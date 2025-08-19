Manca ancora tanto all’inizio della stagione 2025-2026 di LBA, il campionato di pallacanestro in Italia (dal 5 ottobre) ma andiamo a vedere format, date chiave, big match e appuntamenti da non perdere, ma anche i roster di tutte le squadre impegnate, con l’ Anteprima LBA 2025-2026.
Anteprima LBA 2025-2026: si inizi dal 5 ottobre
La LBA ha ufficializzato il calendario del campionato di basket italiano che scatterà domenica 5 ottobre, la settimana successiva alla Supercoppa che si giocherà ad Assago con Trento-Brescia e Milano-Virtus Bologna, il 27 e 28 settembre. Andiamo a vedere le protagoniste, i big match stagionali e la prima giornata. Anche in questa stagione si prosegue con il calendario asimmetrico che presenta il girone di ritorno diverso da quello della andata.
Ad aprire la nuova stagione ci saranno i campioni in carica della Virtus Bologna di Dusko Ivanovic, che sfideranno Napoli, con le V-Nere che si presentano tra le favorite anche quest’anno, nell’infita sfida con l’Emporio Armani Milano che proverà a riprendersi lo scudetto della pallacanestro italiana. La Virtus Olidata Bologna disputerà le sue gare casalinghe al PalaDozza sino al turno in programma il 7 dicembre contro la Bertram Derthona Tortona quando farà rientro alla Segafredo Arena (occupata per la fiera). Anche l’Olimpia dovrà far fronte alla indisponibilità del suo campo principale, Unipol Forum occupato dal 15 dicembre al 15 marzo per le Olimpiadi Milano-Cortina, in queste settimane la sede delle sue partite casalinghe sarà l’Allianz Cloud.
Attenzione alla finalista Brescia, ma anche alle possibile sorprese con Trapani, Venezia e Trento. Le novità sono rappresentate dalle neo-promosse APU Udine e Cantù, piazza storica del basket azzurro, che torna nella massima serie dopo 4 anni in A2.
Date chiave della stagione e big match
Si inizia domenica 5 ottobre con il primo turno, l’ultimo è previsto per domenica 10 maggio mentre il girone d’andata si concluderà domenica 11 gennaio.
Mercoledì 5 novembre è in programma invece un turno infrasettimanale mentre durante il periodo natalizio la Serie A scenderà in campo con due turni: domenica 21 e domenica 28 dicembre.
Resta immutato il format dei playoff scudetto, che si disputeranno con serie al meglio delle 5 gare. Le date della post-season verranno ufficializzate in base alla partecipazione o meno di squadre italiane alle fasi finali delle competizioni europee per club.
Le migliori 8 squadre al termine del girone di andata si sfideranno nella Frecciarossa Final Eight che assegnerà la Coppa Italia dal 18 al 22 febbraio 2026.
In questa stagione sono previste due finestre dedicate alle attività delle Nazionali e in particolare alla disputa di partite valide per la qualificazione alla FIBA World Cup 2027: la prima a fine novembre, la seconda a fine febbraio dopo la Frecciarossa Final Eight 2026.
Andiamo a vedere anche i big match da non perdere. La prima riedizione in campionato delle ultime LBA Finals tra Virtus Olidata Bologna e Germani Brescia è in programma per il turno del 21 dicembre 2025 alla 12a giornata alla Segafredo Arena mentre il ritorno al PalaLeonessa A2A si disputerà il prossimo 8 febbraio 2026. La sfida in campionato tra le due squadre protagoniste anche quest’anno in Eurolega, Virtus Olidata Bologna ed EA7 Emporio Armani Milano, si disputeranno domenica 14 dicembre 2025 (11° turno) all’Unipol Forum di Assago e domenica 15 marzo 2026 (22° turno) alla Segafredo Arena di Bologna.
Prima giornata Basket LBA 2025-2026
Virtus Bologna – Napoli
Milano – Tortona
Trento – Cantù
Trieste – Trapani
Treviso – Brescia
Venezia – Cremona
Sassari – Varese
Reggio Emilia – Udine
LBA 2025-2026: i roster di tutte le squadre
Andiamo a vedere i roster di tutte le squadre della LBA 25-26 dopo gli ultimi movimenti di mercato.
ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ
- PM – Jacob Gilyard, Andrea De Nicolao
- G – Jordan Bowden, Giordano Bortolani
- AP – Riccardo Moraschini
- AG – Grant Basile, Ife Ajayi
- C – Oumar Ballo, Leonardo Okeke
- Coach: Nicola Brienza (confermato)
APU OLD WILD WEST UDINE
- PM – Anthony Hickey, Andrea Calzavara
- G – DJ Brewton
- AP – Aubrey Dawkins, Mirza Alibegovic
- AG – Eimantas Bendzius, Iris Ikangi, Matteo Da Ros
- C – Skylar Spencer, Shakur Juiston
- Coach: Adriano Vertemati (confermato)
BANCO DI SARDEGNA SASSARI
- PM – Desure Buie, Laurynas Beliauskas, Alessandro Zanelli
- G – Nate Johnson, Marco Ceron
- AP – Carlos Marshalla Jr., Andrea Mezzanotte
- AG – Rashawn Thomas, Michele Cipriano
- C – Nick McGlynn, Luca Vincini, Fadilou Seck
- Coach: Massimo Bulleri (confermato)
BERTRAM DERTHONA TORTONA
- PM – Ezra Manjon, Tommaso Baldasso
- G – Christian Vital, Prentiss Hubb
- AP – Arturs Strautins, Andrea Pecchia
- AG – Justin Gorham, Eigirdas Zukauskas
- C – Dominic Olejniczak, Paul Biligha
- Coach: Mario Fioretti (nuovo)
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO
- PM – DeVante’ Jones, Toto Forray, Patrick Hassan
- G – DJ Steward
- AP – Matas Jogela, Andrej Jakimovski, Theo Airhienbuwa
- AG – Peyton Aldridge
- C – Selom Mawugbe, Jordan Bayehe
- Coach: Massimo Cancellieri (nuovo)
EA7 EMPORIO ARMANI MILANO
- PM – Lorenzo Brown, Nicolò Mannion, Quinn Ellis, Diego Flaccadori
- G – Marko Guduric, Armoni Brooks, Leandro Bolmaro
- AP – Shavon Shields, Stefano Tonut
- AG – Zach LeDay, Vlatko Cancar, Giampaolo Ricci
- C – Josh Nebo, Devin Booker, Ousmane Diop
- Coach: Ettore Messina (confermato)
GERMANI BRESCIA
- PM – Nikola Ivanovic, David Cournooh, Mattia Santinon
- G – Amedeo Della Valle, CJ Massinburg
- AP – Demetre Rivers, Joseph Mobio, Andrea Doneda
- AG – Maurice Ndour, Jason Burnell, Giancarlo Ferrero
- C – Miro Bilan
- Coach: Matteo Cotelli (promosso)
NAPOLI BASKET
- PM – Rasir Bolton, Stefano Gentile, Stefano Saccoccia
- G – Ishmael El-Amin, Leonardo Faggian
- AP – Savion Flagg
- AG – Amir Simms, Kaspar Treier
- C – Ed Croswell, Guglielmo Caruso
- Coach: Giorgio Valli (confermato)
NUTRIBULLET TREVISO
- PM – Briante Weber, Joe Ragland, David Torresani
- G – Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Federico Miaschi
- AP – Osvaldas Olisevicius, Gregorio Allinei
- AG – Kruize Pinkins, Matteo Chillo
- C – DeShawn Stephens, Francesco Pellegrino
- Coach: Alessandro Rossi (nuovo)
OPENJOBMETIS VARESE
- PM – Stefan Moody, Matteo Librizzi
- G – Tazé Moore, Mauro Villa
- AP – Davide Alviti, Elisee Assui
- AG – Olivier Nkamhoua
- C – Nate Renfro, Maximilian Ladurner
- Coach: Ioannis Kastritis (confermato)
PALLACANESTRO TRIESTE
- PM – Colbey Ross, Michele Ruzzier
- G – Markel Brown, Jahmi’us Ramsey, Davide Moretti
- AP – Lodovico Deangeli, Pietro Iannuzzi
- AG – Jarrod Uthoff, Jeff Brooks, Juan Toscano-Anderson
- C – Mady Sissoko, Francesco Candussi
- Coach: Israel Gonzalez (nuovo)
TRAPANI SHARK
- PM – Ryan Arcidiacono, JD Notae, Alessandro Cappelletti
- G – Jordan Ford, Riccardo Rossato
- AP – Timmy Allen, John Petrucelli
- AG – Matt Hurt, Amar Alibegovic
- C – Adama Sanogo, Paul Eboua
- Coach: Jasmin Repesa (confermato)
UMANA REYER VENEZIA
- PM – RJ Cole, Giovanni De Nicolao
- G – Ky Bowman, Denzel Valentine, Leonardo Candi
- AP – Jordan Parks, Carl Wheatle
- AG – Kyle Wiltjer, Stefan Nikolic, Alessandro Lever, Giga Janelidze
- C – Chris Horton, Amedeo Tessitori
- Coach: Neven Spahija (confermato)
UNAHOTELS REGGIO EMILIA
- PM – Troy Caupain, Lorenzo Uglietti
- G – Jaylen Barford, Jamar Smith, Michele Vitali
- AP – Tomas Woldetensae
- AG – Bryson Williams, Luca Severini
- C – Kwan Cheatham
- Coach: Dimitris Priftis (confermato)
VANOLI CREMONA
- PM – Aljami Durham, Davide Casarin
- G – Payton Willis, Tajion Jones
- AP – Sasha Grant
- AG – Giovanni Veronesi
- C – Ousmane Ndiaye, Christopher Ike Anigbogu
- Coach: Pierluigi Brotto (confermato)
VIRTUS OLIDATA BOLOGNA
- PM – Luca Vildoza, Alessandro Pajola, Brandon Taylor
- G – Carsen Edwards, Daniel Hackett, Matt Morgan
- AP – Karim Jallow, Saliou Niang, Abramo Canka
- AG – Derrick Alston jr, Nicola Akele
- C – Alen Smailagic, Mouhamet Diouf
- Coach: Dusko Ivanovic (confermato)
