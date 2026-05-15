Questo fine settimana iniziano i playoffs della pallacanestro italiana, la Lega Basket Serie A, e dopo aver visto l’anteprima della post-season, entriamo nel dettaglio con i pronostici antepost e i consigli per le scommesse su come andranno le prime serie, i quarti di finale. Ci saranno sorprese, o cosiddetti upset da parte degli underdogs? Previsioni Quarti LBA.

Previsioni Quarti LBA: i nostri consigli sulle prime serie playoffs

Tempo di playoffs per il Basket LBA 2025-2026 al via nel fine settimana con i quarti di finale. Abbiamo già visto un anteprima, ma entriamo nei dettagli delle prime serie valide per i quarti di finale, e le nostre previsioni con i risultati esatti e le quote.

VAI AD ANTEPRIMA PLAYOFFS LBA 25-25

(1) Virtus Olidata Bologna vs. (8) Dolomiti Energia Trentino

È l’accoppiamento meno equilibrato del tabellone. La Virtus ha chiuso la regular-season con un filotto di cinque successi consecutivi per allontanare il momento di mini-crisi vissuto a fine marzo, e l’innesto di Yago Dos Santos potrà rivelarsi preziosissimo. Trento ha strappato la qualificazione all’ultima giornata con una bella vittoria su Milano, ma ha vissuto due mesi infernali tra marzo e aprile e, nel complesso, non è mai stata solida né continua.

PRONOSTICO. VIRTUS BOLOGNA 3-0 @1.75

(2) Germani Brescia vs. (7) Pall. Trieste

Con un roster identico a quello della scorsa stagione, Brescia si è ripetuta sugli stessi standard di altissima qualità con un record di 21-7 (fu 22-8 nel 2024-25). Trieste, tremenda mina vagante fino alla Coppa Italia nonostante i tanti problemi di infortuni e il rapporto non idilliaco tra la squadra e Israel Gonzalez, è invece precipitata in caduta libera dopo l’arrivo di coach Francesco Taccetti. Il bilancio con il nuovo allenatore è 3-8, comprese quattro sconfitte consecutive per chiudere la stagione. Nel dettaglio, Trieste ha perso con Venezia, Reggio Emilia, Brescia, Bologna e Milano (due volte, Coppa Italia compresa), tutte avversarie nel tabellone dei playoff.

PRONOSTICO: BRESCIA 3-0 @2.25

(3) EA7 Emporio Armani Milano vs. (6) UnaHotels Reggio Emilia

Reggio arriva ai playoff con il vento in poppa: 12 vittorie nelle ultime 15 gare, con una sconfitta nell’ultima giornata, ininfluente per la classifica. È probabilmente la squadra più in forma del campionato e quella che ha trovato le alchimie migliori nella seconda metà della stagione. Milano, di contro, non ha mai avuto così tante incognite nel passato recente come in questa annata, come dimostra il record modesto per il potenziale a disposizione (20-8). L’Olimpia parte ovviamente favorita, ma vivrà molto probabilmente un primo turno complesso e sofferto: la gestione dei finali, punto cruciale dell’intera annata, sarà il fattore chiave.

PRONOSTICO: OLIMPIA MILANO 3-2 @4.50

(4) Umana Reyer Venezia vs. (5) Bertram Derthona Tortona

L’accoppiamento più equilibrato e indecifrabile del tabellone tra #4 e #5. Venezia, miglior attacco del campionato per punti segnati di media a gara, è favorita per il fattore-campo e per aver disputato una regular-season complessivamente migliore, ma il margine è minimo. Dopo aver vinto a Bologna, la Reyer ha steccato gli ultimi appuntamenti di rilievo (con Milano, Brescia e la stessa Tortona), facendo calare un velo di dubbio su chi, a inizio aprile, la valutava come serissima terza incomoda nel duello tra Virtus e Olimpia. Tortona ha chiuso la stagione in ripresa dopo aver incassato quattro sconfitte in cinque gare tra marzo e aprile, proponendosi al primo turno dei playoff con ambizioni. Attenzione ai precedenti: la Bertram ha già battuto Venezia due volte su tre in stagione (Coppa Italia compresa).

PRONOSTICO: TORTONA 3-1 @4.50

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