Sabato 28 settembre si apre la nuova stagione di LBA Serie A con i tre anticipi serali della prima giornata che continuerà alla domenica. Vediamo i match della prima giornata, ma anche il power ranking con la forza delle squadre al via, le quote antepost, la guida tv, e tutte le rose delle protagoniste di questa stagione di pallacanestro italiana. Anteprima Basket LBA 2024-25.

Anteprima Basket LBA 2024-25: si parte il 28 settembre

La stagione del basket italiano si è aperta con la Supercoppa vinta dall’Olimpia Milano ai danni della Virtus Bologna per 98-96, un bel antipasto in vista dell’inizio del campionato di LBA 2024-2025, il campionato italiano di pallacanestro che prenderà il via sabato 28 settembre con tre anticipi, per poi proseguire domenica con i restanti 5 match.

L’Olimpia Milano, campione in carica e che ha subito dettato la sua legge in Supercoppa superando la Virtus Bologna, sarà la squadra da battere- Le Scarpette Rosse hanno salutato Mitrou-Long, Tommaso Baldasso, Davide Alviti, Deshaun Thomas, Brandon Davies, Shabazz Napier, Paul Biligha e il ritirato Gigi Datome, ma si sono rafforzate con gli innesti di Guglielmo Caruso (dalla Openjobmetis Varese), Ismael Kamagate (dal Paris Basketball), Maodo Lo (dall’ALBA Berlino), Alex Poyhtress (dal Maccabi Playtika Tel Aviv) e Nikola Mirotic (dal FC Barcellona).

La Virtus proverà a contendere il titolo ai meneghini, come sempre agendo da principale avversaria, con gli innesti di Bruno Mascolo, Achille Polonara, Devontae Cacok, Ognjen Dobric, Jaleen Smith e Bryant Dunston, che hanno fatto da contraltare agli addii di Nico Mannion (Baskonia) Mouhammadou Jaiteh (AS Monaco), Semi Ojeleye (Valencia Basket), Milos Teodosic (Stella Rossa Belgrado) e Ismael Bako (UNICS Kazan).

Lo scorso anno il ruolo di terzo incomodo lo ha giocato la Germani Brescia, che proverà a a confermarsi anche quest’anno, nonostante un mercato un pò deludente con tre soli nuovi arrivi: Miro Bilan, Jason Burnell e Semaj Christon mentre hanno salutato Brescia diversi giocatori importanti: Tommaso Laquintana, Troy Caupain, Christian Burns, Tai Odiase, Aleksej Nikolic e il ritirato David Moss.

Potrebbe recitare un ruolo di outsider la Umana Reyer Venezia, che si è rinforzata, tra gli altri, con Kyle Wiltjer, Rayjon Tucker, Aamir Simms, Alex O’Connell e Barry Brown Jr, pur avendo perso per ritiro Michael Bramos, oltre alle cessioni di Derek Willis (Anadolu Efes Istanbul), Jayson Granger, Kendrick Ray, Mitchell Watt e Matteo Chillo. Da capire le aspettative delle altre, come Napoli, che a sorpresa nella passata stagione ha portato a casa la Coppa Italia.

Quote Antepost: Olimpia Milano favorita per il 4° scudetto consecutivo

L’Olimpia Milano ha conquistato gli ultimi tre titoli di fila toccando quota 31 campionati vinti (record), confermandosi come la squadra più titolata d’Italia e una delle più vincenti in Europa, guidata in panchina da coach Ettore Messina, e parte certamente con i favori del pronostico per l’ennesimo scudetto in Italia. Shields e compagni si puntano a 1.52, mentre come principale avversaria ci sarà come sempre la Virtus Bologna che però insegue più lontana 2.60.

Quota 29.00 per Brescia, a 35.00 viene offerta la Reyer Venezia. Il Napoli Basket vale 40.00, a 45.00 si trovano Derthona e Reggio Emilia. La Trapani Shark si gioca a 50.00, 70.00 per la Dinamo Sassari. L’Aquila Basket Trento è data a 80.00, Pistoia a 101 come Scafati, Varese, Trieste, Treviso, e Cremona.

1° giornata LBA: programma completo, guida tv e sfide

La nuova stagione della Serie A, quella 2024-2025, avrà nuovamente una copertura televisiva e streaming particolarmente differenziata, come del resto già lo scorso anno. Lo schema, all’atto pratico, è identico rispetto a quello che si vedeva nell’annata passata. Attualmente il massimo campionato è di proprietà del gruppo Discovery che su DMAX darà in chiaro una partita alla settimana. Alcuni incontri importanti (Coppa Italia, finali scudetto) hanno spesso goduto della trasmissione anche, o solo, sul canale Nove, ormai il fiore all’occhiello del gruppo che sta sempre più prendendo il ruolo di terzo polo televisivo italiano.

Al solito, Eurosport trasmetterà due partite per giornata nel corso di questa stagione, attraverso i propri canali Eurosport 1 ed Eurosport 2. Questo porta a tre le partite disponibili sui canali Discovery, tra chiaro e pay. Su Eurosport sono irradiate anche le Final Eight di Coppa Italia.

