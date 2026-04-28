Pronostici Basket Eurolega: il quadro playoffs, previsioni, quote antepost e le prime sfide della post-season

Playoffs Eurolega 25-26
Pronostici Eurolega
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28 Aprile 2026

Siamo finalmente arrivati al quadro ufficiale di una post-season di Euroleague 2025-2026 che è già iniziata con gli spareggi dei play-in, un playoffs che purtroppo non vedrà le italiane impegnate. Vediamo il quadro delle sfide, programma completo, previsioni e quote antepost sui  Playoffs Eurolega 25-26.

Playoffs Eurolega 25-26: al via la post season

I playoff di Eurolega 2025/2026 iniziano martedì 28 aprile 2026. Dopo la conclusione dei play-in, il tabellone dei quarti di finale è completo e vedrà sfidarsi le migliori otto squadre della stagione regolare in serie al meglio delle cinque partite. Le serie seguono il formato 2-2-1, con le prime due gare ed l’eventuale “bella” in casa della squadra meglio classificata. Le Final Four quest’anno si terranno ad Atene dal 22 al 24 maggio.

Il Panathinaikos si è assicurato il 7° posto battendo il Monaco nel primo turno dei play-in. La squadra del Principato ha poi conquistato l’ultimo posto disponibile (8°) sconfiggendo a sorpresa il Barcellona per 79-70 nello spareggio finale, prima sorpresa di questa post-season.

PROGRAMMA COMPLETO PLAYOFFS EUROLEGA

QUARTI DI FINALE

Gara 1
Mar 28 apr 19:45 Fenerbahçe vs Žalgiris Sky Sport / DAZN / NOW
Mar 28 apr 20:00 Olympiacos vs Monaco Sky Sport / DAZN / NOW
Mar 28 apr 20:45 Valencia vs Panathinaikos Sky Sport / DAZN / NOW
Mer 29 apr 20:45 Real Madrid vs Hapoel Tel Aviv Sky Sport / DAZN / NOW
Gara 2
Gio 30 apr 19:45 Fenerbahçe vs Žalgiris Sky Sport / DAZN / NOW
Gio 30 apr 20:00 Olympiacos vs Monaco Sky Sport / DAZN / NOW
Gio 30 apr 20:45 Valencia vs Panathinaikos Sky Sport / DAZN / NOW
Ven 1 mag 20:45 Real Madrid vs Hapoel Tel Aviv Sky Sport / DAZN / NOW
Gara 3
Mar 5 mag 19:00 Hapoel Tel Aviv vs Real Madrid Sky Sport / DAZN / NOW
Mar 5 mag 19:45 Monaco vs Olympiacos Sky Sport / DAZN / NOW
Mer 6 mag 19:00 Žalgiris vs Fenerbahçe Sky Sport / DAZN / NOW
Mer 6 mag 20:15 Panathinaikos vs Valencia Sky Sport / DAZN / NOW

Nota: Eventuali Gara 4 si disputeranno il 7-8 maggio, mentre le decisive Gara 5 il 12-13 maggio.

Playoffs Eurolega 25-26

Playoffs Eurolega 25-26

Le protagoniste dei playoffs Eurolega

L’Olympiakos si presenta come la favorita principale grazie al miglior attacco del torneo. Primi per punti segnati per possesso e capaci di generare un alto numero di tiri liberi i greci sono anche la seconda miglior squadra per rimbalzi difensivi (24.8 a partita) e quinta per rimbalzi totali. Il giocatore di riferimento è Sasha Vezenkov, leader realizzatore della squadra (19.4 punti di media) e dell’intera competizione.

Al contrario i campioni in carica del Fenerbache puntano tutto sulla solidità difensiva per confermarsi al vertice. Miglior difesa dell’Eurolega con solo 0.97 punti concessi per possesso, i turchi eccellono in particolare nel limitare le guardie avversarie (meno di 0.80 punti per possesso concessi ai portatori di palla). Hanno chiuso la stagione con il miglior Rating Difensivo (110.6).

Attenzione anche al Real Madrid, specialmente sul proprio campo, visto che hanno una striscia aperta di 13 vittorie consecutive in casa, dove segnano quasi 92 punti di media. Edy Tavares (1.9 stoppate) e il nuovo arrivo Trey Lyles (13.3 punti e 44% da tre) compongono uno dei migliori frontcourt della competizione.

La sorpresa della stagione è il Valencia che potrebbe fare bene anche in post-season e dare fastidio a tutti, per una squadra che ha costruito il suo successo su un gioco aggressivo e una distribuzione dei tiri eccellente. Secondi in Eurolega per triple segnate (11.7 a partita) con un volume di tiri molto alto, gli spagnoli hanno in Jean Montero la loro stella, inserito nel miglior quintetto della stagione (13.7 punti e 4.6 assist di media).

Quote di gara 1 per il primo turno

Vediamo tutte le quote sulle sfide di gara 1 dei quarti di finale che aprono i playoffs di Eurolega da martedì 28 aprile.

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Quote antepost: chi vincerà l’Euroleague 2025-2026?

Vediamo l’aggiornamento delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo di Eurolega 2025-2026. L’Olympiakos @2.70 stacca tutte, col Real Madrid @5 prima avversaria, e il Panathinaikos @5.25 che si stacca leggermente, ma si tiene alle spalle il Fenerbache @6.50, poi si sale in doppia cifra col Valencia @10 volte la posta.

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