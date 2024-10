La grande stagione di Basket Europeo è già iniziata con le competizioni minori FIBA, ma ora ci si prepara all’inizio dell’Euroleague, la manifestazione più importante, giunta alla 25° edizione. Vediamo le squadre impegnate, le formazioni azzurre, tutte le quote antepost e anche i match del primo turno di regular season del 3 e 4 ottobre. Anteprima Eurolega 2024-25.

Anteprima Eurolega 2024-25: stagione al via dal 3 ottobre. Regolamento e programma

Mercoledì 3 ottobre prende il via la stagione di Eurolega 2024-2025 di basket, il massimo torneo continentale di pallacanestro che fino al 1996 ha preso il nome di Coppa dei Campioni e che fino al 2000 è stata organizzata dalla Fiba Europe.

A rappresentare l’Italia ci saranno anche in questa stagione l’Olimpia Milano campione scudettata (3 successi nel torneo) e la Virtus Bologna (2), ma nessuna delle due sembra poter ambire alla vittoria finale, e ad essere inserite nel novero delle favorite.

Sia le Scarpette Rosse che le Vu-nere, dunque, ambiscono a diventare una delle outsider della competizione che dopo l’inizio di questa settimana proseguirà fino all’11 aprile per il completamento della regular season.

Come da regolamento, poi, le prime 6 classificate del tabellone accederanno direttamente ai play off, mentre le formazioni che si classificheranno dal 7° al 10° posto si affronteranno nei play-in dal 15 al 18 aprile. Da questo mini torneo, poi, usciranno le ultime due classificate alla fase ad eliminazione diretta, che si terrà dal 22 aprile al 7 maggio. Al termine, rimarranno solo quattro formazioni che prenderanno parte alle Final Four che tra il 23 e il 25 maggio porteranno al successo di una sola squadra.

Albo d’oro ultime vincenti Eurolega

Ecco le ultime vittorie dell’Euroleague dal 2010 allo scorso anno, quando a vincere furono i greci del Panathinaikos. Per trovare l’ultima vittoria di una squadra italiana bisogna tornare al 2001 con il successo della Kinder Virtus Bologna (che vince questa competizione anche nel 1998).

ALBO D’ORO EUROLEGA

2010 Regal Barcellona (Spa)

2011 Panathinaikos Atene (Gre)

2012 Olympiacos Pireo (Gre)

2013 Olympiacos Pireo (Gre)

2014 Maccabi Tel Aviv (Isr)

2015 Real Madrid (Spa)

2016 Cska Mosca (Rus)

2017 Fenerbahce (Tur)

2018 Real Madrid (Spa)

2019 Cska Mosca (Rus)

2020 non assegnato

2021 Anadolu Efes (Tur)

2022 Anadolu Efes (Tur)

2023 Real Madrid (Spa)

2024 Panathinaikos (Gre)

Le favorite per il titolo di Euroleague 2024-25 e quote antepost

Come vediamo anche dalle quote antepost, i bookmakers e gli analisti sono concordi nel mettere in pole position per la vittoria del titolo il Panathinaikos allenato dal “mago” Ataman (aveva già vinto l’Eurolega due volte con l’Anadolu Efes), che ha vinto il trofeo nella passata stagione.

Parte in prima fila per la vittoria finale anche il Real Madrid, che è in testa alla graduatoria per titoli nella competizione (11), poi le solite Barcellona (2 successi nell’Eurolega in passato), Fenerbahce, Monaco, Efes e Maccabi Tel Aviv.

Prima giornata Eurolega 2024-25: i match del 3-4 ottobre

Ecco il calendario completo della 1° giornata di regular season per l’Eurolega.

PROGRAMMA COMPLETO 1° GIORNATA

03.10. 18:45 Alba Berlino-Panathinaikos

03.10. 19:00 Monaco-Olimpia Milano

03.10. 19:00 Zalgiris Kaunas-Barcellona

03.10. 20:30 Baskonia-Partizan

03.10. 20:45 Bayern-Real Madrid

03.10. 21:00 Maccabi Tel Aviv-Lyon-Villeurbanne

04.10. 19:30 Fenerbahce-Olympiakos

04.10. 21:00 Paris-Stella Rossa

04.10. 21:00 Virtus Bologna-Anadolu Efes

Guida tv. Collegamento in diretta TV su Sky Sport, con live streaming su DAZN, Amazon prime, Now e Sky Go per seguire le partite delle italiane Olimpia Milano e Virtus Bologna.

Gli impegni delle italiane nella 1° giornata di Eurolega

Vediamo le sfide d’esordio delle due formazioni che rappresenteranno l’Italia nella massima competizione di pallacanestro europea.

Monaco-Olimpia Milano, Euroleague

Il debutto stagionale di Eurolega dell’Olimpia Milano sarà in trasferta visto che giovedì la squadra meneghina sarà impegnata alle ore 19:00 nel Principato in casa del Monaco, una delle formazioni che si trova immediatamente a ridosso delle prime sulla griglia di partenza.

Lo scorso anno, una vittoria per parte in Eurolega tra le due formazioni, che si sono imposte nei rispettivi match in trasferta: il bilancio totale tra monegaschi e Scarpette Rosse è comunque in perfetto equilibrio con 3 vittorie per parte.

In questa occasione, inoltre, il Monaco si presenterà al debutto in Eurolega senza Nick Calathes, che dovrà stare fermo per 3-4 settimane a causa di un problema al ginocchio. Da valutare anche le condizioni di Mike James che ha saltato le prime 2 giornate di campionato.

Virtus Bologna-Anadolu Efes, Euroleague

Venerdì alle 21:00 debutterà invece la Virtus Bologna, che ospita alla Segafredo Arena la compagine turca dell’Anadolu Efes Istanbul, ovvero la formazione che nella passata edizione di Eurolega è stata eliminata proprio dalle Vu Nere ai play-in.

Al termine dei 3 incontri totali dell’edizione scorsa, dunque, gli emiliani hanno chiuso in vantaggio per 2-1 sull’Efes e sono in vantaggio anche nel computo totale dei precedenti, ovvero 4-3.