I diritti completi appartengono a DAZN, che trasmette in streaming tutte le partite di tutti gli eventi italiani: campionato, Serie A e Coppa Italia. Il servizio OTT lanciato nel 2015 ha nel proprio portafoglio anche Eurolega, EuroCup e Champions League.

PROGRAMMA COMPLETO E GUIDA TV 1a GIORNATA LBA

28.09. 19:30 Reggiana-Trento (DAZN)

28.09. 20:00 Trapani-Virtus Bologna (DAZN , Eurosport 2)

28.09. 21:00 Sassari-Scafati (DAZN)

29.09. 12:00 Trieste-Olimpia Milano (DAZN , Eurosport 2)

29.09. 17:00 Tortona-Cremona (DAZN)

29.09. 17:30 Venezia-Treviso (DAZN)

29.09. 18:15 Brescia-Varese (DAZN-DMAX)

29.09. 19:00 Pistoia-Basket Napoli (DAZN)

Ad aprire il primo turno del campionato di basket di Serie A è il match tra UNAHOTELS Reggio Emilia-Dolomiti Energia Trentino. Gli emiliani hanno vinto 3 dei 4 più recenti incroci casalinghi contro i trentini, dopo che avevano perso tutti i 4 incontri precedenti.

La Virtus Segrafredo Bologna debutta in campionato in casa della Trapani Shark, mai affrontata prima, mentre il terzo anticipo del sabato oppone il Banco di Sardegna Sassari alla Givova Scafati contro cui ha sempre vinto nei 4 precedenti scontri di Serie A.

Domenica il menu si apre con il match tra la Pallacanestro Trieste e i campioni d’Italia dell’EA7 Emporio Armani Milano, sempre vincenti negli ultimi 3 incroci contro questo avversario, dopo che avevano perso nei due precedenti match.

La Bertram Derthona Tortona, un’altra delle possibili outsider, ospita la Vanoli Basket Cremona, contro cui ha vinto 3 dei 4 scontri di LBA, mentre l’Umana Reyer Venezia proverà a partire col piede giusto nel derby veneto contro la Nutribullet Treviso Basket, che si è imposta solo due volte negli 11 incontri più recenti contro questo avversario.

La Germani Brescia proverà a imporre la sua legge nel derby lombardo che si giocherà sul parquet amico contro l’Openjobmetis Varese, battuta in entrambe le gare della regular season 2023-2024. Chiuderà il programma la gara tra Estra Pistoia-Napoli Basket, con i partenopei che sulla carta partono favoriti, pur avendo perso entrambi i match della passata stagione.

Power Ranking Serie A LBA 2024-25

Vediamo chi sono le migliori squadre e anche le peggiori che giocheranno per la salvezza.

Le squadre che puntano allo scudetto di Basket italiano

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO. Campione per tre anni consecutivi, l’Olimpia parte ancora con il favore del pronostico, anche di fronte alla massiccia operazione di restauro estivo che ha portato allo svecchiamento del roster. Il trionfo in Supercoppa ha già dato qualche conferma iniziale della bontà del lavoro svolto sul mercato. Sarà una Milano profonda, ma anche più giovane, con la coppia Leandro Bolmaro e Nenad Dimitrijevic ma anche il graditissimo ritorno di Zach LeDay e Josh Nebo. Il supporting-cast di Shavon Shields e Nikola Mirotic è formato da giocatori come Diop, Bortolani e Caruso.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA. Le quattro finali Scudetto consecutive e la recente Supercoppa hanno detto Bologna è sempre la principale antagonista dei milanesi e, rispetto a un anno fa, Luca Banchi ha potuto lavorare con calma con la società per allestire la squadra che preferisce. Il roster è molto lungo e ben attrezzato in ogni ruolo, manca un po’ di atletismo nel settore lunghi finché non tornerà Cacok (al momento si lavora coi soli Zizic e Diouf). Sarà interessante vedere come Banchi utilizzerà Tucker e Morgan, considerata la presenza di Belinelli, e come mixerà i vari Thengelia, Clyburn, Polonara e Grazulis, senza dimenticare un Cordinier in costante ascesa e garanzie assolute come Hackett e Pajola.

Possibili contender LBA 2024-25

UMANA REYER VENEZIA. La Reyer di Neven Spahija ha confermato il reparto lunghi, con Kabengele, Simms, Wiltjer e il neo capitano Tessitori, più l’ala Jordan Parks che vorrà riscattare un’annata limitata dai problemi fisici. Sono stati inseriti a roster due italiani di valore come Moretti e Lever, oltre all’ala Carl Wheatle, reduce da un ottimo campionato con Pistoia. Rinnovato il backcourt: via Spissu e Tucker, dentro Ennis e Munford. Il play canadese ha condotto Napoli alla conquista della Coppa Italia.

BERTRAM DERTHONA TORTONA. Reduce da una stagione con risultati sotto alle aspettative, Tortona riparte con chiari obiettivi di rilancio nell’annata che dovrebbe vedere il debutto nel nuovo palazzetto dello sport durante il girone di ritorno. Coach Walter de Raffaele apre un ciclo con un roster ben assortito. Tommy Kuhse è un regista di qualità che è mancato come il pane a Tortona nelle ultime due annate. I nuovi arrivi Justin Gorham e Chistian Vital sono ottimi atleti. Molto interessante anche il gruppo azzurro, rinforzato dagli innesti di Paul Biligha e Davide Denegri.

