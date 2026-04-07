Pronostici Basket Eurolega: doppio turno con 36° e 37° giornata dal 7 al 10 2026. Italiane praticamente fuori dai giochi

Pronostici Eurolega giornata 36-37
Pronostici Eurolega
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7 Aprile 2026

Stiamo arrivando verso la fine della regular season di Euroleague che questa settimana gioca un doppio turno con 36° e 37° giornata dal 7 al 10 aprile. Le italiane, Virtus Bologna ed Olimpia Milano giocano ormai per nulla in Europa, visto che anche i meneghini sono quasi eliminati (servirebbe un mezzo miracolo). Pronostici Eurolega giornata 36-37.

Pronostici Eurolega giornata 36-37: programma completo

Vediamo il programma completo della 36° e della 37° giornata di regular season per l’Eurolega 2025-2026, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni. Partiamo dalle quote Sisal per il turno al via dal martedì, e a seguire il programma completo del prossimo turno, in campo giovedì e venerdì.

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Analisi e scommesse Valencia-Olimpia Milano

Palla a due alle 20.30, a Valencia il terzultimo turno di Eurolega per l’EA7 Emporio Armani Milano, con i ragazzi di Peppe Poeta che virtualmente sono ancora in corsa per i play-in, ma le chance sono ridotte davvero al minimo ormai, e potrebbero non bastare tre vittorie nelle ultime tre partite per risalire la china. Milano, infatti, è a quota 17 vittorie e a oggi la zona play-in è distante due successi. A 19 vittorie, infatti, ci sono Monaco e Stella Rossa Belgrado, mentre a quota 20 ci sono Barcellona e Panathinakos. E tra l’Olimpia e il Monaco non vanno dimenticate Maccabi Tel Aviv e Dubai, con 18 successi. E di queste squadre Monaco e Dubai sono in vantaggio su Milano negli scontri diretti, quindi andrebbero superate, non basterebbe impattarle in classifica. Ma, come si capisce, per continuare la corsa europea Milano deve fare 3 su 3 e sperare in una serie di flop consecutivi di Barcellona, Pana, Stella Rossa (attualmente in zona play-in), ma anche di Maccabi e Dubai. Milano è ancora in piena corsa in campionato e bisogna capire quanto Shields e compagni abbiano anche l’attenzione mentale per concentrarsi su un’Eurolega ormai virtualmente chiusa. 

L’avversaria di giornata è un Valencia che sta vivendo una stagione europea ben differente. Gli spagnoli sono attualmente quarti e sono a caccia di quelle vittorie che garantirebbero l’accesso diretto ai playoff, senza passare per la prima fase della post-season. Insomma, Darius Thompson (futuro biancorosso?) e compagni non hanno intenzione di regalare punti alle avversarie. L’Olimpia tornerà in campo giovedì per la sfida interna contro il Bayern, e proprio i bavaresi saranno il primo avversario delle V-Nere, e ne parliamo qui sotto.

Pronostici Eurolega giornata 36-37

Pronostici Eurolega giornata 36-37

Analisi e scommesse Virtus Bologna-Bayern

Infatti la Virtus Bologna ospita domani sera alla Virtus Arena, palla a due alle ore 20:30, i tedeschi del Bayern Monaco per la trentaseiesima giornata dell’Eurolega di basket 2025-2026 a due sole giornate dal termine della stagione regolare. I bolognesi stanno attraversando un periodo decisamente negativo, con l’ultimo successo in Eurolega che risale addirittura a fine febbraio (85-80 contro il Barcellona) con nel mezzo anche l’esonero di Dusko Ivanovic. Situazione simile anche in campionato con due ko consecutivi che hanno permesso alle avversarie di ridurre il gap. 13-22 è il record delle V-nere in Europa che li ha relegati in diciassettesima piazza. Vediamo se Carsen Edwards, Saliou Niang e Matt Morgan tireranno fuori almeno l’orgoglio in questa sfida.

Anche il Bayern Monaco oramai non ha più nulla da chiedere alla stagione, con i bavaresi in quindicesima posizione con 15-20 di score e lontani dai play-in al pari della Virtus. I tedeschi sono però reduci da due vittorie consecutive, soprattutto l’ultima contro la corazzata Fenerbahce Istanbul (85-76) in calo rispetto alle settimane precedenti. Fari puntati sull’ex Olimpia Milano Neno Dimitrijevic, con Andreas Obst pronto ad armare il braccio dal perimetro e Justinian Jessup a dare man forte nel pitturato per cercare la terza affermazione di fila sul finale di questa Eurolega.

La Virtus tornerà in campo venerdì sera, alle ore 20:30 dalla Segafredo Arena, per la sfida contro il Baskonia, con gli spagnoli che giocheranno il primo dei due turni settimanali in casa contro il Maccabi Tel Aviv.

Quote Antepost: i favoriti per l’Euroleague 2025-2026

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne antepost per la vittoria finale dell’Eurolega 2025-2026. Rispetto alla settimana scorsa il trio al comando si rompe, con l’Olympiakos @4 che torna a staccare, seppur di poco, i cugini greci del Panathinaikos @4.75 e poi troviamo il Fenerbache @5.00 col Real Madrid @6.00 che torna a farsi vicino. 

A seguire vediamo anche le quote per MVP Regular Season, un premio che sembra già in mano a Sasha Vezenkov @1.16 con Elijah Bryant @5.00 primo avversario molto lontano, come Sylvain Francisco @8.00.

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