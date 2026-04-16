Nel fine settimana torna il campionato di pallacanestro italiano, la Lega Basket Serie A. In programma attenzione alla Virtus Bologna che dovrà affrontare una trasferta non scontata a Tortona, mentre il turno sarà chiuso dal derby lombardo tra Cantù e Varese. Pronostici LBA giornata 27.

Pronostici LBA giornata 27: programma completo

Vediamo il programma completo della 27° giornata di regular season per la LBA 2025-2026, il campionato di pallacanestro italiana di Serie A. Come di consueto, due partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, mentre l’intero programma sarà visibile sulla piattaforma LBATV.

Sabato 18 aprile 2026

Ore 18:15 – Dolomiti Energia Trentino – UNA Hotels Reggio Emilia (Diretta LBATV e Sky Sport Basket)

Ore 20:00 – NutriBullet Treviso Basket – APU Old Wild West Udine (Diretta LBATV)

Domenica 19 aprile 2026

Ore 16:00 – Bertram Derthona Tortona – Virtus Olidata Bologna (Diretta LBATV e Sky Sport Basket)

Ore 16:30 – EA7 Emporio Armani Milano – Guerri Napoli (Diretta LBATV)

Ore 17:00 – Banco di Sardegna Sassari – Umana Reyer Venezia (Diretta LBATV)

Ore 18:00 – Pallacanestro Trieste – Germani Brescia (Diretta LBATV)

Ore 19:00 – Acqua S. Bernardo Cantù – Openjobmetis Varese (Diretta LBATV)

Riposa: Vanoli Basket Cremona

CLASSIFICA BASKET LBA 2025-2026

Virtus Olidata Bologna – 38 punti (19 vinte / 5 perse) Germani Brescia – 38 punti (19 vinte / 5 perse) EA7 Emporio Armani Milano – 34 punti (17 vinte / 7 perse) Umana Reyer Venezia – 34 punti (17 vinte / 7 perse) Bertram Derthona Tortona – 30 punti (15 vinte / 9 perse) Pallacanestro Trieste – 26 punti (13 vinte / 11 perse) UNA Hotels Reggio Emilia – 24 punti (12 vinte / 12 perse) Openjobmetis Varese – 22 punti (11 vinte / 14 perse) Dolomiti Energia Trentino – 20 punti (10 vinte / 14 perse) Vanoli Basket Cremona – 20 punti (10 vinte / 15 perse) APU Old Wild West Udine – 18 punti (9 vinte / 15 perse) Guerri Napoli Basketball – 18 punti (9 vinte / 15 perse) Acqua S.Bernardo Cantù – 16 punti (8 vinte / 17 perse) Banco di Sardegna Sassari – 14 punti (7 vinte / 18 perse) NutriBullet Treviso Basket – 12 punti (6 vinte / 18 perse)

Analisi e scommesse delle sfide di sabato

Ad aprire le danze sabato alle 18:15 saranno Trento-Reggio Emilia. I padroni di casa sono chiamati a riscattare il severo 103-84 subìto sul campo di Tortona, mentre gli emiliani arrivano col vento in poppa dopo aver domato Cremona al Palabigi (ottava perla nel girone di ritorno) grazie a un ispiratissimo Caupain da 20 punti.

Alle 20:00 si affrontano due formazioni a caccia di rilancio: il fanalino di coda Treviso riceve Udine. I veneti sono reduci dal ko incassato contro Napoli, mentre i friulani hanno ceduto nel sentito derby contro Trieste, strapazzati dai 20 punti di Ramsey in un match che Trieste non vinceva fuori casa da ben 23 anni.

Analisi e scommesse dei match domenicali

Il piatto forte della domenica viene servito alle 16:00: il Derthona fa gli onori di casa alla Virtus Bologna in un match che sa di durissimo esame di maturità per le Vu Nere. Gli emiliani dovranno fare i conti con l’incognita legata all’infortunio di Morgan, uscito acciaccato nell’ultima gara. Le quote favoriscono comunque gli ospiti @1.66 per la vittoria contro il @2.10 di Tortona.

Alle 16:30 l’EA7 Emporio Armani Milano attende una Guerri Napoli rinvigorita dalla spinta del neo-tecnico Repesa, subentrato per blindare il discorso salvezza e reduce da un esordio vincente.

Alle 17:00 l’attenzione si sposta sull’isola per un match di capitale importanza: il Banco di Sardegna Sassari gioca le sue ultime carte salvezza ospitando una corazzata come l’Umana Reyer Venezia. I sardi devono stringere i denti dopo la beffa subita contro Varese, mentre gli orogranata cercano riscatto dopo l’harakiri subìto contro Brescia.

Alle 18:00 un’euforica Pallacanestro Trieste tenta lo sgambetto alla co-capolista Germani Brescia anche se i bookmakers non ci credono con i lombardi favoriti in trasferta a quota massima @1.76 mentre il successo di Trieste si gioca alla pari. All’andata 98-75 per Brescia che ha perso solo 1 degli ultimi 10 precedenti contro Trieste.

Il turno si chiude alle 19:00 con il caldissimo derby tra Cantù-Varese. I brianzoli hanno disperato bisogno di invertire il trend, zavorrati da problemi di infortuni (Green) e dalle troppe palle perse. Di contro, l’Openjobmetis arriva esaltata dal colpo di reni firmato nell’ultimo turno al fotofinish contro Sassari grazie a un tiro libero di Iroegbu, che poi sbaglia appositamente il secondo per non consentire un ulteriore possesso ai sardi.

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