TRAPANI SHARK. La neopromossa di coach Jasmin Repesa è la grande attrazione del campionato 2024-25 e potrebbe essere anche la grande sorpresa visto che vanta un roster di assoluto livello con: Notae, Horton, Alibegovic e Stefano Gentile che sono le stelle che hanno firmato la promozione, e a questi sono state aggiunte vere e proprie garanzie come Petrucelli, Galloway e il lungo tedesco Pleiss, senza contare il play Robinson e la fisicità di Yeboah. La rotazione è ottima e abbondante, la preseason ha fatto capire che Trapani non è una normale matricola.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA. La Reggiana non è riuscita a confermare l’ottimo reparto stranieri, ma riparte con un mercato ben fatto con la firma di Cassius Winston che è un pezzo pregiatissimo ma la UnaHotels ha grandi attese anche sugli altri neo-acquisti, tutti con esperienza pregressa del nostro campionato: Jaylen Barford, Kwan Cheatham e Stephane Gombauld. Tra gli italiani a roster attenzione a Lorenzo Uglietti, Sasha Grant, Filippo Gallo e Mouhamed Faye.

GERMANI BRESCIA. Al netto delle conferme di Della Valle, Bilan, Burnell e Cournooh, a Brescia hanno avviato un nuovo ciclo dopo il triennio con Alessandro Magro. La grossa curiosità è legata a Peppe Poeta, al debutto in panchina dopo gli anni da assistente a Ettore Messina e a Pozzecco in Nazionale, ma il roster sembra sufficientemente attrezzato per navigare in zona playoff. Infatti, oltre ai giocatori già citati, due candidati MVP come Amedeo e Miro, la società ha aggiunto giocatori ben conosciuti come Dowe, Ferrero, il regista Ivanovic e il lungo N’Dour: da Trapani è rientrato Mobio per dare muscoli al reparto esterni, e occhio anche ad un possibile crack con Demetre Rivers, ala dal buon potenziale visto tra Scafati e Kaunas nella scorsa stagione.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI. Dopo aver vissuto la peggior stagione dal ritorno nella massima serie, Sassari riparte dalla certezza di coach Nenad Markovic e un roster ampiamente ricostruito dal mercato estivo. I due punti-cardine sono il recuperato Eimantas Bendzius e il neo-acquisto Michal Sokolowski. Il front-court dei affida a Miralem Halilovic e Nate Renfroe, anche se i due elementi più importanti sono i due esterni titolari, Justin Bibbins e Brian Fobbs. Tante scommesse tra gli italiani, dove la Dinamo proverà a dare spazio e minuti ai giovani azzurri: Stefano Trucchetti, Giovanni Veronesi e Luca Vincini.

Squadre da Playoffs per la pallacanestro italiana

NAPOLIBASKET. Rivoluzione totale a Napoli che fa tabula rasa e riparte con una squadra inedita: unici rimasti dalla vittoria in Coppa Italia il capitano Giovanni De Nicolao, il big-man Andrea Mabor Dut Biar e coach Igor Milicic. Il resto del roster non è però tanto profondo e molto dipenderà dalle condizioni di Kevin Pangos che, dopo aver fallito a Milano e a Valencia, spera di risorgere a Napoli. In Supercoppa Copeland ha mostrato di avere tanti punti nelle mani, Deane Williams ha atletismo, mentre Manning e Hall sono ancora da scoprire. Importante sarà l’apporto di Totè, reduce da un ottimo anno a Pesaro, e da Treier e Woldetensae, che avranno voglia di risorgere dopo essere finiti ai margini a Sassari e Varese.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO. Ennesima rivoluzione nell’organico dell’Aquila, rimasta solo con coach Paolo Galbiati, e col veterano Toto Forray, oltre ai talenti di Quinn Ellis e Saliou Niang. Tra gli azzurri sono tornati Jordan Bayehe e Andrea Pecchia. Il gruppo degli stranieri è ricco di scommesse e incognite anche se la prima giornata di Eurocup ci ha dato subito un segnale su Jordan Ford, protagonista a Gran Canaria con 32 punti e 14/15 al tiro.

PALLACANESTRO TRIESTE. Anche Trieste è una neopromossa con valori importanti, non come Trapani, ma parliamo di una buona squadra sulla carta con un mix che può anche valere il ruolo di sorpresa della stagione. Il GM Arcieri ha confermato coach Christian, e con lui giocatori chiave della promozione come Ruzzier, Reyes, Candussi, Campogrande, Bossi e capitan Deangeli. Aggiunta l’esperienza di Jeff Brooks e due ottimi elementi come Colbey Ross e Markel Brown. Qualche dubbio nel reparto lunghi con le incognite Uthoff e Johnson, mentre la scommessa è Denzel Valentine, meteora a Milano nel finale di stagione ma esterno con un passato importante tra Michigan State e NBA.

