Il mercato di pallacanestro è nel pieno e abbiamo già definito le basi di quasi tutti i roster per la prossima stagione del campionato di basket italiano. Vediamo la situazione di tutte le formazioni. Anteprima LBA 26-27.

Anteprima LBA 26-27: i primi colpi di mercato

Oggi andiamo a vedere le rose delle squadre che disputeranno la Serie A 2026-2027 di pallacanestro italiana, la LBA, una stagione che ha visto parecchi sconvolgimenti estivi e novità, ad iniziare dalle squadre partecipanti, ad iniziare dalle neopromosse Verona e Scafati al posto di Sassari e di Trapani (nel frattempo radiata dalla FIP).

Poi ci sono le storie a metà tra i trasferimenti di sede e gli acquisti dei titoli sportivi:Roma SPQR, della cordata Donnie Nelson-Luka Doncic, al posto della Vanoli Cremona (che mantiene le giovanili) e Maxima Roma, la cui proprietà è dell’ex “triestino” Paul Matiasic, al posto di Brescia (con la Leonessa che ha trovato posto in B).

Le big: Milano, Bologna

Il roster dell’Armani Olimpia Milano è completo, perché di Garrison Mathews manca solo l’annuncio. Aria di cambiamenti, con praticamente tutto il quintetto base dell’annata passata che non c’è più. L’osservato speciale è Alec Peters, il grande colpo arrivato dall’Olympiacos, ma l’allenatore confermato, Peppe Poeta ha soprattutto scelto la linea della solidità in cabina di regia e dintorni con gli arrivi di RJ Cole, Darius Thompson (fine di un corteggiamento lungo anni) e Devon Hall (ritorno). Resta da capire la situazione di Lorenzo Brown, che non è più da tempo nel progetto tecnico.

La prima rivale sarà come sempre la Virtus Olidata Bologna. Delle ultime ore è l’annuncio di Wendell Moore Jr., soffiato alla Roma SPQR dopo che la pista Partizan Belgrado si era raffreddata. Atteso da tempo Kevin Kokila: l’accordo per il prestito da Dubai è dato per fatto, ma l’ufficialità non s’è vista. Il nuovo allenatore, Alex Mumbrú, per certa misura, non cambia la filosofia virtussina: spazio a italiani di livello (Baldasso e Casarin vanno in questa direzione), ma anche a stranieri importanti. Ancora da chiarire il destino di Alen Smailagic, in uscita sì, ma ancora conteso.

Tra le big inseriamo anche la Umana Reyer Venezia, anche i lagunari sono praticamente al completo. Coach Neven Spahija si tiene una certa buona fetta di big della scorsa stagione, Wiltjer, Parks e Bowman in testa, ma qualche scommessa interessante c’è. Si tenta un rilancio per Sasha Grant; Glynn Watson può essere uno dei nomi da tenere d’occhio nell’annata.

Le squadre di seconda e terza fascia della LBA 2026-2027

Iniziamo dalla Bertram Derthona Tortona, squadra con tanti cambiamenti visto che dalla scorsa stagione sono rimasti in quattro. Lo spot di guardia è stato colmato da Dante Maddox (che partirà presumibilmente davanti a Bortolani), ma ci sono alcuni punti ancora da chiarire: quelli di Paul Eboua ed Amar Alibegovic, potenzialmente destinati a dare un altro volto alla Bertram vicino a canestro. Resta tutto da scoprire il destino di Paul Biligha.

Una Hotels Reggio Emilia invece ha cambiato poco, tenendosi giocatori importanti da Barford a Echenique, senza dimenticare Rossato e Severini. Due i nomi da tenere d’occhio: il cavallo di ritorno Derek Ogbeide e l’ex Rytas Speedy Smith. La squadra che ha confermato mister Dimitris Priftis, ha sorpreso molti nella scorsa annata e potrà dire la sua anche quest’anno, senza dimenticare che ci sarà il doppio impegno europeo con la Champions League.

Dopo tutte le vicissitudini dell’estate il roster della Pallacanestro Trieste è ancora piuttosto indietro. Riparte, però, da Michele Ruzzier che è di casa, Lodovico Deangeli che ha rifiutato proposte importanti (alias Roma SPQR) e dalle ottime qualità di Markel Brown. Si cercano tre USA (uno è Devin McGlockton), ma si tenta anche di tenere Colbey Ross. Il tutto mentre, sullo sfondo, il vero protagonista è l’utilizzo del PalaRubini, e in questo senso le trattative con il Comune stanno dando segnali positivi.

Dolomiti Energia Trentino conferma una linea giovane. L’Aquila Basket si affida a Cheickh Niang, Theo Airhienbuwa e Patrick Hassan. Chiaramente molto resta legato anche al rendimento degli stranieri in arrivo, tra cui i due Brown, uno (Darius) play e l’altro (Charles) guardia a disposizione del nuovo allenatore, Alessandro Rossi.

L’Openjobmetis Varese si prepara a essere una delle squadre più osservate della stagione che ha messo a segno l’acquisto più importante: Amedeo Della Valle, l’uomo che da solo garantisce minimo 15 punti di media a partita con costanza. Con lui e Alviti Varese ha una delle migliori coppie di italiani fuori dall’asse Milano-Bologna. Resta, forse, un doppio nodo: cambio del 4 titolare e centro da starting five per la squadra del coach confermato, Ioannis Kastritis.

