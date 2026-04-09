Nel fine settimana torna il campionato di pallacanestro italiano, la Lega Basket Serie A che vedrà l’Olimpia Milano riposare mentre l’altra big, la Virtus Bologna, è chiamata al riscatto ma giocherà solo lunedì sera, in casa, nel posticipo contro Cantù che chiude questo turno. Pronostici LBA giornata 26.

Pronostici LBA giornata 26: programma completo

Vediamo il programma completo della 26° giornata di regular season per la LBA 2025-2026, il campionato di pallacanestro italiana di Serie A. Come di consueto, due partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, mentre l’intero programma sarà visibile sulla piattaforma LBATV.

Sabato 11 aprile 2026

Ore 20:00 – UNA Hotels Reggio Emilia contro Vanoli Basket Cremona (Diretta LBATV)

Ore 20:30 – Umana Reyer Venezia contro Germani Brescia (Diretta LBATV)

Domenica 12 aprile 2026

Ore 16:00 – APU Old Wild West Udine contro Pallacanestro Trieste (Diretta LBATV e Sky Sport Basket)

Ore 17:30 – Openjobmetis Varese contro Banco di Sardegna Sassari (Diretta LBATV)

Ore 18:00 – Bertram Derthona Tortona contro Dolomiti Energia Trentino (Diretta LBATV)

Ore 18:30 – Guerri Napoli contro NutriBullet Treviso Basket (Diretta LBATV)

Lunedì 13 aprile 2026

Ore 20:00 – Virtus Olidata Bologna contro Acqua S. Bernardo Cantù (Diretta LBATV e Sky Sport Basket)

Riposa: EA7 Emporio Armani Milano

CLASSIFICA LBA 2025-2026

Virtus Olidata Bologna – 36 punti (18 vinte / 5 perse) Germani Brescia – 36 punti (18 vinte / 5 perse) Umana Reyer Venezia – 34 punti (17 vinte / 6 perse) EA7 Emporio Armani Milano – 34 punti (17 vinte / 7 perse) Bertram Derthona Tortona – 28 punti (14 vinte / 9 perse) Pallacanestro Trieste – 24 punti (12 vinte / 11 perse) UNA Hotels Reggio Emilia – 22 punti (11 vinte / 12 perse) Dolomiti Energia Trentino – 20 punti (10 vinte / 13 perse) Openjobmetis Varese – 20 punti (10 vinte / 14 perse) Vanoli Basket Cremona – 20 punti (10 vinte / 14 perse) APU Old Wild West Udine – 18 punti (9 vinte / 14 perse) Guerri Napoli – 16 punti (8 vinte / 15 perse) Acqua S.Bernardo Cantù – 16 punti (8 vinte / 16 perse) Banco di Sardegna Sassari – 14 punti (7 vinte / 17 perse) NutriBullet Treviso Basket – 12 punti (6 vinte / 17 perse)

Analisi e scommesse sulle prime sfide di LBA del sabato

La 26° giornata della Lega Basket Serie A si apre sabato sera con due sfide incandescenti. Alle 20:00 la UNA Hotels Reggiana (22 punti) cerca l’immediato riscatto, dopo aver visto interrompersi la striscia di sei successi di fila contro Milano, ospitando la Vanoli Cremona (20 punti), compagine in salute e rigenerata dalla vittoria su Udine griffata dai canestri dall’arco di Veronesi.

Alle 20:30 i riflettori si spostano al Taliercio per il vero scontro titanico di giornata: Venezia contro Brescia. I lagunari (34 punti) sognano il clamoroso aggancio in vetta sfruttando il momento magico dopo aver espugnato Bologna, ma dovranno incrociare i guantoni con la co-capolista lombarda (36 punti), decisa a fare la voce grossa per consolidare il primato.

I match domenicali della 26° giornata della Lega Basket Serie A

La domenica della pallacanestro italiana offre un menù imperdibile. Alle 16:00 l’APU Udine (18 punti) tenta di mettersi alle spalle il ko di Cremona ricevendo Trieste (24 punti), uscita trionfante in volata contro Varese grazie alla freddezza del suo MVP Ramsey.

Alle 17:30 è in programma un crocevia da brividi per la salvezza: Varese (20 punti) ospita un Banco di Sardegna Sassari (14 punti) con l’acqua alla gola e obbligato a invertire la rotta per non scivolare nel baratro.

Alle 18:00 il Derthona (28 punti), sgambettato da Treviso, ha l’occasione di riprendere la propria marcia contro una Dolomiti Energia Trentino (20 punti) tirata a lucido dopo il turno di riposo.

Il palinsesto domenicale si chiude alle 18:30 con il duello tra Napoli (16 punti) e l’arrembante Universo Treviso (12 punti), rinata con tre squilli consecutivi che hanno rimesso tutto in discussione nella zona rossa.

Posticipo del lunedì, V-Nere chiamate al riscatto

Il 26° turno si chiude col posticipo del lunedì, il Monday Night delle 20:00 tra Virtus Bologna-Cantù. Le Vu Nere (36 punti) devono assolutamente smaltire le scorie del passo falso casalingo per difendere la prima piazza, ma si troveranno di fronte una compagine brianzola (16 punti) con il morale alle stelle dopo aver fatto suo il pesantissimo scontro salvezza contro Sassari. Come anticipato, sarà l’Olimpia Milano a osservare un turno di riposo.

La Virtus ha vinto 89-77 l’andata a Cantù, 4° successo consecutivo delle V-Nere contro questo avversario, e le quote dei bookmakers puntano decisamente su un altro successo dei bolognesi @1.20 contro il @4.10 per la vittoria in trasferta di Cantù. Ci aspettiamo però un riscatto e una vittoria netta e convincente da parte della capolista che potrà trionfare con uno scarto in doppia cifra in questo scontro che la vede avanti in diversi fondamentali, e consigliamo VIRTUS BOLOGNA -9.5 @1.85.

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