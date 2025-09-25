Questo fine settimana sarà aggiudicato il primo trofeo della nuova stagione della pallacanestro azzurra, la Supercoppa Italiana 2025 in programma il 27 e 28 settembre al Forum d’Assago con protagoniste Milano, Bologna, Brescia e Trento. Basket Supercoppa Italia 2025.

Basket Supercoppa Italia 2025: le sfide del fine settimana

La Supercoppa Italia 2025 di basket dal 27 al 28 settembre all’Unipol Forum di Assago sarà il primo trofeo stagionale della pallacanestro azzurra con protagonisti i padroni di casa dell’Olimpia Milano, la Virtus Bologna, Brescia e Trento.

Sabato sono in programma le semifinali, mentre domenica sarà la volta della finalissima. Si inizia alle ore 18.00 di sabato 27 settembre con Dolomiti Energia Trentino-Germani Brescia; mentre a seguire alle 20.45 sarà la volta di EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Olidata Bologna. Le due formazioni che usciranno vincenti si affronteranno domenica, con palla a due alle 18, per la finalissima.

Analisi Milano-Bologna

Da un lato la Virtus, che ha puntato sull’aggiunta di talento esplosivo. L’arrivo di Carsen Edwards, miglior realizzatore dell’ultima Eurolega, è il fiore all’occhiello di una campagna acquisti che ha portato a Bologna anche l’esperienza di Luca Vildoza e il potenziale di Saliou Niang, reduce da un Europeo da protagonista con la nazionale. Sebbene Edwards abbia saltato parte della preparazione per lievi problemi fisici, è atteso come l’uomo capace di spostare gli equilibri.

Dall’altro lato, l’Olimpia di Ettore Messina ha risposto con una vera e propria rivoluzione, cercando giocatori funzionali al sistema. L’innesto del playmaker Lorenzo Brown e di tiratori affidabili mira a dare più ordine e sostanza a un gruppo che poggia ancora sulla leadership di veterani come Shavon Shields e Zach LeDay. Per Milano, questa Supercoppa assume un valore emotivo speciale. Sarà la prima competizione ufficiale dopo la scomparsa di Giorgio Armani.

Analisi Brescia-Trento

Brescia riparte dalle certezze che l’hanno portata a una storica finale Scudetto, confermando il 90% del roster. La squadra, guidata in panchina dall’esordiente Matteo Cotelli, si affida alla classe del capitano Amedeo Della Valle e alla solidità di Miro Bilan, aggiungendo il gradito ritorno della guardia CJ Massinburg per avere un’arma in più in attacco.

Di fronte si troverà Trento che al momento è una vera incognita. Nonostante lo storico trionfo in Coppa Italia, la dirigenza ha optato per una coraggiosa rivoluzione, affidando la panchina a Massimo Cancellieri e cambiando quasi tutto il roster. I riflettori sono puntati sui nuovi talenti americani, la guardia ex Duke DJ Steward e l’esterno Khalif Battle, già brillante nelle amichevoli con 20 punti contro Treviso.

Programma completo e guida tv Supercoppa basket

Tutte le partite della Supercoppa Italiana 2025 di basket saranno visibili in tv su Cielo (canale 26) e a pagamento su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 205), mentre saranno visibili il streaming su SkyGo e su LBATv.

Sabato 27 settembre

Ore 18.00 Dolomiti Energia Trentino – Germani Brescia – Diretta tv su Cielo, Sky Sport Uno e Sky Sport Basket

Ore 20.45 Virtus Olidata Bologna – EA7 Emporio Armani Milano – Diretta tv su Cielo, Sky Sport Basket

Domenica 28 settembre

Ore 18.00 Vincente gara 1 – Vincente gara 2 – Diretta tv su Cielo, Sky Sport Uno e Sky Sport Basket

Quote Antepost: Milano favorita sulla solita Virtus

Solito scontro tra le due big della pallacanestro italiana anche sulle lavagne delle quote antepost per la vittoria del primo trofeo della nuova stagione di Basket azzurro, la Frecciarossa Supercoppa 2025, con l’Olimpia Milano @1.70 che stacca nettamente la Virtus Bologna @4.50. Prova ad inserirsi Brescia @5 volte la posta mentre è più staccata Trento @11 che sembra avere nettamente meno chance rispetto alle altre tre squadre.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.