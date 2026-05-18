Le Final Four di Eurolega 2026 si giocheranno al Telekom Center di Atene (Grecia) da venerdì 22 maggio a domenica 24 maggio 2026 e ad affrontarsi per il titolo più importante della pallacanestro europea saranno Olympiacos, Fenerbahce, Real Madrid e la grande sorpresa Valencia. Final Four Eurolega 25-26.

Final Four Eurolega 25-26: Programma completo e guida tv

Stanno arrivando le Final Four di Eurolega 2025-2026, siamo al gran finale della principale competizione di pallacanestro europea con in gioco una squadra greca, l’Olympiakos grande favorita, una turca, il Fenerbache campione in carica, e due spagnole, col Real Madrid e soprattutto la sorprendente Valencia. Vediamo il programma completo dal 22 al 24 maggio ad Atene, con la guida tv.

Le emittenti ufficiali per l’Italia che trasmettono l’evento in diretta sono Sky Sport (canale Sky Sport Basket), la piattaforma streaming NOW e la piattaforma DAZN. In alternativa, i match sono disponibili in lingua originale sul servizio ufficiale EuroLeague TV.

Venerdì 22 Maggio 2026 – Semifinali

Ore 17:00 | Olympiacos Piraeus vs Fenerbahçe Beko

TV/Streaming: Sky Sport Basket, NOW, DAZN, EuroLeague TV.

Ore 20:00 | Valencia Basket vs Real Madrid

TV/Streaming: Sky Sport Basket, NOW, DAZN, EuroLeague TV.

Domenica 24 Maggio 2026 – Finali

Ore 17:00 | Finale Adidas NextGen Tournament (Under 18)

TV/Streaming: Sky Sport, NOW, EuroLeague TV.

Ore 20:00 | Championship Game (Finalissima 1°/2° Posto)

TV/Streaming: Sky Sport Basket, NOW, DAZN, EuroLeague TV

Analisi e scommesse Olympiacos-Fenerbahce

L’Olympiacos gioca praticamente in casa ad Atene ed è arrivato alle Final Four archiviando agilmente la pratica Monaco per 3-0 nei quarti. Il Fenerbahçe ha superato con carattere lo Zalgiris Kaunas per 3-1 all’inizio di questi playoffs. E’ davvero uno scontro agli antipodi visto che i greci fanno grande affidamento sulla loro solida difesa, cercando di addormentare un pò il match tenendo ritmi bassi, al contrario dei turchi che fanno delle transizioni rapide e del gioco perimetrale offensivo il loro carattere distintivo e punto di forza.

Il fattore campo è stato decisivo nei due spettacolari scontri della stagione regolare con una vittoria a testa. Come detto l’Olympiakos ha un vantaggio, giocando praticamente in casa, dove il 17 marzo dominò 104-87 contro il Fenerbache al Pireo, con un Evan Fournier alla miglior partita della sua carriera europea siglando 36 punti, coadiuvato dai 24 punti del solito Sasha Vezenkov (inutili per il Fener i 30 punti della guardia Talen Horton-Tucker). Nella partita d’andata ad Istanbul ebbe la meglio 88-80 il Fenerbache grazie a un monumentale terzo quarto, con la difesa di Jasikevicius che ha limitato l’attacco greco, e Wade Baldwin a guidare l’attacco. In entrambi i casi abbiamo visto match ad alto punteggio.

Per questo scontro le linee di spread vedono meglio l’Olympiakos con -3.5 punti a favore, mentre la linea Over-Under si gioca a 161.5 punti totali. VITTORIA OLYMPIAKOS+OVER 160.5 è un idea in combo che non ci dispiace.

Analisi e scommesse Real Madrid-Valencia

Derby spagnolo alle Final Four che promette scintille. I Blancos hanno mantenuto fede alle premesse, ma di la non ci sarà il solito Barcellona, bensì la sorpresa Valencia. Il Real Madrid guidato da coach Sergio Scariolo ha blindato le final 4 superando l’Hapoel Tel Aviv (3-1), confermandosi la squadra più solida ed esperta a questi livelli, con un roster profondo che non ha rivali in Europa per centimetri e fisicità. Il Valencia è l’autentica Cenerentola del torneo: ha compiuto un miracolo sportivo ribaltando la serie dei quarti contro il Panathinaikos da 0-2 a 3-2. Il Valencia però giocherà senza alcuna pressione psicologica, affidandosi all’entusiasmo e a percentuali da tre punti fuori norma per tentare l’ennesimo colpaccio.

Anche nel derby spagnolo le due compagini si sono spartite un successo a testa nei precedenti di regular season, e anche qui i fattore campo è sempre stato dominante. All’andata dell’11 novembre il Valencia vinse in casa 89-76 imponendo subito il proprio ritmo frenetico alla Fonteta, mandando in totale cortocircuito la difesa dei Blancos che è uno dei grandi punti di forza della squadra di Madrid. L’intensità difensiva e le transizioni rapide guidate dalla giovane stella Jean Montero regalano un successo netto ai padroni di casa. Il ritorno nella capitale vide invece il Real imporsi 96-79 il 12 marzo scorso, con la squadra di Scariolo che in questo caso riuscì a limitare il gioco da tre del Valencia, disinnescando l’attacco.

Secondo noi in un match del genere verrà fuori la superiorità e l’esperienza del Real Madrid, con la favola Valencia destinata a terminare anche se i bookmakers la pensano diversamente, dando i Blancos addirittura leggermente sfavoriti (+1.5 punti di spread) in un match comunque fondamentalmente da testa a testa, e con linea alta a 174.5 punti totali. Se la difesa del Real funzionerà pensiamo che potremmo vedere VITTORIA REAL MADRID + UNDER 175.5.

Quote Antepost: Olympiakos avanti per il titolo. Vezenkov domina per MVP

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo di Eurolega 2025-2026, con l’Olympiakos @2.20 che stacca il Real Madrid @4.50 e il Fenerbache @4.75, ma ormai che si sogna, è bene farlo in grande, ed è vicina anche Valencia @5 che si gioca alla grande le sue possibilità di continuare a sorprendere.

Per MVP Final 4 invece Sasha Vezenkov @3 ha preso il largo su Nikola Milutinov e Tyler Dorsey, primi antagonisti @8, poi c’è Jean Montero @9, dopo di che si sale in doppia cifra con Facundo Campazzo e Talen Horton-Tucker @10 volte la posta.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.