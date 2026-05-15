Pronostici Basket LBA 2025-2025: le previsioni sulle serie dei quarti di finale. Una sorpresa, una gara 5 e un paio di sweep per i primi turni

Previsioni Quarti LBA
Pronostici Basket Serie A
Avatar
di
15 Maggio 2026

Questo fine settimana iniziano i playoffs della pallacanestro italiana, la Lega Basket Serie A, e dopo aver visto l’anteprima della post-season, entriamo nel dettaglio con i pronostici antepost e i consigli per le scommesse su come andranno le prime serie, i quarti di finale. Ci saranno sorprese, o cosiddetti upset da parte degli underdogs? Previsioni Quarti LBA.

Previsioni Quarti LBA: i nostri consigli sulle prime serie playoffs

Tempo di playoffs per il Basket LBA 2025-2026 al via nel fine settimana con i quarti di finale. Abbiamo già visto un anteprima, ma entriamo nei dettagli delle prime serie valide per i quarti di finale, e le nostre previsioni con i risultati esatti e le quote.

VAI AD ANTEPRIMA PLAYOFFS LBA 25-25

(1) Virtus Olidata Bologna vs. (8) Dolomiti Energia Trentino

È l’accoppiamento meno equilibrato del tabellone. La Virtus ha chiuso la regular-season con un filotto di cinque successi consecutivi per allontanare il momento di mini-crisi vissuto a fine marzo, e l’innesto di Yago Dos Santos potrà rivelarsi preziosissimo. Trento ha strappato la qualificazione all’ultima giornata con una bella vittoria su Milano, ma ha vissuto due mesi infernali tra marzo e aprile e, nel complesso, non è mai stata solida né continua.

PRONOSTICO. VIRTUS BOLOGNA 3-0 @1.75

(2) Germani Brescia vs. (7) Pall. Trieste

Con un roster identico a quello della scorsa stagione, Brescia si è ripetuta sugli stessi standard di altissima qualità con un record di 21-7 (fu 22-8 nel 2024-25). Trieste, tremenda mina vagante fino alla Coppa Italia nonostante i tanti problemi di infortuni e il rapporto non idilliaco tra la squadra e Israel Gonzalez, è invece precipitata in caduta libera dopo l’arrivo di coach Francesco Taccetti. Il bilancio con il nuovo allenatore è 3-8, comprese quattro sconfitte consecutive per chiudere la stagione. Nel dettaglio, Trieste ha perso con Venezia, Reggio Emilia, Brescia, Bologna e Milano (due volte, Coppa Italia compresa), tutte avversarie nel tabellone dei playoff.

PRONOSTICO: BRESCIA 3-0 @2.25

Previsioni Quarti LBA

Previsioni Quarti LBA

(3) EA7 Emporio Armani Milano vs. (6) UnaHotels Reggio Emilia

Reggio arriva ai playoff con il vento in poppa: 12 vittorie nelle ultime 15 gare, con una sconfitta nell’ultima giornata, ininfluente per la classifica. È probabilmente la squadra più in forma del campionato e quella che ha trovato le alchimie migliori nella seconda metà della stagione. Milano, di contro, non ha mai avuto così tante incognite nel passato recente come in questa annata, come dimostra il record modesto per il potenziale a disposizione (20-8). L’Olimpia parte ovviamente favorita, ma vivrà molto probabilmente un primo turno complesso e sofferto: la gestione dei finali, punto cruciale dell’intera annata, sarà il fattore chiave.

PRONOSTICO: OLIMPIA MILANO 3-2 @4.50

(4) Umana Reyer Venezia vs. (5) Bertram Derthona Tortona

L’accoppiamento più equilibrato e indecifrabile del tabellone tra #4 e #5. Venezia, miglior attacco del campionato per punti segnati di media a gara, è favorita per il fattore-campo e per aver disputato una regular-season complessivamente migliore, ma il margine è minimo. Dopo aver vinto a Bologna, la Reyer ha steccato gli ultimi appuntamenti di rilievo (con Milano, Brescia e la stessa Tortona), facendo calare un velo di dubbio su chi, a inizio aprile, la valutava come serissima terza incomoda nel duello tra Virtus e Olimpia. Tortona ha chiuso la stagione in ripresa dopo aver incassato quattro sconfitte in cinque gare tra marzo e aprile, proponendosi al primo turno dei playoff con ambizioni. Attenzione ai precedenti: la Bertram ha già battuto Venezia due volte su tre in stagione (Coppa Italia compresa).

PRONOSTICO: TORTONA 3-1 @4.50

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
Altri articoli
Pronostici Basket LBA 2025-2026: analisi, quote e scommesse sui quarti di finale del 16-17 maggio 2026
Pronostici Basket Serie A
Pronostici Basket LBA 2025-2026: analisi, quote e scommesse sui quarti di finale del 16-17 maggio 2026
14 Maggio 2026
Pronostici Basket LBA 2025-2026: favorite, calendario completo e guida tv per la stagione di pallacanestro italiana
Pronostici Basket Serie A
Pronostici Basket LBA 2025-2026: favorite, calendario completo e guida tv per la stagione di pallacanestro italiana
3 Ottobre 2025
Pronostici LBA 2025-2026: anteprima, calendario, big match e tutti i roster del campionato di pallacanestro italiano al via il 5 ottobre
Pronostici Basket Serie A
Pronostici LBA 2025-2026: anteprima, calendario, big match e tutti i roster del campionato di pallacanestro italiano al via il 5 ottobre
19 Agosto 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.