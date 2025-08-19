Manca ancora tanto all’inizio della stagione 2025-2026 di LBA, il campionato di pallacanestro in Italia (dal 5 ottobre) ma andiamo a vedere format, date chiave, big match e appuntamenti da non perdere, ma anche i roster di tutte le squadre impegnate, con l’ Anteprima LBA 2025-2026.

Anteprima LBA 2025-2026: si inizi dal 5 ottobre

La LBA ha ufficializzato il calendario del campionato di basket italiano che scatterà domenica 5 ottobre, la settimana successiva alla Supercoppa che si giocherà ad Assago con Trento-Brescia e Milano-Virtus Bologna, il 27 e 28 settembre. Andiamo a vedere le protagoniste, i big match stagionali e la prima giornata. Anche in questa stagione si prosegue con il calendario asimmetrico che presenta il girone di ritorno diverso da quello della andata.

Ad aprire la nuova stagione ci saranno i campioni in carica della Virtus Bologna di Dusko Ivanovic, che sfideranno Napoli, con le V-Nere che si presentano tra le favorite anche quest’anno, nell’infita sfida con l’Emporio Armani Milano che proverà a riprendersi lo scudetto della pallacanestro italiana. La Virtus Olidata Bologna disputerà le sue gare casalinghe al PalaDozza sino al turno in programma il 7 dicembre contro la Bertram Derthona Tortona quando farà rientro alla Segafredo Arena (occupata per la fiera). Anche l’Olimpia dovrà far fronte alla indisponibilità del suo campo principale, Unipol Forum occupato dal 15 dicembre al 15 marzo per le Olimpiadi Milano-Cortina, in queste settimane la sede delle sue partite casalinghe sarà l’Allianz Cloud.

Attenzione alla finalista Brescia, ma anche alle possibile sorprese con Trapani, Venezia e Trento. Le novità sono rappresentate dalle neo-promosse APU Udine e Cantù, piazza storica del basket azzurro, che torna nella massima serie dopo 4 anni in A2.

Date chiave della stagione e big match

Si inizia domenica 5 ottobre con il primo turno, l’ultimo è previsto per domenica 10 maggio mentre il girone d’andata si concluderà domenica 11 gennaio.

Mercoledì 5 novembre è in programma invece un turno infrasettimanale mentre durante il periodo natalizio la Serie A scenderà in campo con due turni: domenica 21 e domenica 28 dicembre.

Resta immutato il format dei playoff scudetto, che si disputeranno con serie al meglio delle 5 gare. Le date della post-season verranno ufficializzate in base alla partecipazione o meno di squadre italiane alle fasi finali delle competizioni europee per club.

Le migliori 8 squadre al termine del girone di andata si sfideranno nella Frecciarossa Final Eight che assegnerà la Coppa Italia dal 18 al 22 febbraio 2026.

In questa stagione sono previste due finestre dedicate alle attività delle Nazionali e in particolare alla disputa di partite valide per la qualificazione alla FIBA World Cup 2027: la prima a fine novembre, la seconda a fine febbraio dopo la Frecciarossa Final Eight 2026.

Andiamo a vedere anche i big match da non perdere. La prima riedizione in campionato delle ultime LBA Finals tra Virtus Olidata Bologna e Germani Brescia è in programma per il turno del 21 dicembre 2025 alla 12a giornata alla Segafredo Arena mentre il ritorno al PalaLeonessa A2A si disputerà il prossimo 8 febbraio 2026. La sfida in campionato tra le due squadre protagoniste anche quest’anno in Eurolega, Virtus Olidata Bologna ed EA7 Emporio Armani Milano, si disputeranno domenica 14 dicembre 2025 (11° turno) all’Unipol Forum di Assago e domenica 15 marzo 2026 (22° turno) alla Segafredo Arena di Bologna.

Prima giornata Basket LBA 2025-2026

Virtus Bologna – Napoli

Milano – Tortona

Trento – Cantù

Trieste – Trapani

Treviso – Brescia

Venezia – Cremona

Sassari – Varese

Reggio Emilia – Udine

LBA 2025-2026: i roster di tutte le squadre

Andiamo a vedere i roster di tutte le squadre della LBA 25-26 dopo gli ultimi movimenti di mercato.

ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ

PM – Jacob Gilyard, Andrea De Nicolao

G – Jordan Bowden, Giordano Bortolani

AP – Riccardo Moraschini

AG – Grant Basile, Ife Ajayi

C – Oumar Ballo, Leonardo Okeke

Coach: Nicola Brienza (confermato)

APU OLD WILD WEST UDINE

PM – Anthony Hickey, Andrea Calzavara

G – DJ Brewton

AP – Aubrey Dawkins, Mirza Alibegovic

AG – Eimantas Bendzius, Iris Ikangi, Matteo Da Ros

C – Skylar Spencer, Shakur Juiston

Coach: Adriano Vertemati (confermato)

