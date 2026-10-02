Pronostici Basket LBA: analisi, quote, guida tv e scommesse 2° giornata LBA del 3-5 ottobre 2026

Pronostici LBA giornata 2
Pronostici Basket Serie A
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2 Ottobre 2026

Nel fine settimana torna la Serie A LBA, il campionato di pallacanestro italiana che ha in programma diverse sfide interessante, con un turno che si concluderà con un doppio posticipo del lunedì. Pronostici LBA giornata 2.

Pronostici LBA giornata 2: programma completo del campionato di pallacanestro

La 2° giornata di LBA Serie A si dipana su tre giorni, con due anticipi del sabato sera e due posticipi del lunedì. Fari puntati sul debutto casalingo della BC Roma di Donnie Nelson e Luka Doncic, che affronterà la Bertram Derthona Tortona, e sul derby del Triveneto fra Trieste e Umana Reyer Venezia. La Virtus Bologna ospiterà la Maxima Roma, mentre l’Olimpia Milano farà visita alla neopromossa Tezenis Verona nella serata di lunedì, rifiatando così dopo il doppio impegno in Eurolega. 

Ecco il programma completo di tutte le partite che saranno trasmesse in LIVE-Streaming su LBA TV, mentre Sky Sport mostrerà BC Roma-Tortona e Virtus Bologna-Maxima Roma.

PROGRAMMA 2° GIORNATA LBA 26-27

Sabato 3 ottobre

  • ore 20.00 – Dolomiti Energia Trentino-Nutribullet Treviso Basket (LBA TV)
  • ore 20.30 – Napoli Basketball-UNA Hotels Reggio Emilia (LBA TV)

Domenica 4 ottobre

  • ore 16.00 – BC Roma-Bertram Derthona Tortona (Sky Sport Basket, LBA TV)
  • ore 17.00 – Longobardi Scafati Basket-Openjobmetis Varese (LBA TV)
  • ore 17.30 – Pallacanestro Trieste-Umana Reyer Venezia (LBA TV)
  • ore 18.15 – Virtus Costa Bologna-Maxima Roma (Sky Sport Basket, LBA TV)

Lunedì 5 ottobre

  • ore 20.00 – Acqua San Bernardo Cantù-APU Old Wild West Udine (LBA TV)
  • ore 20.45 – Tezenis Verona-Armani Olimpia Milano (LBA TV)

CLASSIFICA LBA 2026-2027

  1. Virtus Bologna 2
  2. Basket Napoli 2
  3. Umana Reyer Venezia 2
  4. Olimpia Milano 2
  5. APU Udine 2
  6. Nutribullet Treviso 2
  7. Dolomiti Energia Trentino 2
  8. Bertram Derthona Tortona 2
  9. Verona 0
  10. UNA Hotels Reggio Emilia 0
  11. BC Roma 0
  12. Scafati 0
  13. Trieste 0
  14. Acqua San Bernardo Cantù 0
  15. Maxima Roma 0
  16. Openjobmetis Varese 0

Pronostici LBA giornata 17

Gli anticipi di sabato tra Trento-Treviso e Napoli-Reggio Emilia

Il turno si apre con Dolomiti Energia Trentino-Nutribullet Treviso. Sarà la prima partita dell’Aquila alla BTS Arena, tra la trasferta di EuroCup a Klaipėda e il debutto casalingo europeo di martedì 6 contro lo Śląsk Wrocław. Trento arriva dal colpo di Reggio Emilia, deciso dalle triple di Quincy Olivari (23 punti), e affronta il miglior attacco della prima giornata: i 109 punti segnati da Nutribullet Treviso alla BC Roma sono il record societario in una singola gara di Serie A. JP Macura, 31 punti con 10/16 dal campo, ha eguagliato il proprio massimo in carriera in Italia ed è stato votato MVP del turno; Russell ha aggiunto 20 punti e 7 assist. I precedenti ufficiali sono 15, otto successi trevigiani e sette trentini, ma l’Aquila ha vinto gli ultimi quattro, l’ultimo il 25 gennaio scorso al PalaVerde per 67-88. Il 19 settembre, nell’ultimo test della preseason a Schio, Trento ha rimontato dal -13 e ha vinto 93-90 con 29 punti di Olivari.

Poco dopo toccherà a Napoli Basketball-UNA Hotels Reggio Emilia. Napoli inaugura l’Alcott Arena in campionato dopo il successo alla prima di EuroCup contro il Bourg-en-Bresse campione in carica per 84-76. La squadra di Repesa ha esordito con il 94-75 al PalaEur davanti a 6.324 spettatori, mandando a segno tutti i giocatori a referto e senza Jahmi’us Ramsey, miglior realizzatore dello scorso campionato con 19,3 punti di media, e Leonardo Totè, entrambi fermi per problemi muscolari da rivalutare in settimana. Kaleb Tarczewski, arrivato a metà settembre, ha giocato pochi minuti per un problema a un dito. Il migliore è stato Dowtin Jr. con 19 punti e 7 assist. Reggio Emilia, che ha confermato buona parte del roster e coach Priftis alla quarta stagione, ha perso in casa con Trento nonostante i 22 punti di Barford, con Smith fermo a 5. A inizio settembre, in semifinale del Memorial Pajetta a Udine, Napoli vinse 97-88 con 28 punti di Ramsey.

