programma alle 20:00 di mercoledì 10 settembre. La gara è proposta in diretta televisiva su Sky e DAZN (in streaming anche su Sky GO e NOW). Germania-Slovenia si gioca alla Xiaomi Arena di Riga.

Calendario EuroBasket 2025

Le altre sfide dei quarti di finale degli europei di pallacanestro 2025

Facciamo un passo indietro perchè martedì 9 settembre si disputano i primi due quarti di finale a Riga. Alle 16:00 la Turchia affronta la Polonia: i turchi guidati da Alperen Şengün (22 punti di media e 9,6 rimbalzi) devono fare i conti con i polacchi trascinati da Jordan Loyd, che viaggia a 23 punti per gara.

Alle 20:00 il big match serale propone Lituania-Grecia: i lituani puntano su Jonas Valančiūnas (14,3 punti) e Rokas Jokubaitis quando disponibile, mentre i greci primi nel Gruppo C si affidano totalmente a Giannis Antetokounmpo, che con 30 punti di media è secondo solo a Dončić nella classifica marcatori.

Mercoledì 10 settembre completano il quadro gli altri due quarti. Del match tra Germania e Slovenia abbiamo già parlato nel dettaglio ma alle 16:00 si gioca anche un altra sfida interessante, la grande sorpresa Finlandia-Georgia: i finlandesi, rivelazione del torneo dopo aver eliminato la Serbia negli ottavi, sono guidati da Lauri Markkanen, terzo miglior marcatore del torneo con 26 punti di media, mentre la Georgia punta su Alexander Mamukelashvili (14,2 punti) e Goga Bitadze (16,2 punti) per continuare il sogno dopo aver eliminato la Francia.

Le nostre scommesse sui quarti di EuroBasket 2025

Trascinati da Doncic gli sloveni offensivamente viaggiano vicini ai 90 punti. Il sistema di gioco tedesco punta su ritmi elevati e transizioni veloci, sfruttando la velocità di Schröder e la fisicità di Wagner per creare vantaggi in ogni possesso. Ci aspettiamo un match ad alto punteggio:

GERMANIA-SLOVENIA: OVER 176.5 PUNTI @1.75

Quote Antepost EuroBasket 2025 aggiornate

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne dei bookmakers per la vittoria finale degli Europei di Basket 2025:

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
