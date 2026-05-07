Pronostici Basket LBA 2025-2026: analisi, quote e scommesse 30° giornata del 10 maggio. Si chiude la regular season, gli ultimi verdetti

Pronostici LBA giornata 30
Pronostici Basket Serie A
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7 Maggio 2026

Termina la regular season del campionato di pallacanestro italiano, la Lega Basket Serie A, con una 30° giornata che emetterà gli ultimi verdetti, su tutti chi strapperà l’8° posizione, ovvero l’ultimo posto valido per avanzare alla post-season, verso i playoffs che ci porteranno allo Scudetto. Pronostici LBA giornata 30.

Pronostici LBA giornata 30: programma completo

Vediamo il programma completo della 30° giornata di regular season per la LBA 2025-2026, il campionato di pallacanestro italiana di Serie A. Come di consueto, due partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, mentre l’intero programma sarà visibile sulla piattaforma LBATV.

Domenica 10 maggio 2026, ore 17:00

  • Dolomiti Energia Trentino contro EA7 Emporio Armani Milano
  • Guerri Napoli contro APU Old Wild West Udine
  • Germani Brescia contro Banco di Sardegna Sassari
  • Pallacanestro Trieste contro Vanoli Basket Cremona
  • Umana Reyer Venezia contro Bertram Derthona Tortona
  • NutriBullet Treviso Basket contro UNAHotels Reggio Emilia
  • Virtus Olidata Bologna contro Openjobmetis Varese

Riposa: Pallacanestro Cantù

CLASSIFICA LBA 2025-2026

  1. Virtus Olidata Bologna – 44 punti (22 vinte / 5 perse)
  2. Germani Brescia – 40 punti (20 vinte / 7 perse)
  3. EA7 Emporio Armani Milano – 40 punti (20 vinte / 7 perse)
  4. Umana Reyer Venezia – 38 punti (19 vinte / 8 perse)
  5. Bertram Derthona Tortona – 32 punti (16 vinte / 11 perse)
  6. UNA Hotels Reggio Emilia – 30 punti (15 vinte / 12 perse)
  7. Pallacanestro Trieste – 26 punti (13 vinte / 14 perse)
  8. Openjobmetis Varese – 24 punti (12 vinte / 15 perse)
  9. Dolomiti Energia Trentino – 22 punti (11 vinte / 16 perse)
  10. APU Old Wild West Udine – 20 punti (10 vinte / 17 perse)
  11. Vanoli Basket Cremona – 20 punti (10 vinte / 17 perse)
  12. Guerri Napoli Basketball – 20 punti (10 vinte / 17 perse)
  13. Nutribullet Treviso – 18 punti (9 vinte / 18 perse)
  14. Acqua S.Bernardo Cantù – 18 punti (9 vinte / 19 perse)
  15. Banco di Sardegna Sassari – 14 punti (7 vinte / 20 perse)
Pronostici LBA giornata 30

Pronostici LBA giornata 30

Le sfide più interessanti dell’ultimo turno di regular season

Il piatto forte della trentesima giornata è senza dubbio la volata a distanza per l’ottavo posto, l’ultimo pass utile per accedere alla post-season. I sogni playoff di Cremona e Napoli si sono infranti aritmeticamente nello scorso turno (ko rispettivamente contro una straripante Venezia per 111-88 trascinata dai 22 punti di Cole, e contro Reggio Emilia per 91-80). La bagarre è dunque ristretta a Varese (24 punti) e Trento (22 punti). La Dolomiti Energia ha tenuto in vita le proprie speranze piegando Udine in trasferta (76-69) e ora si gioca il tutto per tutto in casa contro la corazzata Olimpia Milano. L’impresa per i trentini dovrà passare obbligatoriamente per una vittoria interna e la contemporanea sconfitta dell’Openjobmetis Varese, impegnata a domicilio contro la capolista Virtus Bologna.

Per quanto riguarda l’altissima classifica, l’Olimpia Milano e la Germani Brescia battaglieranno a distanza per blindare il secondo posto in classifica. La squadra di coach Poeta riceveranno la già retrocessa Sassari con i favori del pronostico e cercheranno di difendere il vantaggio negli scontri diretti contro Milano. Di grande fascino anche l’incrocio tra l’Umana Reyer Venezia e il Bertram Derthona Tortona, un succoso antipasto di quello che potrebbe essere il clima playoff tra due formazioni che occupano rispettivamente la quarta e la quinta piazza.

A completare il quadro dell’ultimo atto della regular season, sfide che serviranno a ritoccare le statistiche individuali: Napoli ospiterà l’APU Udine, Trieste se la vedrà con Cremona e Treviso chiuderà davanti al proprio pubblico affrontando la UNAHotels Reggio Emilia. Come già ricordato, a riposare sarà la Pallacanestro Cantù, che ha già messo in cassaforte la salvezza con una giornata d’anticipo.

Quote antepost: gli ultimi aggiornamenti scudetto prima dei playoffs

A poco dal via del playoffs le quote antepost per la vittoria dello scudetto di pallacanestro LBA 2025-2026 è l’Olimpia Milano @2.20 la favorita sulla Virtus Bologna @2.60, di poco dietro, anche se le V-Nere sono state le migliori in stagione regolare. Brescia @7 e Venezia @9 provano ad agire da terzo incomodo, con le outsider Tortona @23 e Reggio Emilia @24.

Più indietro le altre tre che si giocano ancora l’accesso alla post-season, Trieste e Varese appaiate @51 mentre Trento si gioca @67 volte la posta.

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