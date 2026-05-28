Continuano i playoffs del campionato di pallacanestro italiana dove le prime quattro forze del campionato italiano hanno rispettato le attese arrivando alle semifinale di LBA 2025-2026 con in campo Brescia-Olimpia Milano e Virtus Bologna-Reyer Venezia dal 31 maggio. Previsioni Semifinali LBA.

Previsioni Semifinali LBA: analisi sui prossimo match

Continuano i playoffs per il Basket LBA 2025-2026 arrivati alle semifinali che abbiamo analizzato nei dettagli con i nostri consigli sulle serie e a seguire il calendario completo dei prossimi match e le quote antepost aggiornate sul campionato di pallacanestro italiano. Da una parte Germani Brescia ed Olimpia EA7 Emporio Armani Milano, dall’altra Virtus Olidata Bologna e Umana Reyer Venezia.

Germani Brescia-Olimpia Milano

Tra Brescia e Milano si gioca per la quarta volta di una sfida tra i due club ai playoffs. La prima risale al 1982, ma sono gli ultimi anni quelli che hanno reso tale sfida un classico, benché sia sempre stata l’Olimpia a vincere nel 2018 e 2024. Anche stavolta il ruolo della favorita ce l’ha l’EA7 di Peppe Poeta, unica delle formazioni arrivate a questo punto a mettere insieme un 3-0 nella propria serie di quarti, quella contro Reggio Emilia.

Non è bastata una vera grande prova d’orgoglio a Trieste per impedire alla Germani di continuare a sognare. Già, perché il sogno è sempre lì, e non si ferma alla finale scudetto di un anno fa. E i temi, alla fine dei conti, spesso si ripetono: tra quelli di Della Valle, la sfida Cotelli-Poeta, tutto materiale che in campionato è già stato ampiamente discusso e che, in questa fattispecie, si moltiplicherà.

VINCENTE SERIE: MILANO

Virtus Bologna-Reyer Venezia

Tra Virtus Bologna e Reyer Venezia segnaliamo subito che le VNere non portano fare affidamento su Alessandro Pajola, stagione finita per lui, e ufficializzata poco prima di gara-5 contro Trento. A questo punto coach Nenad Jakovljevic, in una sfida che in panchina è tutta balcanica con Neven Spahija, dovrà utilizzare più accorgimenti in cabina di regia (e non è un caso che sia stato chiamato Yago dos Santos: serve dar respiro sia a Matt Morgan che a Daniel Hackett), anche perché non può neppure permettersi di avere questo gran vantaggio contro gli orogranata.

Venezia si affida all’accoppiata Cole-Bowman (con il secondo che può viaggiare liberamente tra 1 e 2). Si tratta della terza stagione consecutiva in cui le due squadre si affrontano, ed è impossibile non tornare con la memoria soprattutto alla serie di quarti di finale del 2025, in cui Toko Shengelia passò dallo status di “impossibilitato a giocare” al compiere qualcosa di mostruoso in gara-5.

VINCENTE SERIE: VENEZIA

Guida TV LBA: dove vedere le semifinali playoffs?

Le semifinali scudetto si giocheranno a partire da venerdì 29 maggio. Sarà possibile seguirle in diretta tv su Sky Sport (canale di riferimento Sky Sport Basket); una gara a turno verrà proposta anche in chiaro su Cielo. Diretta streaming su SkyGo, Now e LBATV.

Venerdì 29 maggio

Ore 20:00 Germani Brescia-EA7 Emporio Armani Milano Gara-1

Sabato 30 maggio

Ore 20:00 Virtus Olidata Bologna-Umana Reyer Venezia Gara-1

Domenica 31 maggio

Ore 20:00 Germani Brescia-EA7 Emporio Armani Milano Gara-2

Lunedì 1° giugno

Ore 20:00 Virtus Olidata Bologna-Umana Reyer Venezia Gara-2

Mercoledì 3 giugno

Ore 20:00 EA7 Emporio Armani Milano-Germani Brescia Gara-3

Giovedì 4 giugno

Ore 20:00 Umana Reyer Venezia-Virtus Olidata Bologna Gara-3

Venerdì 5 giugno

Orario da definire EA7 Emporio Armani Milano-Germani Brescia Gara-4 (Eventuale)

Sabato 6 giugno

Orario da definire Umana Reyer Venezia-Virtus Olidata Bologna Gara-4 (Eventuale)

Domenica 7 giugno

Orario da definire Germani Brescia-EA7 Emporio Armani Milano Gara-5 (Eventuale)

Lunedì 8 giugno

Orario da definire Virtus Olidata Bologna-Umana Reyer Venezia Gara-5 (Eventuale)

Quote Antepost: aggiornamenti scudetto LBA 2025-2026

Continua il testa a testa tra le favorite Olimpia Milano @2.10 e Virtus Bologna @2.20 che sono le grandi favorite per la vittoria finale dello scudetto di LBA 2025-2026 con gli aggiornamentidelle quote antepost. Più staccate Brescia @9 e soprattutto Venezia @21 volte la posta.

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