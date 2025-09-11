Sabato 13 settembre si giocano le semifinali degli europei di pallacanestro 2025, al via dalle ore 16:00 italiane dalla Xiaomi Arena di Riga con Germania-Finlandia, e in serata (ore 20) a seguire ci saranno Grecia-Turchia. Semifinali EuroBasket 2025.

Semifinali EuroBasket 2025: le sfide del 12 settembre

Agli europei di pallacanestro siamo arrivati alle semifinali di EuroBasket 2025 che si giocheranno sabato dalle ore 16:00 con Germania-Finlandia, i tedeschi grandi favoriti e già campioni mondiali, contro la grande sorpresa di questo europeo, mentre in serata, alle ore 20:00, tocca a Grecia-Turchia, Giannis contro Sengun!

Analisi, quote e scommesse su Germania-Finlandia

La Germania campione del mondo in carica ha chiuso il girone da imbattuta e nei quarti ha rimontato una Slovenia guidata da un Luka Dončić in grande forma; partita combattuta, ma la Germania ha gestito meglio il finale. La Germania ha più esperienza, rotazioni migliori e delle stelle come Wagner e Schroder, ma anche un ottimo supporting cast.

La Finlandia è la sorpresa, ma potrebbe soffrire in termini di stanchezza e contro squadre con maggior talento come la nazionale tedesca. La Finlandia si affida molto al tiro perimetrale e alla velocità e si affida ovviamente alla stella, Lauri Markkanen ma ci sono anche Mikael Jantunen ed Elias Valtonen a dargli una mano. I finnici hanno già fatto la storia: per la prima volta in assoluto la nazionale finlandese raggiunge le semifinali a un EuroBasket (nei quarti ha battuto la Georgia 93–79).

Le quote sono senza appello per la Finlandia che si gioca fino @7 volte la posta per la vittoria contro @1.12 della Germania. Lo spread sui tedeschi è di -11.5 punti di handicap mentre la linea Over-Under si gioca a 180.5 punti totali. Finlandia può dare fastidio se mantenesse alte percentuali ma la Germania sembra avere più carta da giocare, esperienza, e probabilmente arriverà in finale a giocarsi un altro titolo. Consigliamo GERMANIA -11.5 @1.90, la favola della Finlandia finisce qui (con la possibilità di giocarsi comunque una medaglia nella finale 3°/4° posto).

Analisi, quote e scommesse su Grecia-Turchia

La Grecia è tornata in semifinale dopo molti anni (dal 2009), dopo aver dominato nei momenti chiave contro la Lituania, con Giannis Antetokounmpo ovviamente giocatore principale per presenza fisica, capacità di rompere le difese avversarie, rimbalzi, stoppate. Anche il contributo dei compagni è stato importante (tiratori perimetrali, difesa, rotazioni) per contenere Lituania e gestire il ritmo e i greci potrebbero avere più opzioni in termini di giocatori capaci di cambiare ritmo rispetto ai turchi.

La Turchia può provare di più con il pick-and-roll e sfruttare gli eventuali mismatch in attacco e anche questa squadra ha una grande stella a livello NBA che sta facendo la differenza in questo europeo: Alperen Sengun. Il lungo dei Rockets ha fatto la differenza ma la Turchia ha avuto anche una difesa aggressiva, un buon apporto offensivo e controllo dei rimbalzi. La Turchia è riuscita a qualificarsi alle semifinali superando la Polonia nei quarti con buon margine finale di 91–77, a conferma dopo un girone difficile ma comunque dominato.

Quote equilibrate con la Turchia @1.80 di poco avanti mentre la vittoria della Grecia si gioca fino @2.05. Linea di spread a 164.5 punti totali, e proprio sul totale Over-Under ci concentriamo consigliando UNDER 165.5 @1.75.

Quote Antepost EuroBasket 2025

Gli ultimi aggiornamenti delle lavagne dei bookmakers per la vittoria finale di EuroBasket 2025. Continua a dominare la Germania @1.75 sulla Turchia @4 di poco avanti sulla Grecia @5 mentre chiude la lista la Finlandia @12 volte la posta.

