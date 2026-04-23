Nel weekend del 25 e 26 aprile torna in campo la Lega Basket Serie A con la terzultima giornata di regular season, e domenica si gioca il big match tra Venezia e Milano che è uno vero e proprio scontro diretto per il 3° posto tra due formazioni appaiate a 36 punti. Pronostici LBA giornata 28.

Pronostici LBA giornata 28: programma completo

Vediamo il programma completo della 28° giornata di regular season per la LBA 2025-2026, il campionato di pallacanestro italiana di Serie A. Come di consueto, due partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, mentre l’intero programma sarà visibile sulla piattaforma LBATV.

Sabato 25 aprile 2026

Ore 18:15 – APU Old Wild West Udine contro Acqua S. Bernardo Cantù (Diretta LBATV)

Ore 19:30 – Guerri Napoli contro Dolomiti Energia Trentino (Diretta LBATV e Sky Sport Basket)

Domenica 26 aprile 2026

Ore 16:00 – Umana Reyer Venezia contro EA7 Emporio Armani Milano (Diretta LBATV e Sky Sport Basket)

Ore 17:00 – Openjobmetis Varese contro Vanoli Basket Cremona (Diretta LBATV)

Ore 18:00 – UNA Hotels Reggio Emilia contro Bertram Derthona Tortona (Diretta LBATV)

Ore 18:30 – Virtus Olidata Bologna contro Pallacanestro Trieste (Diretta LBATV)

Ore 19:00 – Germani Brescia contro NutriBullet Treviso Basket (Diretta LBATV)

Riposa: Banco di Sardegna Sassari

CLASSIFICA BASKET LBA 2025-2026

Virtus Olidata Bologna – 40 punti (20 vinte / 5 perse) Germani Brescia – 40 punti (20 vinte / 5 perse) EA7 Emporio Armani Milano – 36 punti (18 vinte / 7 perse) Umana Reyer Venezia – 36 punti (18 vinte / 7 perse) Bertram Derthona Tortona – 30 punti (15 vinte / 10 perse) UNA Hotels Reggio Emilia – 26 punti (13 vinte / 12 perse) Pallacanestro Trieste – 26 punti (13 vinte / 12 perse) Openjobmetis Varese – 22 punti (11 vinte / 15 perse) Vanoli Basket Cremona – 20 punti (10 vinte / 15 perse) Dolomiti Energia Trentino – 20 punti (10 vinte / 15 perse) APU Old Wild West Udine – 18 punti (9 vinte / 16 perse) Guerri Napoli Basketball – 18 punti (9 vinte / 16 perse) Acqua S.Bernardo Cantù – 18 punti (9 vinte / 17 perse) Nutribullet Treviso – 14 punti (7 vinte / 18 perse) Banco di Sardegna Sassari – 14 punti (7 vinte / 19 perse)

Analisi e scommesse anticipi del sabato di LBA

Il fine settimana alza il sipario sabato alle 18:15 con il confronto rusticano tra Udine-Cantù, un match che mette in palio punti d’oro per tenersi alla larga dalle sabbie mobili e strizzare l’occhio alle posizioni più nobili. I brianzoli arrivano rinvigoriti dai 100 punti rifilati a Varese (trainati dai 21 punti dell’MVP Erick Green), mentre i friulani devono leccarsi le ferite dopo lo scivolone di Treviso.

Alle 19:30 tocca a Napoli ospitare una Dolomiti Energia Trentino assetata di vittorie: i bianconeri sono staccati di una sola lunghezza dalla griglia playoff e non possono permettersi altri passi falsi dopo lo stop patito contro la corazzata Reggio Emilia.

Le sfide di domenica della Lega Basket Serie A

Il piatto forte dell’intero turno è apparecchiato alle 16:00: Umana Reyer Venezia-EA7 Emporio Armani Milano, appaiate a 36 punti, si sfideranno in un autentico spareggio per blindare il terzo gradino del podio. Entrambe le formazioni godono di ottima salute e promettono uno spettacolo di rara intensità. Anche in Laguna è Milano @1.60 favorita su Venezia @2.20 per la vittoria, un Olimpia che ha vinto 101-88 anche l’andata in casa, ma che lo scorso anno perse 72-85 la trasferta veneziana, e per questo scontro ci aspettiamo un match come quello dello scorso anno, intenso, con difese attente vista la posta in palio, e da UNDER PUNTI TOTALI.

Alle 17:00 l’Openjobmetis Varese proverà a sfruttare il fattore campo contro la Vanoli Cremona per consolidare il proprio piazzamento tra le magnifiche otto.

Alle 18:00 è in programma un altro duello d’alta quota tra la lanciatissima UNA Hotels Reggio Emilia (spinta dall’ultimo exploit di Rossato) e una Bertram Derthona Tortona a caccia di riscatto.

La serata vedrà poi scendere in campo le due padrone del campionato. Alle 18:30 la Virtus Bologna riceverà una Pallacanestro Trieste ferita e smaniosa di riprendere la marcia interrotta nell’ultimo turno.

Alle 19:00 toccherà alla Germani Brescia rispondere a distanza, ospitando una NutriBullet Treviso letteralmente trasformata e affamata di un’impresa che saprebbe di salvezza anticipata. Il Banco di Sardegna Sassari resterà fermo ai box a meditare sulle proprie, ridottissime, speranze di permanenza in Serie A, in questo turno di riposo.

Quote Antepost: chi vincerà lo scudetto di basket italiano?

Le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo di Lega Basket Serie A vede la solita coppia di big al comando. La Virtus Bologna @2.60 è prima in classifica e ha dominato la regular season, ma per la vittoria finale i book continuano a preferire di poco l’Olimpia Milano @2.20, con Brescia @6 e Venezia @10 pronte ad inserirsi.

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