Saranno Turchia e Germania a sfidarsi per il titolo europeo di pallacanestro, con la finale di EuroBasket 2025 in programma domenica a Riga, ma prima ci sarà la finalina per il 3° posto tra Finlandia e Grecia. Finale EuroBasket 2025.

Finale EuroBasket 2025: Turchia-Germania per il titolo

Siamo arrivati alla finale di EuroBasket 2025 che vedrà contro Turchia-Germania con i turchi alla loro seconda finale nella storia (argento nel 2001) mentre per i tedeschi, campioni del mondo in carica, si tratta della terza (oro nel lontano 1993 e argento nel 2005).

La Turchia arriva alla finale con merito grazie a una fase a gironi conclusa da imbattuta (decisivo il successo sulla Serbia), e ha così potuto godere di accoppiamenti favorevoli nei primi turni con le vittorie su Svezia e Polonia, e poi in semifinale la nazionale guidata da Ergin Ataman ha impressionato demolendo la Grecia di Giannis per 94-68. Nelle fasi ad eliminazione diretta Alperen Şengün è stato decisivo: già ai quarti contro la Polonia ha firmato una tripla-doppia che ha annichilito le speranze degli avversari e ha rilanciato la Turchia tra le pretendenti alla medaglia.

La Germania è partita come favorita, da campione del mondo in carica. Dopo essersi liberati con più fatica del previsto del Portogallo, i tedeschi hanno superato la Slovenia di Doncic e in semifinale anche la grande sorpresa, la Finlandia di Markkanen. La Germania salirà così sul podio europeo per la seconda volta consecutiva dopo il bonzo conquistato nel 2022. I giocatori principali sono Schröder, capitano e anima della Germania e Franz Wagner, con la sua versatilità offensiva.

Guida TV EuroBasket 2025: dove vedere la finale Turchia-Germania?

Turchia-Germania, finale degli Europei 2025, si giocherà alla Xiaomi Arena di Riga domenica 14 settembre alle 20.00 (ora italiana). La sfida sarà visibile in chiaro su Rai Sport (canale 58) via satellite su Sky Sport (Sky Sport Basket), e in live-streaming su DAZN, RaiPlay, SkyGo e NOW.

Quote e scommesse su Turchia-Germania

Turchia e Germania non si sono mai incrociate in una finale nella storia di Eurobasket. Per la Turchia si tratta della seconda partecipazione assoluta dopo quella del 2001, quando il torneo fu organizzato a Istanbul: la Jugoslavia si impose per 78-69 con 19 punti di Vlado Scepanovic, 18 di Dejan Bodiroga e 15 di Peja Stojakovic. Per la Germania, invece, si tratta della terza apparizione nel match conclusivo del torneo. Nell’ormai lontano 1993, la nazionale tedesca si mise l’oro al collo superando la Russia per 71-70 sul parquet di casa di Monaco di Baviera, trascinata dai 18 punti di Christian Welp (eletto anche MVP del torneo). Nel 2005, invece, fu battuta in maniera netta dalla Grecia (78-62) di Theo Papaloukas (22+6 assist): non bastarono i 23+9 rimbalzi di Dirk Nowitzki, che ricevette comunque il premio di MVP per aver disputato un Europeo straordinario.

Le quote di Goldbet e Lottomatica sono dalla parte della Germania @1.65 mentre la Turchia si gioca @2.15, con uno spread di +/- 3.5 punti mentre le scommesse Over-Under si giocano su una linea di 172.5 punti totali. Il nostro consiglio per le scommesse è:

VITTORIA GERMANIA @1.67 BWIN

Grecia-Finlandia: finalina per il terzo posto

Andiamo anche a vedere la cosiddetta finalina per il 3° posto, che quindi vale il bronzo e vedrà di fronte Grecia-Finlandia.

La Finlandia è stata la grande sorpresa di questo europeo, e si è fermata solo al cospetto della Germania per 86-98 dopo aver battuto la Georgia e anche la Serbia di Jokic. La Grecia, che aveva battuto l’Italia all’esordio vincendo il girone degli azzurri, è stata demolita in semifinale dalla Turchia, in un match a senso unico che in pochi credevano così netto, con un brutto ko per Giannis Antetokounmpo e compagni che ora però si giocano il bronzo ma se la dovranno vedere contro un Lauri Markkanen che ha giocato a livello mvp in questo europeo.

La sfida si giocherà alle ore 16:00 italiane, prima della grande finale. Le quote di Bet365 sono tutte per la Grecia vincente @1.50 mentre un altro upset dei finnici si gioca @2.65, con lo spread fissato a +/- 4.5 punti e la linea Over-Under a 168.5 punti totali.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.