La Guerri Napoli cambia quasi tutto, ma non sotto canestro. Leonardo Totè è stato trattenuto dalle sirene romane, Guglielmo Caruso resta. Intorno, le ambizioni rinnovate del presidente Matt Rizzetta e l’approdo in EuroCup hanno portato in dote diversi nomi interessanti, da Zac Seljaas ad Andrej Jakimovski, e anche il ritorno in Italia di Marco Spissu e John Petrucelli a disposizione di mister Jasmin Repesa. Potrebbero ancora esserci evoluzioni nei ruoli di guardia e centro e c’è anche da valutare l’intrigo di mercato del centro Kaspar Treier.

La Nutribullet Treviso, che ha compiuto una rimonta ai limiti dell’impossibile per rimanere in Serie A, si ripresenta con figure già interessanti, la conferma di Alessandro Cappelletti e un certo numero di scommesse. Tra gli interessanti il ritorno dopo quattro anni di DeWayne Russell e l’approdo di Valentin Chery, tra le scommesse Chico Carter. E tra le certezze uno che rimane: JP Macura per il confermato coach Marcelo Nicola.

L’APU Old Wild West Udine si tiene ancora per un anno Andrea Calzavara, opzionato da Milano per il futuro. Restano anche due figure chiave in termini realizzativi, Bendzius e Spencer, ed arriva Denzel Valentine che, nei fatti, ora può dire di aver girato mezzo Nord-Est cestistico di alto livello. Curiosità per Zan Mark Sisko dal Cibona, mentre c’è attenzione anche ai nomi dell’A2: Bucarelli viene da una delle sue più belle annate anche in attacco (e in difesa morde eccome), mentre può essere interessante Cavallero da cambio del 2 o del 3 di sorta. In panchina è confermato Adriano Vertemati alla guida.

L’Acqua S.Bernardo Cantù cambia praticamente tutto e restano solo Moraschini ed Okeke. Sicuramente l’arrivo di Christon garantisce (molti) punti nelle mani, ma molto dipenderà da come si muoverà la società nel reparto di 4, visto che al momento di vere ali grandi non ne sono arrivate. Novità anche in panchina con Frank Vitucci.

Neopromosse e nuove squadre in LBA

Promozione in A e cambio quasi totale (ad iniziare dal nuovo mister, Piero Bucchi) per la Givova Scafati che mantiene solo due giocatori che hanno già avuto buona esperienza di massima serie. Si rivede dalle nostre parti Angelo Warner, passato a Brescia alcune stagioni fa, mentre può essere questa la stagione in cui il valore di Alessandro Lever potrebbe alzarsi.

L’altra neopromossa è la Tezenis Verona. Ai quattro già confermati andrebbe teoricamente aggiunto Andrea Loro: non è ancora ufficiale, ma rimarrà come giocatore in prestito da Milano. Posta la buona qualità degli italiani (e la guida di Baldi Rossi che è molto utile), sono due i nomi da tenere d’occhio. Uno è CJ Massinburg, già ottimo realizzatore a Brescia, l’altro è quello di Andrew Andrews, del quale è nota la tendenza a tenere la palla in mano (spesso giustificata dai risultati). Manca ancora il 5 titolare a disposizione di coach Alessandro Ramagli.

Passiamo alla prima novità, la BC Roma SPQR. Attualmente non esistono fonti social della società a cui riferirsi: si sa da Valerio Bianchini, coinvolto nel progetto, che verrà effettuata una conferenza stampa con tutte le conferme. Nico Mannion è stato direttamente annunciato da Luka Doncic, che fa parte del progetto. Risulterebbero chiusi Arturs Strautins, Marko Simonovic e Andrea Mezzanotte tra gli italiani (o, nei primi due casi, di formazione italiana) e, tra gli stranieri, Gerald Ayayi, Jesse Edwards e Trentyn Flowers. La panchina pare destinata a Dwane Casey. Giovanni Emejuru, in un certo senso, è stato “ufficializzato” dalle comunicazioni della FIP in merito ai convocati dell’Italia per il doppio impegno di agosto contro Bosnia-Erzegovina e Serbia. Non ancora ufficializzato il mister.

Infine l’altra novità, sempre dalla capitale, la Maxima Roma. In questo caso la situazione è addirittura più complessa, perché non è mai stato annunciato ufficialmente che i contratti in essere di Brescia (quelli dei neoacquisti Giovanni Veronesi, Carl Wheatle e John Brown, più Miro Bilan e, eventualmente, Matteo Cotelli da coach) sono passati nelle mani del nuovo consesso creato da Matiasic. Amedeo Della Valle, che era nella stessa situazione, ha preferito accasarsi altrove e sarà tra le stelle di Varese. I nomi più caldi nel tempo sono stati quelli di Mirza Alibegovic (ma ci sono da risolvere le grane con Udine) e Davide Moretti. Pertanto, al momento, parlare di arrivi non ha senso.

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