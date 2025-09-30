Il Basket NBA inizia la pre-season in questi giorni, ma per la regular season dovremo aspettare fino al 21 ottobre. Fortuna che in Europa la grande pallacanestro inizia già dal 30 settembre con l’edizione di Eurolega 2025-2026 che andiamo ad analizzare con quote antepost, favorite, la situazione delle italiane e i consigli per le scommesse stagionali. Anteprima Eurolega 25-26.

Anteprima Eurolega 25-26: le squadre favorite

Tutto pronto per l’Eurolega 2025-2026 e per il via della caccia al titolo vinto dal Fenerbache lo scorso anno. Il mercato estivo però punisce i turchi che hanno perso Hayes-Davis e Guduric e non partono come squadra favorita, nonostante siano i detentori del titolo e campioni in carica. Il Fener deve accodarsi alle due formazioni greche dell’Olympiacos e del Panathinaikos, ma anche al Real Madrid.

Il Panathinaikos di Ergin Ataman, che con l’arrivo di Shorts e Holmes può fare il salto di qualità necessario per vincere, e parte come la squadra migliore del nostro ranking (e anche per le quote antepost come vedremo in fondo all’articolo), seguita dall’Olympiakos di Georgios Bartzokas che è cambiata poco dallo scorso anno, ma gli innesti sono di qualità e l’esperienza è tanta per arrivare alle Final 4.

Abbiamo detto il Real Madrid di Sergio Scariolo, che dovrà ricreare la giusta alchimia in una squadra che può trovare in Maledon la stella per arrivare in fondo, ma mettiamo gli spagnoli dietro al Monaco che con l’arrivo di Mirotic hanno un importante arma in più a completare un roster già importante e di qualità, anche se c’è sempre l’incognita Mike James.

In seconda fascia ci sono la Stella Rossa Belgrado, che ha rivoluzionato il proprio roster per puntare in alto; e il Barcellona, che da Bologna ha pescato Shengelia e Clyburn.

Le possibili sorprese, ovvero squadre che non partono da favorite, ma hanno roster di qualità per poter ambire ad un successo, anche se inatteso. Iniziamo dalla new entry Hapoel Tel Aviv, che con coach Itoudis e con gli arrivi di Micic e Bryant può essere la mina vagante anche per le big, ma anche l’Efes è una formazione interessante che potrebbe dare del filo da torcere a tanti.

La situazione delle italiane: Olimpia e Virtus

Passiamo alle formazioni italiane impegnate in Eurolega, come sempre Olimpia Milano e Virtus Bologna. Iniziamo dai milanesi che nel fine settimana hanno festeggiato la vittoria del primo titolo stagionale, la Supercoppa italiana, il primo trofeo dopo la morte del patron Giorgio Armani. Al suo ultimo ballo sulla panchina milanese (dalla prossima stagione ci sarà Peppe Poeta), Ettore Messina vuole assolutamente chiudere al meglio e l’obiettivo minimo è il piazzamento ai playoffs.

Quest’estate sono arrivati a Milano giocatori di grande esperienza europea come il campione in carica Marko Guduric, l’ex Bayern Monaco Devin Booker, lo sloveno Vlatko Cancar (con un po’ di stagioni in NBA), il play Lorenzo Brown, senza dimenticare un veterano di lungo corso come Bryant Dunston. Insieme a loro si è poi aggiunto Quinn Ellis, uno dei talenti più cristallini dell’ultima Serie A, che ha già debuttato alla grandissima con la maglia milanese, risultando l’MVP della Supercoppa.

Le pedine fondamentali che formano l’ossatura dell’Olimpia sono sempre Shavon Shields e Zach LeDay e un gruppo di italiani numero e di valore, con un Nico Mannion che ha iniziato bene la nuova stagione, senza dimenticare Leandro Bolmaro e soprattutto quel Josh Nebo, il lungo americano era stato due stagioni fa il miglior centro dell’Eurolega, poi in quella appena passata gli infortuni lo hanno tenuto a lungo fuori dal campo. Milano negli ultimi anni in Europa ha pagato partenze a rilento e tanti infortuni, se la fortuna sorriderà all’Olimpia, quest’anno gli obiettivi saranno importanti.

Passiamo alla Virtus Bologna che invece ha subito perso il primo confronto stagionale contro l’Olimpia. Le V-nere proveranno sicuramente ad invertire la rotta sul fronte europeo vista soprattutto la scorsa annata davvero deludente, con i bianconeri che hanno chiuso al penultimo posto davanti solo al fanalino di coda Alba Berlino in una stagione complicata anche per quanto riguarda la panchina con le dimissioni di Luca Banchi e l’avvicendamento con Dusko Ivanovic che è riuscito però a risollevare il gruppo portandolo alla vittoria dello scudetto.