NUTRIBULLET TREVISO. Treviso riparte con tante conferme, nonostante la scorsa stagione nelle zone basse della classifica. Coach Francesco Vitucci, ha voluto tenere con sé i suoi due grandi veterani, Ky Bowman e D’Angelo Harrison,oltre a Pauly Paulicap e, soprattutto, su Osvaldas Olisevicius, C’è anche il ritorno all’attività di JP Macura. Tra gli italiani, al momento pochi nomi a parte l’interessante giovane David Torresani.

Lotta per la salvezza per rimanere in Serie A LBA

OPENJOBMETIS VARESE. Dopo un’estate non semplicissima, Varese riparte con un’unica grande certezza: Nico Mannion che sarà il perno per conquistare la salvezza. Buono l’innesto di Alviti così come la conferma di Gabe Brown, ma gli stranieri sono un’incognita, da Harris a Gray a Jaylen Hands. Rotazioni corte con un solo vero lungo come il nigeriano Akobundu-Ehiogu, e un coach debuttante come l’argentino Herman Mandole, il terzo a Varese nelle ultime tre stagioni.

GIVOVA SCAFATI. Squadra completamente da scoprire che potrebbe diventare anche una mina vagante pronta a inserirsi nella corsa per le Final Eight di Coppa Italia ma potrebbe fare anche male. Coach Marcelo Nicola è una grande incognita, fermo da una stagione e non particolarmente brillante nella sua esperienza precedente a Treviso. I nomi più interessanti a roster sono Frank Mason, esterno con discreta esperienza NBA, e Rob Gray. Non è da sottovalutare l’aggiunta last-minute di Andrea Cinciarini, veterano di grande esperienza.

VANOLI CREMONA. Coach Demis Cavina riparte a caccia di un’altra salvezza con tre certezze: Corey Davis, Trevor Lacey e Tariq Owens. Per il resto, c’è tanto da scoprire con tante scommesse, a cominciare da Paul Eboua. Il reparto italiani ha aggiunto Luca Conti, ma sulla carta è corto e con scarsa qualità complessiva.

ESTRA PISTOIA. Se l’anno scorso era stata la grande sorpresa con Final Eight e Playoff, ora a Pistoia non sembrano esserci le stesse chance di fare una stagione positiva. Nuova proprietà, con Ron Rowan al timone, nuovo coach, Dante Calabria, e roster nuovissimo, con Saccaggi e capitan Della Rosa come unici reduci. L’aggiunta last minute di Semaj Christon è importante. Intriganti Silins, Brajkovic e Forrest, c’è anche Maverick Rowan, il figlio del presidente, oltre a Eric Paschall, ex stella di Villanova e poi visto in NBA tra Warriors e Jazz, che però si è presentato in condizioni fisiche tutt’altro che accettabili.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 25€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €25 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Basket, Serie A 2024-2025: le rose delle 16 squadre e le nazionalità dei giocatori

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO

1 Nenad Dimitrijevic (190 cm, 79 kg; Macedonia del Nord, play, 1998) – Dall’UNICS Kazam

3 Giordano Bortolani (193 cm, 85 kg; Italia, guardia, 2000) – Confermato

5 Fabien Causeur (196 cm, 90 kg; Francia, guardia, 1987) – Dal Real Madrid

7 Stefano Tonut (194 cm, 100 kg; Italia, guardia, 1993) – Confermato

10 Leandro Bolmaro (198 cm, 91 kg; Argentina-Italia, play/guardia, 2000) – Dal Bayern Monaco

12 Armoni Brooks (191 cm, 88 kg; USA, guardia, 1998) – Dagli Ontario Clippers

16 Zach LeDay (203 cm, 103 kg; USA-Azerbaigian, ala/centro, 1994) – Dal Partizan Belgrado

17 Giampaolo Ricci (201 cm, 102 kg; Italia, ala grande, 1991) – Confermato

21 Diego Flaccadori (195 cm, 80 kg; Italia, play/guardia, 1996) – Confermato

25 Ousmane Diop (204 cm, 100 kg; Senegal-Italia, centro, 2000) – Da Sassari

30 Guglielmo Caruso (208 cm, 90 kg; Italia, centro, 1999) – Confermato

31 Shavon Shields (201 cm, 97 kg; USA-Danimarca, ala piccola, 1994) – Confermato

32 Josh Nebo (206 cm, 111 kg; USA-Slovenia, centro, 1997) – Dal Maccabi Tel Aviv

33 Nikola Mirotic (208 cm, 108 kg; Spagna-Montenegro, ala grande, 1991) – Confermato

35 David McCormack (208 cm, 113 kg; USA, centro, 1999) – Dal Galatasaray

All. Ettore Messina (Italia, confermato)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

