Da giovedì 12 a venerdì 13 dicembre torna in campo la Turkish Airlines Euroleague 2024-2025 con sempre impegnate le due italiane, entrambe in trasferta, la Virtus Bologna sul campo del Baskonia, l’Olimpia nel big match a Barcellona. Pronostici Eurolega giornata 15.

Pronostici Eurolega giornata 15: il programma del 12-13 dicembre 2024

Vediamo cosa ci attende per la 15° giornata della regular season della Turkish Airlines Euroleague 2024-2025 in campo il 12 e 13 dicembre 2024. Le partite sono visibili in diretta su Sky, Eurosport e anche DAZN.

12 dicembre 2024

Fenerbahçe Beko – Monaco 18:45

Alba Berlin – KK Partizan 19:00

Club Deportivo Baskonia – Virtus Bologna 20:30

FC Bayern München – Maccabi Playtika Tel Aviv 20:45

Real Madrid – Žalgiris Kaunas 20:45

13 dicembre 2024

Anadolu Efes – Panathinaikos Aktor 18:30

Crvena Zvezda – Olympiacos 20:30

Barcelona – Olimpia Milano 20:30

Lyon-Villeurbanne – Paris 21:00

Baskonia-Virtus Bologna: analisi, quote e scommesse

Finita l’avventura in panchina di coach Luca Banchi, in casa Virtus Bologna ha avuto inizio l’era Dusko Ivanovic. La formazione bolognese ha posto fine ad una serie negativa di cinque sconfitte consecutive tra Serie A ed Eurolega.

Un cammino deludente quello di Shengelia e compagni, che hanno rivisto la luce però battendo 82 a 73 l’Olimpia Milano domenica nell’ultimo turno di campionato. La Virtus Bologna, ultima in Eurolega con appena 2 vittorie e 12 sconfitte (peggiore rendimento nel torneo), proverà a cambiare registro dopo 6 ko di fila.

La formazione virtussina sarà di scena alla Fernando Buesa Arena di Vitoria-Gasteiz contro il Saski Baskonia nel match valevole per la quindicesima giornata di Eurolega. Gli spagnoli occupano la quattordicesima posizione con un bottino di 6 vittorie e 8 ko. Nell’ultimo match il Baskonia ha perso in trasferta contro il Bayern Monaco 94 a 80.

La Virtus Bologna di Ivanovic parte sfavorita nel testa a testa contro il Saski Baskonia a 2.55, con l’eventuale successo dei padroni di casa a 1.48 su Sisal. L’Over 167,5 punti totali realizzati nel match vale 2.06, mentre l’Under è in quota a 1.71.

Barcellona-Olimpia Milano: analisi, quote e scommesse

Venerdì toccherà all’Olimpia Milano, che come detto nel weekend ha perso al Forum il big match di LBA con la Virtus, ma in Eurolega i milanesi sono in un periodo convincente che con 5 vittorie di fila ha fatto risalire la squadra di Ettore Messina al 7° posto con un record di 8-6, proprio come il Barcellona che invece dopo 4 sconfitte è tornata alla vittoria lo scorso turno nel faticoso 88-86 contro il Maccabi, a confermare un periodo poco positivo per i blugrana.

Aggiungiamo che l’Olimpia ha sempre battuto il Barcellona negli ultimi 3 scontri diretti e in 5 degli ultimi 6 precedenti contro gli spagnoli. Le quote di NetBet sono tutte per il Barcellona vincente @1.40 mentre il successo esterno di Milano si gioca fino @3.05 di quota massima su Bet365. Linea di handicap fissata a -6.5 punti di vantaggio per gli spagnoli mentre le linee Over-Under viaggiano intorno a 167.5 punti totali.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti sull’Euroleague 2024-2025

L’edizione 2023-2024 è stata vinta dai greci del Panathinaikos nella straordinaria cornice della Mercedes Benz Arena di Berlino, sede delle Final Four. Battuto in finale il Real Madrid dopo aver eliminato il Fenerbahce in semifinale. Podio quasi tutto greco, con l’Olympiakos che ha avuto la meglio proprio sui turchi e ha chiuso il torneo al terzo posto. I book credono nel bis del Panathinaikos a 4.50 in un derby greco alla pari con l’Olympiakos alla stessa quota.

Fenerbahce e Monaco gli altri club sotto la quota 10, rispettivamente a 7.50 e 8.00. Tra le possibili sorprese potrebbero esserci le italiane. L’Olimpia Milano, decisamente in forma nell’ultimo periodo, bancata a quota 18.00. Real Madrid, sempre pericoloso, a 12.00 così come i rivali del Barcellona. Le serbe di Belgrado, Partizan e Stella Rossa, entrambe a quota 35.00.