Salutati alcuni protagonisti come Tornike Shengelia ed Isaia Cordinier oltre a Marco Belinelli che si è ritirato dal basket giocato (ma che rimane comunque in società col ruolo di Brand Ambassador) la dirigenza emiliana ha risposto con un mercato importante con le firme dell’americano Carsen Edwards arrivato dal Bayern Monaco (miglior realizzatore della scorsa Eurolega) e Luca Vildoza già allenato da Ivanovic ai tempi della Stella Rossa Belgrado, oltre al centro Adam Smailagic dallo Zalgiris Kaunas.

Importante anche il gruppo azzurro di Bologna con Daniel Hackett e Alessandro Pajola insieme a ‘Momo’ Diouf reduce da un buon EuroBasket 2025 con la maglia azzurra, per non parlare del giovane Saliou Niang che ha impressionato tutti nell’ultimo europeo (non a caso è stato scelto al draft NBA dai Cleveland Cavaliers che lo lasceranno maturare in Europa), ma anche Abramo Canka, reduce dall’ultimo anno al college nella prestigiosa università di UCLA.

Con l’allargamento dell’Euroleague a 20 squadre non sarà facile centrare la post-season per le V-Nere che comunque ci proveranno grazie ad un allenatore esperto e navigato come Dusko Ivanovic e un roster che è un mix di talento, fisicità e anche giovani azzurri di belle speranze che se funzioneranno da subito potranno portare la Virtus ai playoffs. Scopriremo subito il valore delle V-Nere nello scontro della prima giornata contro il Real Madrid dell’ex Scariolo e dell’altro italiano Gabriele Procida.

Tutte le partite di Olimpia Milano e Virtus Bologna in Eurolega

L’Olimpia Milano inizia da Belgrado, con la Stella Rossa, e il doppio turno si completerà contro il Partizan. Debutto in casa contro l’AS Monaco, ma un inizio da 5 trasferte nelle prime 7 per gli uomini di Ettore Messina. Il debutto della Virtus Bologna sarà invece in casa, contro il Real Madrid.

Le partite dell’Olimpia Milano all’Euroleague 2025-2026

Di seguito il calendario completo dell’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano nell’Eurolega 2025-2026. Sarà possibile seguire tutti gli incontri in tv sui canali di Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo e Now.

1a giornata

30 settembre 2025, ore 20:00 Stella Rossa-Olimpia Milano

2a giornata

2 ottobre 2025, ore 20:30 Partizan-Olimpia Milano

3a giornata

9 ottobre 2025, ore 20:30 Olimpia Milano-AS Monaco

4a giornata

14 ottobre 2025, ore 20:30 Bayern Monaco-Olimpia Milano

5a giornata

16 ottobre 2025, ore 19:00 Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano

6a giornata

23 ottobre 2025, ore 20:30 Olimpia Milano-Valencia

7a giornata

28 ottobre 2025, ore 20:30 Barcellona-Olimpia Milano

8a giornata

30 ottobre 2025, ore 20:30 Olimpia Milano-Paris Basketball

9a giornata

7 novembre 2025, ore 18:30 Anadolu Efes-Olimpia Milano

10a giornata

12 novembre 2025, ore 20:30 Olimpia Milano-ASVEL Villeurbanne

11a giornata

14 novembre 2025, ore 20:30 Olimpia Milano-Olympiacos

12a giornata

20 novembre 2025, ore 20:30 Olimpia Milano-Hapoel Tel Aviv

13a giornata

26 novembre 2025, ore 20:05 Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano

14a giornata

5 dicembre 2025, ore 20:30 Baskonia-Olimpia Milano

15a giornata

11 dicembre 2025, ore 20:30 Olimpia Milano-Panathinaikos

16a giornata

16 dicembre 2025, ore 20:30 Olimpia Milano-Real Madrid

17a giornata

18 dicembre 2025, ore 20:30 Olimpia Milano-Fenerbahce

18a giornata

23 dicembre 2025, ore 17:00 Dubai Basketball-Olimpia Milano

19a giornata

2 gennaio 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-Olimpia Milano

20a giornata

6 gennaio 2026, ore 20:15 Panathinaikos-Olimpia Milano

21a giornata

9 gennaio 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Anadolu Efes

22a giornata

15 gennaio 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Stella Rossa

23a giornata

20 gennaio 2026, ore 20:45 Real Madrid-Olimpia Milano

24a giornata

22 gennaio 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas

25a giornata

29 gennaio 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Partizan

26a giornata

3 febbraio 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Baskonia

27a giornata

6 febbraio 2026, ore 20:00 ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano

28a giornata

13 febbraio 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Dubai Basketball

29a giornata

26 febbraio 2026, ore 19:00 Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano

30a giornata

5 marzo 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Barcellona

31a giornata

13 marzo 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv

32a giornata

20 marzo 2026, ore 18:45 Fenerbahce-Olimpia Milano

33a giornata

24 marzo 2026, ore 19:00 AS Monaco-Olimpia Milano

34a giornata

26 marzo 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Virtus Bologna

35a giornata

2 aprile 2026, ore 20:45 Paris Basketball-Olimpia Milano

36a giornata

7 aprile 2026, ore 20:30 Valencia-Olimpia Milano

37a giornata

9 aprile 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Bayern Monaco

38a giornata

16 aprile 2026, ore 20:15 Olympiacos-Olimpia Milano

Le partite della Virtus Bologna all’Euroleague 2025-2026

Di seguito il calendario completo della Virtus Bologna nell’Eurolega 2025-2026. Sarà possibile seguire tutti gli incontri in tv sui canali di Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo e Now.

1a giornata

30 settembre 2025, ore 20:45 Virtus Bologna-Real Madrid

2a giornata

3 ottobre 2025, ore 20:30 Valencia-Virtus Bologna

3a giornata

9 ottobre 2025, ore 20:45 Paris Basketball-Virtus Bologna

4a giornata

15 ottobre 2025, ore 20:30 Virtus Bologna-AS Monaco

5a giornata

17 ottobre 2025, ore 20:00 ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna

6a giornaa

24 ottobre 2025, ore 20:00 Virtus Bologna-Panathinaikos

7a giornata

28 ottobre 2025, ore 19:00 Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna

8a giornata

30 ottobre 2025, ore 20:30 Bayern Monaco-Virtus Bologna

9a giornata

6 novembre 2025, ore 20:30 Baskonia-Virtus Bologna

10a giornata

11 novembre 2025, ore 20:30 Virtus Bologna-Anadolu Efes

11a giornata

14 novembre 2025, ore 20:30 Barcellona-Virtus Bologna

12a giornata

21 novembre 2025, ore 20:30 Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv

13a giornata

25 novembre 2025, ore 18:45 Fenerbahce-Virtus Bologna

14a giornata

5 dicembre 2025, ore 20:30 Virtus Bologna-Dubai Basketball

15a giornata

12 dicembre 2025, ore 20:30 Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv

16a giornata

17 dicembre 2025, ore 20:30 Partizan-Virtus Bologna

17a giornata

19 dicembre 2025, ore 20:45 Stella Rossa-Virtus Bologna

18a giornata

26 dicembre 2025, ore 20:30 Virtus Bologna-Olympiacos

19a giornata

2 gennaio 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-Olimpia Milano

20a giornata

6 gennaio 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas

21a giornata

8 gennaio 2026, ore 20:15 Panathinaikos-Virtus Bologna

22a giornata

15 gennaio 2026, ore 17:00 Dubai Basketball-Virtus Bologna

23a giornata

21 gennaio 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-Fenerbahce

24a giornata

23 gennaio 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-Stella Rossa

25a giornata

30 gennaio 2026, ore 19:30 AS Monaco-Virtus Bologna

26a giornata

4 febbraio 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne

27a giornata

6 febbraio 2026, ore 20:15 Olympiacos-Virtus Bologna

28a giornata

12 febbraio 2026, ore 18:30 Anadolu Efes-Virtus Bologna

29a giornata

25 febbraio 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-Barcellona

30a giornata

5 marzo 2026, ore 20:45 Real Madrid-Virtus Bologna

31a giornata

12 marzo 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-Partizan

32a giornata

19 marzo 2026, ore 19:00 Hapoel Tel Aviv-Virtus Bologna

33a giornata

24 marzo 2026, ore 20:45 Virtus Bologna-Paris Basketball

34a giornata

26 marzo 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Virtus Bologna

35a giornata

3 aprile 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-Valencia

36a giornata

7 aprile 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-Bayern Monaco

37a giornata

10 aprile 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-Baskonia

38a giornata

16 aprile 2026, ore 20:05 Maccabi Tel Aviv-Virtus Bologna

Quote Antepost Euroleague 2025-2025

Vediamo la lavagna delle quote antepost per la vittoria finale dell’Eurolega 2025-2026. Anche qui le squadre greche di Panathinaikos @3 ed Olympiakos @4.50 sono le favorite, davanti al Real Madrid @8 e ai campioni in carica del Fenerbache @10 che si lasciano di poco alle spalle Monaco @11 e Hapoel @12.

Più staccate Efes e Barcellona, entrambe @21 volte la posta, poi arriva l’Olimpia Milano @26, mentre la Virtus Bologna è sul fondo della lista in quota tripla cifra @101 volte la posta, come il Baskonia, e davanti solo alle francesi Paris @151 e Avel @201.