00 Isaia Cordinier (196 cm, 84 kg; Francia, guardia/ala, 1996) – Confermato

3 Marco Belinelli (196 cm, 100 kg; Italia, guardia, 1986) – Confermato

6 Alessandro Pajola (194 cm, 95 kg; Italia, play, 1999) – Confermato

8 Will Clyburn (201 cm, 95 kg; USA, ala piccola, 1990) – Dall’Anadolu Efes

9 Riccardo Visconti (198 cm, 90 kg; Italia, guardia/ala, 1998) – Da Pesaro

15 Devontae Cacok (204 cm, 109 cm; USA, centro, 1991) – Confermato

21 Tornike Shengelia (206 cm, 109 kg; Georgia, ala/centro, 1991) – Confermato

23 Daniel Hackett (197 cm, 96 kg; Italia, play/guardia, 1987) – Confermato

24 Andrejs Grazulis (202 cm, 101 kg; Lettonia, ala grande, 1993) – Da Trento*

30 Matt Morgan (188 cm, 79 kg; USA, play, 1997) – Dai London Lions

33 Achille Polonara (201 cm, 90 kg; Italia, ala grande, 1991) – Confermato

35 Mouhamet “Momo” Diouf (206 cm, 105 kg; Italia-Senegal, ala/centro, 2001) – Dal Rio Breogan

41 Ante Zizic (201 cm, 121 kg; Croazia, centro, 1997) – Confermato

45 Nicola Akele (203 cm, 96 kg; Italia, ala, 1995) – Da Brescia

59 Rayjon Tucker (191 cm, 95 kg; guardia, USA, 1997) – Da Venezia

All. Luca Banchi (Italia, confermato)

GERMANI BRESCIA

2 Miro Bilan (213 cm, 121 kg; Croazia, centro, 1989) – Confermato

3 Giancarlo Ferrero (198 cm, 97 kg; Italia, ala, 1988) – Da Trieste

5 Chris Dowe (193 cm, 86 kg; USA, play/guardia, 1991) – Da Tortona

8 Amedeo Della Valle (194 cm, 90 kg; Italia, guardia, 1993) – Confermato

9 Maurice Ndour (206 cm, 95 kg; Senegal, ala grande, 1992) – Dal Lokomotiv Kuban

10 Jason Burnell (201 cm, 100 kg; USA, ala, 1997) – Confermato

11 Alessandro Tonelli (192 cm, 86 kg; Italia, ala, 2006) – Dalle giovanili

18 Nikola Ivanovic (190 cm, 90 kg; Montenegro, play/guardia, 1994) – Dal Runa Mosca

21 Joseph Mobio (199 cm, 94 kg; Italia-Costa d’Avorio, ala/centro, 1998) – Da Trapani

23 Demetre Rivers (203 cm, 93 kg; USA, ala piccola, 1995) – Dallo Zalgiris Kaunas

25 David Cournooh (187 cm, 83 kg; Italia, play/guardia, 1990) – Confermato

35 Lorenzo Pollini (182 cm, 84 kg; Italia, play, 2006) – Dalle giovanili

All. Giuseppe Poeta (Italia, nuovo)

UMANA REYER VENEZIA

00 Amedeo Tessitori (207 cm, 107 kg; Italia, centro, 1994) – Confermato

4 Alessandro Lever (208 cm, 105 kg; Italia, ala/centro, 1998) – Da Napoli

5 Xavier Munford (191 cm, 80 kg; USA, guardia, 1992) – Dall’Hapoel Tel Aviv

7 Davide Casarin (196 cm, 86 kg; play/guardia, Italia, 2003) – Confermato

8 Juan Fernandez (193 cm, 83 kg; play, Argentina-Italia, 1990) – Uscito dal ritiro

9 Davide Moretti (190 cm, 81 kg; Italia, play, 1998) – Da Varese

11 Tyler Ennis (191 cm, 88 kg; Canada, play/guardia, 1994) – Dall’Hapoel Tel Aviv

14 Giga Janelidze (201 cm, 96 kg; Georgia-Italia, ala grande, 1995) – Confermato

21 Mfiondu Kabengele (208 cm, 113 kg; Canada, centro, 1997) – Confermato

22 Jordan Parks (201 cm, 91 kg; USA, ala, 1994) – Confermato

24 Carl Wheatle (200 cm, 88 kg; Gran Bretagna-Italia, ala piccola, 1998) – Da Pistoia

25 Aamir Simms (203 cm, 111 kg; USA, ala grande, 1999) – Confermato

33 Kyle Wiltjer (208 cm, 110 kg; USA-Canada, ala/centro, 1992) – Confermato

All. Neven Spahija (Croazia, confermato)

UNAHOTELS REGGIO EMILIA

0 Jaylen Barford (191 cm, 92 kg; USA, guardia, 1996) – Dal Lokomotiv Kuban

3 Filippo Gallo (194 cm, 85 kg; Italia, play, 2004) – Dall’UCC Piacenza

5 Cassius Winston (185 cm, 85 kg; USA, play/guardia, 1998) – Dal Tofas Bursa

11 Mouhamed Faye (208 cm, 100 kg; Senegal, centro, 2005) – Dalle giovanili

12 Stephane Gombauld (206 cm, 103; Francia, centro, 1997) – Da Sassari

15 Jamar Smith (191 cm, 84 kg; USA, guardia, 1987) – Confermato

16 Lorenzo Uglietti (192 cm, 84 kg; Italia, guardia, 1994) – Confermato

25 Elhadji Fainke (203 cm, 94 kg; Senegal-Italia, centro, 2005) – Dalle giovanili

31 Michele Vitali (196 cm, 86 kg; Italia, guardia, 1991) – Confermato

44 Sasha Grant (201 cm, 95 kg; Italia, ala piccola, 2002) – Confermato

51 Matteo Chillo (203 cm, 104 kg; Italia, ala/centro, 1993) – Confermato

55 Kwam Cheatham (206 cm, 107 kg; USA, ala grande, 1997) – Da Granada

All. Dimitris Priftis (Grecia, confermato)

