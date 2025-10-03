Dopo aver visto le date chiave della stagione e i roster di tutte le squadre, entriamo nel vivo delle analisi antepost per la stagione di Basket italiano LBA 2025-2026 con la situazione al via, le favorite, le quote, il calendario completo e la guida tv per seguire al meglio il campionato di pallacanestro italiana. Preview LBA 2025-2026.
Preview LBA 2025-2026: le favorite, solito testa a testa Olimpia-Virtus
Manca pochissimo all’inizio della stagione 2025-2026 LBA, il massimo campionato italiano di basket, anticipato dal ricco antipasto della Supercoppa Italiana vinta domenica dall’EA7 Emporio Armani Milano all’Unipol Forum di Assago con la vittoria netta su Brescia.
Proprio l’Olimpia Milano apre come la squadra da battere anche quest’anno, con i meneghini che sembrano avere qualcosa in più delle altre, ad iniziare alla Virtus Bologna che ha già battuto nel primo scontro di Supercoppa, anche se gli emiliani si presentano con un roster pieno di giovani talenti che, se dovessero esplodere già quest’anno, potrebbero portare in alto le V-Nere che sono sempre i campioni in carica dello scudetto di LBA.
Ma chi potrebbe inserirsi nel duopolio Olimpia-Virtus? Tra le candidate c’è sicuramente la squadra che ha raggiunto la finale scudetto l’anno scorso e la finale di Supercoppa lo scorso weekend, cioè quella Germani Brescia che ha le carte in regola per fare bene, anche se la sconfitta contro Milano ha evidenziato che il gap c’è ancora. Potrebbero giocare un ruolo da outsider anche a Trapani, con i siciliani che dopo aver già ottenuto ottimi risultati nell’anno da matricola vogliono confermarsi ai massimi livelli e provare a migliorarsi.
Alle spalle di questo quartetto sono diverse le squadre da tenere d’occhio per una possibile sorpresa ad iniziare dalla Reyer Venezia, che dopo una stagione di alti e bassi è chiamata a concretizzare la qualità indiscussa del proprio roster. C’è Trento, che già nella semifinale di Supercoppa contro Brescia ha mostrato le sue potenzialità. C’è poi Tortona, altra formazione che dopo un anno difficile vuole tornare a correre; così come Reggio Emilia, squadra sempre capace di ottenere risultati importanti.
Calendario completo Basket LBA 2025-2026
La Serie A 2025-2026 inizierà nei giorni da sabato 4 a lunedì 6 ottobre e terminerà, in fatto di regular season, domenica 10 maggio con la 30a giornata. La LBA non ha ancora comunicato le date dei playoff.
1a giornata
4-5-6 ottobre 2025
2a giornata
11-12 ottobre 2025
3a giornata
18-19 ottobre 2025
4a giornata
25-26 ottobre 2025
5a giornata
1-2 novembre 2025
6a giornata
5 novembre 2025
7a giornata
8-9 novembre 2025
8a giornata
15-16 novembre 2025
9a giornata
21-22-23 novembre 2025
10a giornata
6-7 dicembre 2025
11a giornata
13-14 dicembre 2025
12a giornata
20-21 dicembre 2025
13a giornata
27-28-29 dicembre 2025
14a giornata
3-4 gennaio 2026
15a giornata
10-11 gennaio 2026
16a giornata
17-18 gennaio 2026
17a giornata
24-25 gennaio 2026
18a giornata
31 gennaio-1 febbraio 2026
19a giornata
7-8 febbraio 2026
20a giornata
14-15 febbraio 2026
21a giornata
7-8-9 marzo 2026
22a giornata
14-15 marzo 2026
23a giornata
21-22 marzo 2026
24a giornata
27-28 marzo 2026
25a giornata
4 aprile 2026
26a giornata
11-12 aprile 2026
27a giornata
18-19 aprile 2026
28a giornata
25-26 aprile 2026
29a giornata
2-3 maggio 2026
30a giornata
10 maggio 2026
Guida TV Basket: dove vedere la stagione 2025-2026 di LBA?
I diritti in chiaro sono stati acquisiti dal gruppo Sky, che ha deciso di utilizzare Cielo quale canale di trasmissione delle partite per tutti. Cielo ha già trasmesso la Supercoppa, irradierà una partita al mese della Serie A, poi manderà in onda una partita di quarti di finale per turno, una di semifinale per turno e l’intera serie scudetto. Inoltre, trasmetterà semifinali e finale di Coppa Italia.
Per non perdervi nulla c’è Sky Sport a pagamento. Normalmente saranno i canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205) quelli prescelti. Lo streaming di Now offre gli stessi contenuti.
La novità della stagione è rappresentata dall’ingresso di LBATV, l’emittente in streaming della LBA che per la prima volta utilizza in toto una propria struttura per trasmettere tutte le partite tra Serie A e Coppa Italia.
Quote Antepost per lo scudetto di pallacanestro
Vediamo le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale di LBA 2025-2026, al via del campionato di pallacanestro italiano. Ovviamente Olimpia Milano @1.80 davanti a tutte anche qui, sulla Virtus Bologna @3.50 prima avversaria, poi c’è Trapani @10 su Venezia @16. Molto indietro Brescia @21, un pò snobbata da analisti e bookmakers mentre Tortona e Trento si giocano entrambe @23 volte la posta.
