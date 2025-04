Non è iniziata solo la post-season di Basket NBA con I Play-in, ma anche nel vecchio continente si giocano i match dei Play-In che ci diranno quali sono le ultime 2 squadre che completeranno il tabellone ufficiale dei playoffs di Eurolega 2024-2025, purtroppo senza le italiane Olimpia e Virtus che hanno deluso in questa stagione europea. Pronostici Play-in Eurolega.

Pronostici Play-in Eurolega: il format verso i playoffs

La regular season di Eurolega 2024-2025 ha determinato la classifica finale e le 10 squadre che saranno impegnate nella post-season che inizia martedì 15 aprile con i due match dei Play-In che completeranno il tabellone Playoff ufficiale, al via da martedì 22 aprile.

Questo martedì si giocano invece Bayern Monaco-Stella Rossa e Real Madrid-Paris. Chi vince tra spagnoli e francesi va direttamente ai Playoff contro il Fenerbahçe, mentre chi perde avrà un altra possibilità sfidando la vincente del duello tra tedeschi e serbi. La vincitrice di quest’ultima gara sarà l’avversaria dell’Olympiacos nei Playoff.

Analisi, quote e scommesse Bayern Monaco-Stella Rossa

Il Bayern Monaco ha chiuso la stagione rischiando con 2 sconfitte consecutive, ma è riuscita a mantenere almeno il 9° posto che vale il fattore campo in questa prima sfida, anche perchè proprio la Stella Rossa non è riuscita ad approfittarne con 3 sconfitte di fila in finale di regular season, le ultime 2 all’overtime contro l’Efes e sul campo del Panathinaikos.

A queste squadre non servirà solo la vittoria di oggi, ma anche il successo contro la perdente di Real-Paris, quindi arrivare nel tabellone ufficiale dei playoffs non sarà semplice. Le quote spingono decisamente il Bayern per la vittoria di questa prima sfida, @1.62 su Betflag, mentre il successo della Stella Rossa si gioca fino @2.45 su Goldbet, con una linea di handicap di -3.5 punti di spread in favore dei padroni di casa e una linea Over-Under fissata mediamente a 167.5 punti totali.

Nei precedenti di regular season una vittoria a testa, sempre per la squadra di casa, e sempre da Over con 182 e 178 punti totali. Se allarghiamo lo sguardo a tutti gli scontri (16) tra queste formazioni, regna sempre l’equilibrio con 8 vittorie per parte. Noi consigliamo OVER 167.5 PUNTI su una linea che ci sembra un filo bassa.

Analisi, quote e scommesse Real Madrid-Paris Baskeball

Chi vince tra Real Madrid-Paris Baskeball è certo di un posto nel tabellone principale dei playoffs contro il Fenerbache. La squadra spagnola ha deluso le attese in questa stagione terminando solo in settima posizione la regular season mentre i parigini sono stati la vera sorpresa di questa edizione nonostante siano alla prima partecipazione. Il miglior piazzamento in regular season però da un importante fattore campo ai Blancos di Chus Mateo, poco costanti quest’anno e per alcuni tratti anche a rischio eliminazione, anche se nel momento decisivo hanno cambiato passo con 6 vittorie consecutive, a dimostrazione della qualità del roster che ha a disposizione anche quest’anno il Real con i vari Facundo Campazo, Hezonja, Musa, Tavares e Ibaka.

Il Paris ha un pò calato nel finale di stagione, ma è stata comunque una regular season clamorosa per la sorpresa francese di Tiago Splitter che si affida a Tj Shorts (19 punti di media a sera in regular season), uno dei possibili obiettivi di mercato dell’Olimpia Milano per la prossima stagione, oltre all’esperienza di Maodo Lo e alla freschezza di Nadir Hifi mentre sotto canestro ci si affida ai centimetri e alla fisicità Tyson Ward e di Kevarrius Hayes.

L’ultima sfida giocata solo due settimane fa è terminata con il successo interno del Real Madrid ma solo di uno, con lo spettacolare 105-104 dopo una partita molto combattuta. Il Real aveva vinto anche il match d’andata a Parigi, in quell’occasione più tranquillamente per 96-85. Le quote sono a favore del Real @1.31 su Bet365 mentre la vittoria del Paris viaggia fino @3.80 su Lottomatica. Linea di spread fissata a -7.5 per gli spagnoli che favoriamo vincenti, anche se non è detto che copriranno l’handicap con un successo di almeno 8 punti di vantaggio finale. Linea Over-Under piazzata a 175.5 punti totali.

Programma completo e guida tv playoffs Euroleague 2024-2025

La stagione 2024/25 dell’Eurolega di basket maschile è trasmessa in diretta tv in Italia via satellite sui canali di Sky Sport, oltre che in streaming sulle Sky Go, sulle piattaforme NOW Tv e DAZN, dove saranno visibili le partite della regular season, del Play-In, dei playoff e delle Final Four.

Martedì 22 aprile

Panathinaikos v Efes – Oaka 2030

Fenerbahçe v (vincente Play In A) – Ulker Arena – 1945

Mercoledì 23 aprile

Monaco v Barça – Gaston Medecin 1900

Olympiacos v (vincente Play-In C) – Peace and Friendship 2030

Giovedì 24 aprile

Panathinaikos v Efes – Oaka 2030

Fenerbahçe v (vincente Play In A) – Ulker Arena – 1945

Venerdì 25 aprile

Monaco v Barça – Gaston Medecin 1900

Olympiacos v (vincente Play-In C) – Peace and Friendship 2030

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.