ESTRA PISTOIA

00 Semaj Christon (191 cm, 86 kg; USA, play/guardia, 1991) – Da Brescia

0 Gabriele Benetti (200 cm, 95 kg; Italia, ala grande, 1995) – Dalla JuVi Cremona

2 Gianluca Della Rosa (180 cm, 73 kg; Italia, play, 1996) – Confermato

3 Micheal Anumba (192 cm, 100 kg; Italia, guardia/ala, 1999) – Dai Winthrop Eagles

4 Elijah Childs (203 cm, 104 kg; USA, ala/centro, 1999) – Da Heidelberg

5 Eric Paschall (198 cm, 105 kg; USA, ala grande, 1996) – Dai Leones de Ponce

8 Maverick Rowan (201 cm, 100 kg; USA, guardia/ala, 1996) – Da Usti nad Labem

11 Michael Forrest (185 cm, 79 kg; USA, play, 1999) – Dal BBC Monthey

12 Alfredo Boglio (190 cm, 77 kg; Italia, play, 2003) – Dai Robert Morris Colonials

15 Lorenzo Saccaggi (188 cm, 87 kg; Italia, play, 1992) – Confermato

25 Karlis Silins (211 cm, 112 kg; Lettonia, centro, 1997) – Dal BC 74 Gottingen

77 Luka Brajkovic (208 cm, 113 kg; Austria, centro, 1999) – Dal Kolossos Rodi

All. Dante Calabria (USA-Italia, nuovo)

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO

1 Quinn Ellis (195 cm, 90 kg; Gran Bretagna-Italia, guardia, 2003) – Confermato

3 Myles Cale (198 cm, 95 kg; USA, guardia, 1998) – Dal Limburg United

5 Jordan Ford (185 cm, 79 kg; USA, play, 1998) – Dagli Stockton Kings

6 Andrea Pecchia (196 cm, 87 kg; Italia, ala piccola, 1997) – Dalla Vanoli Cremona

7 Saliou Niang (199 cm, 86 kg; Senegal-Italia, ala, 2004) – Confermato

10 Andres “Toto” Forray (187 cm, 83 kg; Italia-Argentina, play, 1986) – Confermato

21 Selom Mawugbe (208 cm, 104 kg; USA, centro, 1998) – Da Manrese

22 Anthony Lamb (198 cm, 103 kg; USA, ala piccola, 1998) – Dai New Zealand Breakers

26 Jordan Bayehe (204 cm, 96 kg; Camerun-Italia, centro, 1999) – Da Brindisi

27 Denis Badalau (202 cm, 97 kg; Romania, ala, 2006) – Dalle giovanili Olimpia Milano

33 Eigirdas Zukauskas (204 cm, 105 kg; Lituania, ala, 1992) – Dai Wolves Vilnius

68 Patrick Hassan (185 cm, 77 kg; Italia, guardia, 2007) – Da Bassano

All. Paolo Galbiati (Italia, confermato)

BERTRAM DERTHONA TORTONA

0 Andrea Zerini (205 cm, 112 kg; Italia, centro, 1988) – Confermato

1 Christian Vital (188 cm, 85 kg; USA, guardia, 1997) – Dal Legia Varsavia

2 Tommy Kuhse (201 cm, 102 kg; USA, guardia, 1998) – Dal Rasta Vechta

4 Justin Gorham (201 cm, 107 kg; USA, ala grande, 1998) – Dal Rytas Vilnius

7 Leonardo Candi (190 cm, 86 kg; Italia, play/guardia, 1997) – Confermato

11 Davide Denegri (184 cm, 80 kg; Italia, guardia, 1998) – Dalla Vanoli Cremona

12 Arturs Strautins (198 cm, 100 kg; Lettonia-Italia, ala piccola, 1998) – Da Reggio Emilia

13 Tommaso Baldasso (192 cm, 88 kg; Italia, play, 1998) – Confermato

14 Ismael Kamagate (211 cm, 100 kg; Francia, centro, 2001) – Confermato

19 Paul Biligha (201 cm, 101 kg; Italia, centro, 1990) – Da Trento

20 Luca Severini (204 cm, 95 kg; Italia, ala, 1996) – Confermato

34 Kyle Weems (198 cm, 100 kg; USA, ala piccola, 1989) – Confermato

All. Walter De Raffaele (Italia, confermato)

