Pronostici Basket Eurolega: 35° giornata con Paris-Olimpia Milano e doppio impegno Virtus Bologna dal 31 marzo al 3 aprile

Pronostici Eurolega giornata 35
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31 Marzo 2026

Un fulmine a ciel sereno ha colpito la Virtus Bologna che un pò a sorpresa ha esonerato coach Dusko Ivanovic nella settimana in cui le V-Nere sono chiamate ad un doppio impegno di Eurolega, il recupero in casa col Paris di martedì e la sfida della 35° giornata contro il Valencia, sempre a Bologna. Proprio il Paris sarà anche l’avversaria dell’Olimpia Milano giovedì in Francia. Pronostici Eurolega giornata 35.

Pronostici Eurolega giornata 35: programma completo

Vediamo il programma completo della 35° giornata di regular season per l’Eurolega 2025-2026, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni e le quote proposte da Sisal.

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Analisi e scommesse sul doppio impegno della Virtus Bologna

Dusko Ivanovic è stato esonerato dalla Virtus Bologna il 27 marzo 2026, nonostante la squadra emiliana fosse prima in classifica nel campionato italiano di pallacanestro. Oltre alla recente sconfitta europea (103-87 contro Milano), sono emerse forti incompatibilità tra l’allenatore e alcuni giocatori chiave, in particolare la stella Carsen Edwards. La guida della squadra è stata affidata al vice Nenad Jakovljevic, che sarà supportato da Daniele Parente e Cristian Fedrigo. Insieme a Ivanovic, ha lasciato il club anche l’assistente Nenad Trajkovic.

Le V-Nere sono già fuori dai giochi in Euroleague, ma questa settimana sono chiamate prima al recupero della 33° giornata, martedì sera contro il Paris, e poi torneranno in campo venerdì per la 35° giornata, sempre in casa alla Segafredo Arena, contro Valencia, ma iniziamo dal primo scontro che seguirà con interesse anche l’Olimpia, visto che i meneghini giovedì giocheranno proprio a Parigi contro questo avversario che sperano che le V-Nere possano un pò sfiancare nel match di martedì a Bologna dove gli ospiti sono sfavoriti @2.20 per la vittoria contro @1.71 per il successo della Virtus. Va però detto che la formazione di Bologna ha sempre perso in 3 precedenti contro quella di Parigi, compreso il 79-90 dell’andata in Francia.

Le cose cambiano venerdì dove le V-Nere sono invece fortemente sfavorite @3.10 per la vittoria contro Valencia @1.33. Gli spagnoli stanno attraversando un periodo di calo con 3 sconfitte nelle ultime 4 in Europa, ma mantengono la 4° posizione e cercheranno di rimettersi in moto contro le V-Nere che hanno già battuto 103-94 nell’andata in Spagna, con Valencia che si porta avanti 5-3 negli 8 precedenti contro la Virtus.

Pronostici Eurolega giornata 35

Pronostici Eurolega giornata 35

Analisi e scommesse Paris-Olimpia Milano

Come detto giovedì tocca all’Olimpia Milano, proprio a Parigi, e per i meneghini la motivazione non dovrebbe mancare visto che l’Olimpia punta ancora alla post-season. Milano al momento è 13° e deve recuperare per rientrare nella top-10, si gioca tutto in queste ultime giornate, e dopo un doppio ko pesante la formazione di Peppe Poeta è tornata al successo in Euroleague proprio nel derby d’Italia contro la Virtus, superata 103-87 in casa.

Il Paris con un record di 12-21 non ha più speranze di raggiungere i playoffs, con la squadra francese che ha perso 3 delle ultime 4 partite di Eurolega, comprese le 2 più recenti contro l’Hapoel e in casa contro il Partizan. Il Paris ha una delle peggiori difese dell’Euroleague e ha perso 77-86 l’andata a Milano. L’Olimpia è leggermente favorita @1.80 per la vittoria sul Paris offerto @2, ma occhio ai punti e ad OVER 176.5 @1.80.

Quote Antepost: aggiornamenti Eurolega 2025-2026

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne antepost per la vittoria finale dell’Eurolega 2025-2026 secondo Bet365. Non c’è più una sola favorita, ma si compatta un trio con sempre le greche Olympiakos e Panathinaikos, a cui si aggiunge il Fenerbache, tutti @4.50, ma si avvicina anche il Real Madrid @6 mentre con l’Hapoel Tel Aviv si sale @15. Eliminata la Virtus, l’Italia si affida all’Olimpia Milano che però è ultima in lavagna @67 volte la posta, dietro anche a Dubai @51.

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