Fine settimana di pallacanestro italiana, continua il campionato di Serie A nel weekend del 22 e 23 marzo. Un solo anticipo del sabato, con la Virtus che gioca a Trieste; il resto dei match alla domenica, li abbiamo analizzati con ultime news, statistiche, quote e consigli per i Pronostici Basket LBA giornata 23.

Pronostici Basket LBA giornata 23: programma completo e guida tv

Vediamo il programma completo del weekend di pallacanestro italiana, con la 23° giornata di regular season per la LBA in campo nel weekend del 22 e 23 marzo 2025.

CALENDARIO 22° GIORNATA REGULAR SEASON LBA

22.03. 20:00 Trieste-Virtus Bologna (DAZN-Eurosport 2)

23.03. 12:00 Trapani-Brescia (DAZN)

23.03. 16:45 Sassari-Cremona (DAZN-Eurosport 2)

23.03. 17:30 Tortona-Pistoia (DAZN)

23.03. 18:15 Olimpia Milano-Trento (DAZN-DMAX)

23.03. 19:00 Scafati-Basket Napoli (DAZN)

23.03. 19:30 Reggiana-Venezia (DAZN)

23.03. 20:00 Treviso-Varese (DAZN)

CLASSIFICA BASKET LBA 2024-2025

1 Germani Brescia 32 (16-6)

2 Virtus Segafredo Bologna 32 (16-6)

3 Trapani Shark 32 (16-6)

4 Dolomiti Energia Trentino 32 (16-6)

5 EA7 Emporio Armani Milano 30 (15-7)

6 UNAHOTELS Reggio Emilia 28 (14-8)

7 Pallacanestro Trieste 26 (13-9)

8 Bertram Derthona Yachts 26 (13-9)

9 Umana Reyer Venezia 24 (12-10)

10 NutriBullet Treviso Basket 16 (8-14)

11 Banco di Sardegna Sassari 16 (8-14)

12 Vanoli Basket Cremona 12 (6-16)

13 Givova Scafati 12 (6-16)

14 Openjobmetis Varese 12 (6-16)

15 Napolibasket 12 (6-16)

16 Estra Pistoia 10 (5-17)

Trieste-Virtus Bologna: unico anticipo del sabato

Ad aprire il fine settimana della pallacanestro con la 23° giornata di Basket LBA ci sarà un solo anticipo del sabato: Pallacanestro Trieste e Virtus Segafredo Bologna, entrambe reduci da una sconfitta e rispettivamente settima e prima (seppur a pari merito con altre tre squadre) nella classifica di regular season. I friulani si sono imposti all’andata così come nell’ultimo match interno giocato lo scorso anno, dopo che non avevano mai battuto gli emiliani negli 11 incroci precedenti, di cui 8 di Serie A .

Le V-Nere sono uscite nuovamente sconfitte anche in Europa contro il Maccabi, 3° ko consecutivo per i felsinei tra campionato ed Euroleague. Le quote Snai favoriscono comunque la Virtus con -5.5 punti di handicap mentre su Sisal la quota per il vincente in testa a testa si prende @1.42. Linea Over-Under punti totali abbastanza alta a 163.5 su Goldbet, specialmente visti i 148 punti dell’andata. Valutate UNDER.

Le partite di domenica per la Serie A di pallacanestro

Domenica si inizia con Trapani Shark–Germani Brescia, attualmente a pari punti, ma con i siculi che vivono un momento migliore essendo reduci da 3 vittorie consecutive. L’unico precedente di Serie A è rappresentato dal match di andata vinto da Trapani in Lombardia, con i siciliani che hanno vinto 3 delle ultime 4 gare contro Brescia se si considera anche l’A2.

Il Banco di Sardegna Sassari, tornato alla vittoria nell’ultimo turno, ospita la Vanoli Cremona Basket, che continua ad avere un rendimento altalenante (3-3 nelle ultime 6). I sardi si sono imposti sia all’andata sia nell’ultimo scontro interno contro i lombardi, portandosi 9-2 nei precedenti contro questo avversario. In questi giorni Sassari ha accolto l’arrivo di Briante Weber che potrebbe debuttare proprio contro Cremona, rinforzo importante per coach Massimo Bulleri.

La Bertram Derthona Tortona va a caccia del quarto successo consecutivo in LBA ospitando il fanalino di coda Estra Pistoia, già battuto all’andata in trasferta, ma contro cui aveva sempre perso nei 2 match precedenti.

Al Forum di Assago l’EA7 Emporio Armani Milano dopo 2 vittorie consecutive in campionato (ma una pesante sconfitta a Parigi in uno scontro diretto per i playoffs di Euroleague) se la vedrà contro la quotata Dolomiti Energia Trentino, una delle quattro capolista e sempre vincente negli ultimi 2 incroci contro Milano, compreso il match dell’andata, dopo che aveva sempre perso nei 3 scontri precedenti.

Derby caldissimo tra Givova Scafati–Napolibasket, che sono attualmente appaiate a quota 12 punti e vanno a caccia di punti salvezza. All’andata Napoli si è imposta in casa vincendo il secondo derby consecutivo, il 3° su 5 nel massimo campionato.

L’UNAHOTELS Reggio Emilia dovrà difendere il 6° posto in classifica, nel match interno contro l’Umana Reyer Venezia, che è attualmente 9°, ma viene da 4 vittorie consecutive che hanno rilanciato le ambizioni dei lagunari. Nel match di andata, la Reggiana ha vinto in Veneto portando in perfetto equilibrio il confronto negli ultimi 8 precedenti contro questo avversario (4-4). Venezia ha in forte dubbio la guardia Davide Casarin che potrebbe saltare il match di domenica.

Chiude il programma la gara tra NutriBullet Treviso Basket, reduce da 4 sconfitte consecutive, e Openjobmetis Varese, che occupa il penultimo posto. Con la vittoria dell’andata, i lombardi si sono portati sul 4-1 nei 5 precedenti più recenti. Nei giorni scorsi, con una nota dei presidenti, la Nutribullet Treviso ha spento le voci di un possibile esonero di coach Frank Vitucci dopo il ko interno contro Sassari. Per ora la guida dei veneti non cambia.

Quote antepost: gli aggiornamenti per lo scudetto di basket

Andiamo a vedere le lavagne delle quote antepost per la vittoria dello scudetto di Basket italiano su Bet365. Domina sempre l’Olimpia Milano con la Virtus Bologna prima e forse unica avversaria concreta secondo le quote, un grande classico delle ultime stagioni di pallacanestro italiano.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.