NAPOLI BASKET

1 Stefano Saccoccia (178 cm, 75 kg; Italia, play, 2006) – Dalle giovanili

2 Zach Copeland (193 cm, 88 kg; USA, guardia, 1997) – Da Bamberg

3 Kaspar Treier (204 cm, 105 kg; Estonia-Italia, ala, 1999) – Confermato

4 Kevin Pangos (185 cm, 81 kg; Canada-Slovenia, play, 1993) – Da Valencia

5 Giovanni De Nicolao (191 cm, 79 kg; Italia, play, 1996) – Confermato

8 Tomas Woldetensae (196 cm, 89 kg; Italia, ala, 1998) – Confermato

21 Charles Manning (198 cm, 93 kg; USA, guardia, 1998) – Da Oldenburg

22 Jordan Hall (203 cm, 98 kg; USA, guardia/ala, 2002) – Dai Long Island Nets

23 Deane Williams (203 cm, 103 kg; Gran Bretagna, ala grande, 1996) – Da Oldenburg

24 Dario Dreznjak (204 cm, 90 kg; Bosnia ed Erzegovina-Croazia, ala, 1998) – Dallo Zadar (Zara)

35 Leonardo Totè (210 cm, 110 kg; Italia, ala/centro, 1997) – Da Pesaro

44 Andrea Dut Biar Mabor (216 cm; Sud Sudan-Italia, centro, 2001) – Confermato

All. Igor Milicic (Croazia, confermato)

BANCO DI SARDEGNA SASSARI

0 Alessandro Cappelletti (186 cm, 89 kg; Italia, play/guardia, 1995) – Da Verona

1 Justin Bibbins (173 cm, 68 kg; USA, play, 1996) – Da Nanterre

5 Stefano Trucchetti (180 cm, 79 kg; Italia, play, 2006) – Dalle giovanili

7 Miralem Halilovic (208 cm, 107 kg; Bosnia ed Erzegovina, ala grande, 1991) – Dal Galatasaray

11 Brian Fobbs (196 cm, 95 kg; USA, guardia, 1998) – Da Bonn

15 Matteo Tambone (192 cm, 87 kg; Italia, play, 1994) – Da Pesaro

16 Giovanni Veronesi (197 cm, 98 kg; Italia, ala piccola, 1998) – Dall’UCC Piacenza

17 Mattia Udom (200 cm, 104 kg; Italia, ala grande, 1993) – Da Trento

20 Eimantas Bendzius (207 cm, 102 kg; Lituania, ala, 1990) – Confermato

22 Luca Vincini (207 cm, 106 kg; Italia, centro, 2003) – Dalla JuVi Cremona

24 Michal Sokolowski (196 cm, 89 kg; Polonia, ala piccola, 1992) – Da Napoli

35 Nate Renfro (203 cm, 94 kg; USA, centro, 1996)

All. Nenad Markovic (Bosnia ed Erzegovina, confermato)

VANOLI CREMONA

00 Paul Eboua (202 cm, 97 kg; Camerun-Italia, ala/centro, 2000) – Confermato

1 Mattia De Martin (196 cm, 90 kg; Italia, ala, 2005) – Dalle giovanili)

2 Emils Ivanovskis (188 cm, 86 kg; Lettonia-Italia, play/guardia, 2005) – Confermato

3 Taijon Jones (196 cm, 86 kg; USA, guardia, 1999) – Dagli UNCA Bulldogs

5 Corey Davis (185 cm, 86 kg; USA, play, 1997) – Confermato

8 Luca Conti (196 cm, 84 kg; Italia, guardia, 2000) – Confermato

9 Federico Zampini (191 cm, 78 kg; Italia, play/guardia, 1999) – Da Forlì

11 Stefan Nikolic (203 cm, 95 kg; Serbia-Italia, ala, 1997) – Da Cantù

12 Federico Poser (203 cm, 104 kg; Italia, ala grande, 1999) – Da Torino

13 Trevor Lacey (191 cm, 98 kg; USA, play/guardia, 1991) – Confermato

15 Matias Zanotto (200 cm, 92 kg; Argentina, centro, 2005) – Dalle giovanili

16 Nicola Fantoma (188 cm, 88 kg; Italia, guardia, 2006) – Dalle giovanili

41 Tariq Owens (206 cm, 93 kg; USA, centro, 1995) – Da Napoli

All. Demis Cavina (confermato)

GIVOVA SCAFATI

0 Frank Mason (182 cm, 86 kg; USA, play, 1994) – Da Nancy

1 Sage Tolbert (201 cm, 95 kg; USA, ala, 1999) – Dall’Egis Kormend

2 Rob Gray (186 cm, 84 kg; USA, guardia, 1994) – Dal Rio Breogan

6 Alessandro Zanelli (187 cm, 80 kg; Italia, play, 1992) – Da Treviso

7 Levan Babilodze (198 cm, 85 kg; Georgia-Italia, ala, 1998) – Dal Rustavi

8 Scott Ulaneo (208 cm, 98 kg; Italia, centro, 1998) – Da Cento

9 Paulius Sorokas (203 cm, 100 kg; Lituania, ala grande, 1992) – Dal Metropolitans 92

11 Federico Miaschi (200 cm, 90 kg; Italia, guardia, 2000) – Da Treviglio

12 Kruize Pinkins (201 cm, 104 kg; USA, ala/centro, 1993) – Confermato

20 Andrea Cinciarini (193 cm, 85 kg; Italia, play, 1986) – Da Pesaro

30 Elijah Stewart (196 cm, 82 kg; USA, ala, 1995) – Dall’Hapoel Eilat

47 Daniel Akin (206 cm, 102 kg; Gran Bretagna, centro, 1998) – Dal SIG Strasburgo

All. Marcelo Nicola (Argentina, nuovo)