Pronostici LBA giornata 2

Pronostici LBA giornata 2

LBA: le sfide di domenica 4 ottobre

Domenica si parte alle ore 16:00 dalla Capitale, con BC Roma SPQR-Bertram Derthona Tortona. Prima partita ufficiale al PalaTiziano per la BC Roma, presentata alla città il 22 settembre davanti a oltre mille persone con l’inno firmato da Carl Brave e il capitano Nico Mannion a svelare la nuova maglia. Il progetto giallorosso ha una struttura ambiziosa, con Valerio Bianchini presidente onorario, Sergio Scariolo consulente tecnico e Alessandro Magro in panchina, ma a Treviso sono arrivati 109 punti subiti e un 55% concesso al tiro. Tortona, che a settembre ha ospitato le Final Four di Supercoppa, ha iniziato con il 101-93 su Verona con 23 punti di Dante Maddox, inserito nel quintetto ideale della giornata. 

Un ora dopo tocca a Longobardi Scafati-Openjobmetis Varese. Sfida tra due squadre ferme a quota zero dopo due sconfitte pesanti. Scafati è stata travolta a Udine 87-63, arrivando fino al -32, tra il 6/22 dall’arco e le 17 palle perse. Varese ha retto per tre quarti contro la Virtus a Masnago prima di crollare sotto un parziale di 0-18, giocando senza McDowell-White e Amedeo Della Valle: il loro recupero è la variabile principale della trasferta campana. Per entrambe è già una partita da non sbagliare.

Alle 17:30 dopo scendono in campo Pallacanestro Trieste-Umana Reyer Venezia. Il derby del Nord-Est arriva presto in calendario e tornerà all’ultima giornata, il 9 maggio al Taliercio. Trieste ha sfiorato il colpo a Milano, avanti 64-57 all’inizio dell’ultimo quarto e riportata a -1 dalla tripla di Galloway nel finale: 17 punti di Ross e 14 dello stesso Galloway. Venezia ha battuto Cantù 85-73 partendo con un 17-2, con 16 punti di Wiltjer, ma la notizia del Taliercio è stata la tensione tra coach Spahija e il patron Brugnaro, avvicinatosi alla panchina per chiedere un time-out. Nei confronti diretti la Reyer è nettamente avanti: 12 vittorie a 4 in campionato, e i giuliani non battono Venezia in casa dall’aprile 2019. Nella scorsa stagione la Reyer ha vinto entrambe le sfide, l’andata con 36 punti di scarto (102-66).

A chiudere c’è grande attesa per Virtus Bologna-Maxima Roma. Settimana intensa per la Virtus, che in settimana ha aperto la stagione casalinga di Eurolega al PalaDozza contro l’Olympiacos e domenica torna nello stesso palazzetto per la prima interna di campionato. È la stagione del Centenario bianconero, con il logo “Virtus 100” e la Hall of Fame che sarà inaugurata nella serata europea; il PalaDozza resterà la casa della squadra fino a dicembre, prima del trasferimento nel nuovo impianto di BolognaFiere. A Varese la squadra di Mumbrù ha vinto 90-69 con dodici giocatori a referto e uno 0-18 nel finale: 17 punti a testa per Derrick Alston e Tommaso Baldasso, premiato come Spotlight ITA of the Week del primo turno. La Maxima Roma, erede del titolo sportivo di Brescia, arriva dalla sconfitta interna con Napoli nonostante i 18 punti e 11 rimbalzi di Miro Bilan, miglior rimbalzista dello scorso campionato. Tra i romani c’è anche l’ex Gora Camara. Le due formazioni si sono già affrontate al PalaDozza il 16 settembre in amichevole: 97-80 per Bologna. La gara verrà trasmessa anche da Sky.

Pronostici Eurolega giornata 1

LBA: il doppio posticipo del lunedì che chiude la 2° giornata

Il turno sarà chiuso dal doppio posticipo del lunedì; si parte con Acqua San Bernardo Cantù-APU Old Wild West Udine. Sfida tra le due squadre salite dalla A2 nel 2025, alla seconda stagione consecutiva in Serie A. Udine ha firmato la vittoria più larga del primo turno, l’87-63 su Scafati con un massimo vantaggio di 32 punti: 18 punti per Bendzius (4/6 da tre) e Battle, 17 per Valentine. Cantù, guidata da Frank Vitucci, ha incassato un 17-2 iniziale a Venezia e non è più riuscita a ricucire del tutto. Al PalaDesio si gioca nel primo dei due posticipi del lunedì.

La giornata si chiude con Tezenis Verona-Armani Olimpia Milano al Pala MAGIS con la prima partita casalinga della Tezenis dopo il ritorno in Serie A. Milano ha sofferto contro Trieste, senza Mathews e Guduric e con Peters e Booker in tribuna, e ha ribaltato la partita con un 10-0 nell’ultimo quarto firmato da Hall e Wright: Burnell ha esordito con 20 punti e 10 rimbalzi, Wright ha aggiunto 16 punti e 7 rimbalzi. Nel Celebration Day di Assago il patron Dell’Orco ha indicato le prime quattro posizioni in Eurolega come obiettivo del roster. Verona ha convinto pur perdendo a Tortona: 19 punti e 11 rimbalzi di Mike Tobey, 17 di Massinburg e 15 di Zampini, senza Andrews e Brockington. A inizio settembre le due squadre si erano affrontate in uno scrimmage a Milano, con i gialloblù rimaneggiati avanti nettamente nel primo tempo e l’Olimpia vincente 76-75 grazie alle rotazioni più profonde. Per la Tezenis il debutto casalingo è già un evento, con la prevendita aperta da metà settembre.

Quote Antepost: le favorite per lo scudetto di pallacanestro

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale dello scudetto LBA 2026-2027. Milano @1.70 super favorita, allunga ancora assieme alla Virtus Bologna @4 mentre Venezia @11 è stabile come terzo incomodo su Tortona @15. Provano ad inserirsi tra le contender anche la Maxima Roma @21 e Napoli @21 volte la posta.

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