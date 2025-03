Nel fine settimana torna la pallacanestro italiana con la 22° giornata della regular season di Serie A, aperta già dal sabato col big match Brescia-Olimpia Milano mentre domenica la Virtus Bologna è impegnata a Napoli per un classico testa coda. Pronostici Basket LBA giornata 22.

Pronostici Basket LBA giornata 22: programma completo e guida tv

Vediamo il programma completo del weekend di pallacanestro italiana, con la 22° giornata di regular season per la LBA in campo nel weekend del 15 e 16 marzo 2025.

CALENDARIO 22° GIORNATA REGULAR SEASON LBA

15.03. 20:00 Brescia-Olimpia Milano (DAZN)

15.03. 20:30 Trapani-Trieste (DAZN-Eurosport 1)

16.03. 16:45 Varese-Reggiana (DAZN-Eurosport 1)

16.03. 17:30 Trento-Pistoia (DAZN)

16.03. 18:15 Treviso-Sassari (DAZN-DMAX)

16.03. 19:00 Scafati-Tortona (DAZN)

16.03. 19:30 Basket Napoli-Virtus Bologna (DAZN)

16.03. 20:00 Venezia-Cremona (DAZN)

CLASSIFICA LBA 2024-2025

1 Germani Brescia 32 (16-5)

2 Virtus Segafredo Bologna 32 (16-5)

3 Trapani Shark 30 (15-6)

4 Dolomiti Energia Trentino 30 (15-6)

5 EA7 Emporio Armani Milano 28 (14-7)

6 Pallacanestro Trieste 26 (13-8)

7 UNAHOTELS Reggio Emilia 26 (13-8)

8 Bertram Derthona Yachts 24 (12-9)

9 Umana Reyer Venezia 22 (11-10)

10 NutriBullet Treviso Basket 16 (8-13)

11 Banco di Sardegna Sassari 14 (7-14)

12 Givova Scafati 12 (6-15)

13 Vanoli Basket Cremona 12 (6-15)

14 Openjobmetis Varese 12 (6-15)

15 Estra Pistoia 10 (5-16)

16 Napolibasket 10 (5-16)

Doppio anticipo del sabato col big match Brescia-Olimpia Milano

Il fine settimana della LBA, il massimo campionato di basket italiano si apre con il derby lombardo tra Germani Brescia–EA7 Emporio Armani Milano, rispettivamente prima e quinta forza della regular season in quella che è una delle sfide più interessanti di questo turno di Serie A di pallacanestro. La Leonessa, reduce da 3 vittorie consecutive, ha sempre perso negli ultimi 5 match contro Milano, comprese le ultime 2 gare giocate in questa stagione tra andata di campionato e Coppa Italia. Ettore Messina spera di riavere per il finale di stagione Josh Nebo.

Il secondo anticipo del sabato vede in campo Trapani Shark–Pallacanestro Trieste, entrambe reduci da due vittorie consecutive. I friulani hanno vinto l’ultimo confronto valevole per la Coppa Italia, dopo che nel match di andata di campionato Trapani si era imposta in trasferta.

Le partite di domenica colò testa coda Napoli-Virtus Bologna

Domenica il programma si apre con la Openjobmetis Varese che ha bisogno di punti salvezza, e l’UNAHOTELS Reggio Emilia , che deve difendere la settima piazza dopo il ko del turno precedente. Perfetto equilibrio negli ultimi 6 precedenti, dopo che Reggio Emilia aveva vinto tutti i 4 incroci antecedenti.

La Dolomiti Energia Trentino, scivolata al quarto posto dopo le ultime 2 sconfitte consecutive, ospita l’Estra Pistoia che attualmente occupa la penultima posizione. Con la vittoria dell’andata, Trento si è portata sul 9-1 negli ultimi 10 precedenti contro i toscani.

Proveranno a risollevarsi nello scontro diretto NutriBullet Treviso Basket–Banco di Sardegna Sassari, che vengono rispettivamente da 3 e 4 sconfitte consecutive: i veneti hanno vinto solo 2 volte negli ultimi 7 incroci con i sardi.

La Bertram Derthona Tortona va a caccia del 3° successo consecutivo facendo visita alla Givova Scafati, che invece è finita ko in entrambi gli ultimi 2 turni. Sarà il 6° confronto tra questi due team in LBA e il bilancio è nettamente dalla parte dei piemontesi, che hanno vinto 4 volte.

È praticamente un testa-coda tra Napolibasket, fanalino di coda e reduce da 3 sconfitte consecutive, e Virtus Segafredo Bologna, che con le ultime 4 vittorie ha agganciato Bresciala vetta. Le Vu Nere hanno vinto anche gli ultimi 4 incontri con i campani, compreso il match dell’andata (7-1 negli ultimi 8 confronti diretti con Napoli per la Vortus). I padroni di casa contano di recuperare Erick Green.

Chiuderà il programma Umana Reyer Venezia–Vanoli Basket Cremona, con i padroni di casa che stanno attraversando un momento molto positivo (3 vittorie di seguito). Perfetto equilibrio negli ultimi 4 match (2-2).

Quote antepost: gli aggiornamenti per lo scudetto di basket

Andiamo a vedere le lavagne delle quote antepost per la vittoria dello scudetto di Basket italiano su Bet365 dove non cambia di una virgola la quota dell’Olimpia Milano grande favorita @1.65, così come non cambia la quota @2.80 della Virtus Bologna che rimane la prima avversaria dei meneghini.