NUTRIBULLET TREVISO

0 Ky Bowman (185 cm, 85 kg; USA, play, 1997) – Confermato

7 D’Angelo Harrison (193 cm, 92 kg; USA, guardia/ala, 1993) – Confermato

9 David Torresani (180 cm; Italia, play, 2005) – Confermato

14 Bruno Mascolo (190 cm, 93 kg; Italia, play, 1996) – Dalla Virtus Bologna

22 Valerio Mazzola (205 cm, 107 kg; Italia, ala grande, 1994) – Da Pesaro

24 Andrea Mezzanotte (207 cm, 98 kg; Italia, ala grande, 1998) – Da Trento/Brindisi

31 Osvaldas Olisevicius (200 cm, 90 kg; Lituania, ala, 1993) – Confermato

32 Justin Alston (203 cm, 104 kg; USA, ala grande, 1994) – Dal PAOK Salonicco

33 Pauly Paulicap (203 cm, 94 kg; USA, centro, 1997) – Confermato

55 JP Macura (193 cm, 89 kg; USA, guardia/ala, 1995) – Free agent

All. Francesco “Frank” Vitucci (Italia, confermato)

OPENJOBMETIS VARESE

0 Kaodrichi Akobundu-Ehiogu (208 cm, 90 kg; Nigeria, centro, 1999) – Dai Tigers Tubingen

1 Jordan Harris (193 cm, 86 kg; USA, guardia, 1997) – Da Brussels

2 Davide Alviti (200 cm, 92 kg; Italia, ala, 1996) – Da Trento

4 Niccolò “Nico” Mannion (190 cm, 86 kg; Italia, play, 2001) – Confermato

5 Justin Gray (198 cm; 95 kg; USA-Isole Vergini Americane, ala, 1995) – Da Bamberg

13 Matteo Librizzi (180 cm, 70 kg; Italia, play, 2002) – Confermato

18 Nicolò Virginio (205 cm; Italia, play, 2003) – Confermato

24 Elisee Assui (191 cm, 105 kg; Italia, ala, 2006) – Dalle giovanili

28 Abdel Fall (202 cm, 98 kg; Italia-Senegal, centro, 1991) – Da Monferrato

44 Gabe Brown (201 cm, 94 kg; USA, ala, 2000) – Confermato

50 Jaylen Hands (191 cm, 82 kg; USA, guardia, 1999) – Da Palencia

All. Herman Mandole (Argentina, nuovo)

TRAPANI SHARK

1 JD Notae (188 cm, 86 kg; USA, play, 1998) – Confermato

2 Chris Horton (203 cm, 102 kg; USA, centro, 1994) – Confermato

5 Justin Robinson (188 cm, 88 kg; USA, play, 1997) – Dal Rio Breogan

6 Riccardo Rossato (190 cm, 85 kg; Italia, guardia, 1996) – Da Scafati

7 Amar Alibegovic (206 cm; 109 kg; Italia-Bosnia ed Erzegovina, ala grande, 1995) – Confermato

9 Langston Galloway (185 cm, 91 kg; USA, guardia, 1991) – Da Reggio Emilia

11 John Petrucelli (193 cm, 82 kg; USA-Italia, guardia/ala, 1992) – Da Brescia

15 Akwasi Yeboah (198 cm, 104 kg; Ghana-Gran Bretagna, ala, 1997) – Dal Galatasaray

18 Marco Mollura (198 cm, 90 kg; Italia, ala piccola, 1993) – Confermato

21 Tibor Pleiss (218 cm, 122 kg; Germania, centro, 1989) – Dall’Anadolu Efes

22 Stefano Gentile (191 cm, 90 kg; Italia, play, 1989) – Confermato

55 Rei Pullazi (203 cm, 100 kg; Italia-Albania, ala/centro, 1993) – Confermato

All. Jasmin Repesa (Croazia, nuovo)

PALLACANESTRO TRIESTE

3 Stefano Bossi (189 cm, 90 kg; Italia, play, 1994) – Confermato

4 Colbey Ross (185 cm, 84 kg; USA, play, 1998) – Da Tortona

7 Justin Reyes (193 cm, 93 kg; USA, guardia, 1995) – Confermato

8 Lodovico Deangeli (205 cm, 90 kg; Italia, guardia/ala, 2000) – Confermato

9 Jarrod Uthoff (206 cm, 100 kg; USA, ala, 1993) – Dagli Yokohama B-Corsairs

10 Michele Ruzzier (183 cm, 80 kg; Italia, play, 1993) – Confermato

12 Luca Campogrande (198 cm, 90 kg; Italia, guardia/ala, 1996) – Confermato

13 Francesco Candussi (211 cm, 109 kg; Italia, centro, 1994) – Confermato

22 Markel Brown (191 cm, 86 kg; USA, guardia, 1992)

23 Jeff Brooks (203 cm, 94 kg; Italia-USA, ala grande, 1989) – Da Venezia

34 Jayce Johnson (213 cm, 107 kg; USA, centro, 1997) – Dai Motor City Cruise

45 Denzel Valentine (198 cm, 97 kg; USA, guardia, 1993) – Dall’Olimpia Milano

All. Jamion Christian (USA, confermato)

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.