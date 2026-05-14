Terminata la regular season del campionato di pallacanestro italiana, è tempo di playoffs LBA 2025-2026. Inizia la corsa scudetto con i quarti di finale e con Virtus Bologna ed Olimpia Milano che partono favorite. Playoffs LBA 25-26.
Playoffs LBA 25-26: inizia la corsa scudetto della pallacanestro italiana
Archiviata una regular season il campionato della Serie A di basket, la LBA 2025-2026, entra nella fase più calda, quella dei playoffs. L’ultimo turno ha emesso i verdetti definitivi, sancendo l’eliminazione dell’Openjobmetis Varese. A far scattare la festa è stata invece la Dolomiti Energia Trentino, che si è aggiudicata l’ottavo e ultimo biglietto per la post-season battendo l’EA7 Emporio Armani Milano per 84-74, in un match dominato dal collettivo di coach Cancellieri con cinque uomini in doppia cifra.
La griglia di partenza vede la Virtus Bologna leader indiscussa e campione in carica con 46 punti. Seconda piazza blindata per la Germani Brescia (42 punti), che ha liquidato agevolmente la pratica Sassari (92-71). Scivola sul terzo gradino l’Olimpia Milano (40 punti), mentre a completare il lotto delle teste di serie è l’Umana Reyer Venezia (38 punti).
CLASSIFICA FINALE LBA 2025-2026
- Virtus Olidata Bologna – 46 punti (23 vinte / 5 perse)
- Germani Brescia – 42 punti (21 vinte / 7 perse)
- EA7 Emporio Armani Milano – 40 punti (20 vinte / 8 perse)
- Umana Reyer Venezia – 38 punti (19 vinte / 9 perse)
- Bertram Derthona Tortona – 34 punti (17 vinte / 11 perse)
- UNA Hotels Reggio Emilia – 30 punti (15 vinte / 13 perse)
- Pallacanestro Trieste – 26 punti (13 vinte / 15 perse)
- Dolomiti Energia Trentino – 24 punti (12 vinte / 16 perse)
- Openjobmetis Varese – 24 punti (12 vinte / 16 perse)
- Vanoli Basket Cremona – 22 punti (11 vinte / 17 perse)
- Guerri Napoli Basketball – 22 punti (11 vinte / 17 perse)
- Nutribullet Treviso – 20 punti (10 vinte / 18 perse)
- APU Old Wild West Udine – 20 punti (10 vinte / 18 perse)
- Acqua S.Bernardo Cantù – 18 punti (9 vinte / 19 perse)
- Banco di Sardegna Sassari – 14 punti (7 vinte / 21 perse)
Tabellone completo e guida tv Quarti di Finale
I quarti di finale si disputeranno al meglio delle cinque gare. Lo spettacolo sarà garantito su tutti i fronti mediatici: le sfide saranno trasmesse in LIVE streaming su LBA TV, sui canali pay di SkySport e in chiaro su Cielo. Il primo turno prenderà ufficialmente il via sabato 16 maggio.
Sabato 16 maggio
- Ore 18:30 – EA7 Emporio Armani Milano (3) contro UNA Hotels Reggio Emilia (6) – Gara 1
- Ore 20:30 – Germani Brescia (2) contro Pallacanestro Trieste (7) – Gara 1
Domenica 17 maggio
- Ore 19:00 – Virtus Olidata Bologna (1) contro Dolomiti Energia Trentino (8) – Gara 1
- Ore 20:00 – Umana Reyer Venezia (4) contro Bertram Derthona Tortona (5) – Gara 1
Le sfide dei Quarti di finale LBA
Virtus Bologna (1) – Dolomiti Energia Trentino (8)
La capolista indiscussa e campione in carica inizia il suo percorso di difesa del titolo contro Trento. Le Vu Nere arrivano lanciatissime, ma la Dolomiti Energia è la classica mina vagante, capace di esaltarsi nel momento decisivo, come dimostrato dalla vittoria su Milano all’ultimo respiro che è valsa la qualificazione.
Germani Brescia (2) – Pallacanestro Trieste (7)
La Leonessa bresciana, testa di serie numero due del tabellone, affronta una Trieste che approda alla post-season con il fiato corto. I giuliani sono infatti reduci da una preoccupante striscia di quattro sconfitte consecutive (incluso il recente 94-89 interno contro Cremona) e dovranno ritrovare smalto per impensierire i lombardi. Doppio successo di Brescia nei due precedenti in campionato.
EA7 Emporio Armani Milano (3) – UNA Hotels Reggio Emilia (6)
Le “Scarpette Rosse” affrontano questo quarto di finale dopo aver perso la seconda piazza all’ultima curva. L’avversario è una Reggiana solida, seppur inciampata sul filo di lana contro Treviso (78-77) nella trentesima giornata. Ci si attende una serie fisica e densa di trappole tattiche per gli uomini di coach Poeta.
Umana Reyer Venezia (4) – Bertram Derthona Tortona (5)
È all’unanimità la serie sulla carta più equilibrata e indecifrabile dell’intero tabellone. Il destino ha voluto che le due formazioni si affrontassero proprio nell’ultimo turno di regular season: in quell’occasione Tortona ha piazzato il colpo corsaro sbancando il Taliercio per 78-75. Un antipasto perfetto che promette fuoco e fiamme a partire da Gara-1.
Quote Antepost Scudetto LBA
Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne sulle quote antepost per la vittoria finale dello Scudetto LBA 2025-2026. Si parte con un testa a testa alla pari tra le solite Olimpia Milano e Virtus Bologna entrambe 2.40 mentre il Brescia è più staccata @5, con Venezia @9 volte la posta.
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