Pronostici Basket: anteprima, calendario, guida tv e quote sulla Supercoppa LBA 2026 a Tortona

Anteprima Supercoppa LBA 2026
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15 Settembre 2026

La nuova stagione di pallacanestro in Italia inizierà questo weekend col primo trofeo che sarà assegnato a Tortona dove si giocherà la Supercoppa LBA 2026 di basket, assieme all’Olimpia Milano, come sempre favorita sulla Virtus Bologna, e occhio anche alla Reyer Venezia. Anteprima Supercoppa LBA 2026.

Anteprima Supercoppa LBA 2026: le protagoniste a Tortona

Tutto pronto per l’inizio di una nuova stagione cestistica che prenderà il via sabato 19 e domenica 20 settembre a Tortona con la Supercoppa italiana LBA 2026 che vedrà al via quattro squadre. A contendersi il primo trofeo della stagione saranno l’Armani Olimpia Milano  la Virtus Bologna, l’Umana Reyer Venezia e la Bertra Derthona Tortona: ovviamente favoriti i ragazzi guidati da Giuseppe Poeta che si sono aggiudicati lo Scudetto 2025-2026.

Come al solito è l’Olimpia Milano a giocare il ruolo di grande favorita al via. L’Olimpia si presenta da Campione d’Italia in carica e con l’obiettivo di difendere la Supercoppa vinta nelle ultime edizioni. Il mercato ha portato innesti di altissimo livello Eurolega come Alec Peters ed Devon Hall, oltre alla fisicità sotto canestro di Moses Wright. Ha la panchina più profonda e qualitativa del torneo. I tanti volti nuovi richiedono tempo per trovare la giusta chimica di squadra nei sistemi di coach Ettore Messina, ma il talento individuale permette a Milano di sopperire ai normali carichi di lavoro atletici di inizio stagione.

La rivale storica e prima contender è come al solito la Virtus Bologna che pur avendo modificato e ringiovanito parte del gruppo, mantiene una struttura di forte personalità e l’esperienza necessaria per le partite secche. La rivalità con l’Olimpia aggiunge motivazioni extra già a settembre. La squadra bolognese ha mostrato buone risposte fisiche durante i test amichevoli di inizio mese, ma la condizione non è ancora ottimale anche se in crescita. La semifinale del 19 settembre contro Milano rappresenta un test durissimo per valutare l’impatto dei nuovi schemi.

La Reyer Venezia sarà la mina vagante, si presenta da finalista scudetto nell’ultima stagione, ha cambiato diversi elementi chiave sul mercato (perdendo ad esempio RJ Cole, passato proprio a Milano) ma eesta una squadra molto fisica, spigolosa da affrontare e tatticamente ben organizzata. Venezia storicamente predilige una preparazione focalizzata sulla tenuta alla distanza lungo tutto l’arco della stagione (campionato ed Eurocup). Nelle amichevoli estive ha alternato ottime prestazioni a momenti di blackout tipici del basket di inizio settembre.

Infine l’outsider padrona di casa, la Bertram Derthona Tortona che partecipa come finalista di Coppa Italia e ha il grandissimo vantaggio del fattore campo, giocando davanti al proprio pubblico nella nuovissima Nova Arena. Il roster guidato da capitan Andrea Pecchia è solido, coeso e costruito per dare fastidio alle grandi del campionato. Essendo la squadra di casa, Tortona ha impostato la preparazione atletica per entrare in forma prima delle altre, con l’obiettivo esplicito di puntare al trofeo davanti ai propri tifosi. L’entusiasmo dell’ambiente potrebbe colmare il divario tecnico con le big.

Anteprima Supercoppa LBA 2026

Anteprima Supercoppa LBA 2026

Programma completo e guida TV Supercoppa LBA

La Supercoppa LBA SisalClub 2026 sarà visibile integralmente sia in chiaro che sui canali a pagamento. Le partite verranno trasmesse in diretta attraverso le seguenti piattaforme. In chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre) e in streaming su Cielo TV. A pagamento su Sky Sport Basket (canale 205 di Sky) e in streaming su Sky GO e NOW.

Sabato 19 settembre 2026
Semifinali
Ore 17:00 Bertram Derthona Tortona – Umana Reyer Venezia
Ore 19:45 Armani Olimpia Milano – Virtus Bologna

Domenica 20 settembre 2026
Finale
Ore 17:00

Quote Antepost Supercoppa LBA: Olimpia Milano sempre favorita

E’ ormai un classico aprire le lavagne delle quote antepost sulla pallacanestro italiana con l’Olimpia Milano favorita, e la Supercoppa LBA 2026, primo trofeo della nuova stagione, non cambia questo trend, con i meneghini @1.75 che partono nettamente favoriti. Come sempre a giocare il ruolo di prima avversaria di Milano c’è la Virtus Bologna che però troviamo staccata @4.50.

Si fa sotto al Reyer Venezia @5.50 mentre Tortona è ultima in lavagna @7.00 volte la posta, nonostante questa squadra avrà la possibilità di puntare anche sul fattore campo.

QUOTE ANTEPOST

Olimpia Milano @1.75
Virtus Bologna @4.50
Reyer Venezia @5.50
Derthona Tortona @7.00

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