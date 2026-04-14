Ultima giornata di regular season per quanto riguarda l’Eurolega 2025-2026 di basket. Le italiane Virtus Bologna ed Olimpia Milano sono in campo in trasferta rispettivamente contro Maccabi Tel Aviv e Olympiakos, con niente in ballo visto che entrambe sono già eliminate dalla post-season. Pronostici Eurolega giornata 38.

Pronostici Eurolega giornata 38: programma completo

Vediamo il programma completo della 38° giornata di Eurolega 2025-2026, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni con le quote Sisal per l’ultimo turno di regular season.

Analisi e Scommesse Maccabi Tel Aviv-Virtus Bologna

Il Maccabi Tel Aviv arriva alla sfida con l’obiettivo di consolidare il proprio record (attualmente 18-19) in una stagione altalenante visto che gli israeliani arrivano da 3 sconfitte consecutive che ne hanno frenato la corsa in classifica.

La Virtus Bologna è ormai fuori dalla corsa per i play-in. Infatti le V-Nere (che lunedì hanno vinto il posticipo di campionato con Cantu) stanno attraversando un finale di stagione estremamente difficile, reduce da una serie di 8 sconfitte consecutive in Eurolega che l’hanno relegata al 18° posto in classifica (13-24).

La gara di andata al PalaDozza (21 novembre 2025) è stata vinta dalla Virtus per 99-89. In quell’occasione, Carsen Edwards è stato l’MVP con 26 punti. Maccabi Tel Aviv e Virtus Bologna si affrontano giovedì 16 aprile 2026 alle 20:05 per l’ultima giornata (Round 38) della regular season di Eurolega. La sfida si gioca in campo neutro alla Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado. Diretta tv sui canali Sky Sport.

Analisi e Scommesse Olympiakos-Olimpia Milano

I greci dell’Olympiakos hanno già blindato il primo posto in classifica con un record di 25-12. Reduci da tre vittorie consecutive, tra cui il recente successo esterno contro l’Hapoel Tel Aviv (85-89), utilizzano questa sfida per mantenere il ritmo in vista dei playoff. Per l’Olympiakos il riferimento costante è Sasha Vezenkov (20.8 PIR media) ma l’Olympiakos vanta anche una delle migliori difese della competizione, mentre Milano ha mostrato lacune nella continuità difensiva, subendo oltre 90 punti in tre delle ultime cinque partite.

La stagione europea dell’Olimpia Milano si conclude con questa trasferta. Con un record di 17-20, i biancorossi sono aritmeticamente fuori dalla corsa per i Play-In. La squadra di coach Messina cerca di chiudere con onore dopo la recente sconfitta interna contro il Bayern Monaco (84-94). Il faro resta Shavon Shields (15.8 PIR).

Nel match giocato al Forum il 14 novembre 2025, l’Olimpia Milano ha ottenuto una vittoria a sorpresa per 88-87. In quell’occasione, Quinn Ellis (16 punti, 22 PIR) fu decisivo per i meneghini, vanificando la grande prova di Tyler Dorsey (25 punti, 28 PIR) per i greci. L’Olympiakos e l’Olimpia Milano si affrontano giovedì 16 aprile 2026 alle 20:15 per l’ultima giornata (Round 38) della regular season di Eurolega. La partita si disputa al Peace and Friendship Stadium del Pireo con diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

Quote Antepost: i favoriti per l’Euroleague 2025-2026

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne antepost per la vittoria finale dell’Eurolega 2025-2026 secondo Bet365. L’Olympiakos @3 stacca il Panathinaikos @4.75 mentre cala al quarto posto il Fenerbache @8, scavalcato anche dal Real Madrid @6 volte la posta quando manca poco all’inizio della post-season.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.