BANCO DI SARDEGNA SASSARI

PM – Desure Buie, Laurynas Beliauskas, Alessandro Zanelli

G – Nate Johnson, Marco Ceron

AP – Carlos Marshalla Jr., Andrea Mezzanotte

AG – Rashawn Thomas, Michele Cipriano

C – Nick McGlynn, Luca Vincini, Fadilou Seck

Coach: Massimo Bulleri (confermato)

BERTRAM DERTHONA TORTONA

PM – Ezra Manjon, Tommaso Baldasso

G – Christian Vital, Prentiss Hubb

AP – Arturs Strautins, Andrea Pecchia

AG – Justin Gorham, Eigirdas Zukauskas

C – Dominic Olejniczak, Paul Biligha

Coach: Mario Fioretti (nuovo)

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO

PM – DeVante’ Jones, Toto Forray, Patrick Hassan

G – DJ Steward

AP – Matas Jogela, Andrej Jakimovski, Theo Airhienbuwa

AG – Peyton Aldridge

C – Selom Mawugbe, Jordan Bayehe

Coach: Massimo Cancellieri (nuovo)

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO

PM – Lorenzo Brown, Nicolò Mannion, Quinn Ellis, Diego Flaccadori

G – Marko Guduric, Armoni Brooks, Leandro Bolmaro

AP – Shavon Shields, Stefano Tonut

AG – Zach LeDay, Vlatko Cancar, Giampaolo Ricci

C – Josh Nebo, Devin Booker, Ousmane Diop

Coach: Ettore Messina (confermato)

GERMANI BRESCIA

PM – Nikola Ivanovic, David Cournooh, Mattia Santinon

G – Amedeo Della Valle, CJ Massinburg

AP – Demetre Rivers, Joseph Mobio, Andrea Doneda

AG – Maurice Ndour, Jason Burnell, Giancarlo Ferrero

C – Miro Bilan

Coach: Matteo Cotelli (promosso)

NAPOLI BASKET

PM – Rasir Bolton, Stefano Gentile, Stefano Saccoccia

G – Ishmael El-Amin, Leonardo Faggian

AP – Savion Flagg

AG – Amir Simms, Kaspar Treier

C – Ed Croswell, Guglielmo Caruso

Coach: Giorgio Valli (confermato)

NUTRIBULLET TREVISO

PM – Briante Weber, Joe Ragland, David Torresani

G – Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Federico Miaschi

AP – Osvaldas Olisevicius, Gregorio Allinei

AG – Kruize Pinkins, Matteo Chillo

C – DeShawn Stephens, Francesco Pellegrino

Coach: Alessandro Rossi (nuovo)

OPENJOBMETIS VARESE

PM – Stefan Moody, Matteo Librizzi

G – Tazé Moore, Mauro Villa

AP – Davide Alviti, Elisee Assui

AG – Olivier Nkamhoua

C – Nate Renfro, Maximilian Ladurner

Coach: Ioannis Kastritis (confermato)

PALLACANESTRO TRIESTE

PM – Colbey Ross, Michele Ruzzier

G – Markel Brown, Jahmi’us Ramsey, Davide Moretti

AP – Lodovico Deangeli, Pietro Iannuzzi

AG – Jarrod Uthoff, Jeff Brooks, Juan Toscano-Anderson

C – Mady Sissoko, Francesco Candussi

Coach: Israel Gonzalez (nuovo)

TRAPANI SHARK

PM – Ryan Arcidiacono, JD Notae, Alessandro Cappelletti

G – Jordan Ford, Riccardo Rossato

AP – Timmy Allen, John Petrucelli

AG – Matt Hurt, Amar Alibegovic

C – Adama Sanogo, Paul Eboua

Coach: Jasmin Repesa (confermato)

UMANA REYER VENEZIA

PM – RJ Cole, Giovanni De Nicolao

G – Ky Bowman, Denzel Valentine, Leonardo Candi

AP – Jordan Parks, Carl Wheatle

AG – Kyle Wiltjer, Stefan Nikolic, Alessandro Lever, Giga Janelidze

C – Chris Horton, Amedeo Tessitori

Coach: Neven Spahija (confermato)

UNAHOTELS REGGIO EMILIA

PM – Troy Caupain, Lorenzo Uglietti

G – Jaylen Barford, Jamar Smith, Michele Vitali

AP – Tomas Woldetensae

AG – Bryson Williams, Luca Severini

C – Kwan Cheatham

Coach: Dimitris Priftis (confermato)

VANOLI CREMONA

PM – Aljami Durham, Davide Casarin

G – Payton Willis, Tajion Jones

AP – Sasha Grant

AG – Giovanni Veronesi

C – Ousmane Ndiaye, Christopher Ike Anigbogu

Coach: Pierluigi Brotto (confermato)

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA

PM – Luca Vildoza, Alessandro Pajola, Brandon Taylor

G – Carsen Edwards, Daniel Hackett, Matt Morgan

AP – Karim Jallow, Saliou Niang, Abramo Canka

AG – Derrick Alston jr, Nicola Akele

C – Alen Smailagic, Mouhamet Diouf

Coach: Dusko Ivanovic (confermato)

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 800€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.