Nel week end del 10-11 ottobre torna in campo il campionato di pallacanestro italiano con la 3° giornata LBA 2026-2027 ed è già tempo del primo storico derby di Roma, tra i match più attesi insieme a Reyer Venezia-Virtus Bologna che chiuderà questo turno domenica sera. Pronostici LBA giornata 3.

Pronostici LBA giornata 3: programma completo del campionato di pallacanestro

Siamo alla 3° giornata di Basket LBA 2026-2027 in programma tra sabato 10 e domenica 11 ottobre, con cinque squadre ancora a punteggio pieno: Virtus Bologna, Udine, Napoli, Treviso e Venezia. Due di queste si affrontano nella partita che chiude il turno, Reyer-Virtus al Taliercio, mentre Treviso sale al Forum contro un’Olimpia Milano reduce dalla sconfitta di Verona.

La domenica è anche il giorno del primo derby di Roma tra Maxima e BC Roma, al PalaEur. In mezzo c’è una settimana di coppe europee che coinvolge gran parte delle squadre e che può pesare sulle rotazioni. Tutte le partite sono trasmesse su LBATV; segnalate quelle visibili anche su Sky.

Sabato 10 ottobre

ore 20.00 APU Old Wild West Udine-Dolomiti Energia Trentino

ore 20.30 Openjobmetis Varese-Pallacanestro Trieste

Domenica 11 ottobre

ore 16.00 Armani Olimpia Milano-Nutribullet Treviso (anche su Sky Sport Basket)

ore 17.00 UNA Hotels Reggio Emilia-Bertram Derthona Tortona

ore 17.00 Acqua S.Bernardo Cantù-Napoli Basketball

ore 18.00 Longobardi Scafati-Tezenis Verona

ore 18.15 Maxima Roma-BC Roma SPQR (anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket)

ore 19.00 Umana Reyer Venezia-Virtus Bologna

CLASSIFICA LBA 2026-2027

Virtus Bologna 4 APU Old Wild West Udine 4 Napoli Basketball 4 Nutribullet Treviso 4 Umana Reyer Venezia 4 BC Roma SPQR 2 Dolomiti Energia Trentino 2 Armani Olimpia Milano 2 Tezenis Verona 2 Openjobmetis Varese 2 Bertram Derthona Tortona 2 Pallacanestro Trieste 0 UNA Hotels Reggio Emilia 0 Acqua S.Bernardo Cantù 0 Maxima Roma 0 Longobardi Scafati 0

Gli anticipi di sabato a Udine e Varese

Iniziamo con APU Old Wild West Udine-Dolomiti Energia Trentino, l’anticipo del sabato porta al Carnera una delle cinque capolista. L’APU di Adriano Vertemati ha battuto Scafati 87-63 all’esordio e lunedì ha vinto 85-84 in casa di Cantù dopo un supplementare, con il canestro decisivo di Andrea Calzavara a 2,3 secondi dalla fine. RaeQuan Battle ha chiuso con 24 punti e 8/8 ai liberi, dopo i 18 della prima giornata, ma nell’ultimo quarto ha lasciato temporaneamente il campo per un problema fisico; Denzel Valentine ha segnato 17 punti in entrambe le partite. Trento è a quota 2: dopo il successo di Reggio Emilia ha perso 93-90 in casa con Treviso, rimontando solo in parte il 34-50 dell’intervallo, e martedì è caduta ancora alla BTS Arena in EuroCup, 81-94 contro lo Śląsk Wrocław. Quincy Olivari resta il riferimento offensivo dell’Aquila, con 23 e 19 punti nelle prime due uscite di campionato.

Poco dopo toccherà a Openjobmetis Varese-Pallacanestro Trieste. Varese ha sbloccato la classifica a Scafati (85-77) grazie ai 25 punti di Hunter Hale, con 8/9 ai liberi, e ai 14 di Renfro con 7/9 al tiro, pur senza McDowell-White e Della Valle. Per la squadra di Ioannis Kastritis è il ritorno a Masnago dopo il 69-90 subito dalla Virtus all’esordio. Trieste è ancora a zero, ma ha perso due partite in volata contro avversarie di alta classifica: 83-79 a Milano e 87-82 in casa con Venezia, dopo essere stata avanti 62-59 a dieci minuti dalla fine. Contro la Reyer ha pesato il tiro da tre, 8/32 complessivo e 1/11 nell’ultimo quarto. Colbey Ross ha segnato 17 e 18 punti nelle prime due giornate.

Le prime partite di domenica 11 ottobre nella Serie A di Basket

Domenica alle ore 16:00 si apre con Armani Olimpia Milano-Nutribullet Treviso. Il Forum ospita la prima delle due partite trasmesse anche da Sky. L’Olimpia campione d’Italia è stata battuta 75-72 lunedì a Verona dalla tripla sulla sirena di Massinburg, in una serata da 6/21 da tre, 15 palle perse e 15 rimbalzi offensivi concessi. Nel post gara coach Poeta si è preso la responsabilità della sconfitta. Tra Verona e Treviso c’è anche la gara di Eurolega di giovedì contro il Maccabi, a Belgrado: per Milano sono tre partite in sette giorni. Treviso è una delle sorprese di questo avvio: due vittorie su due, miglior partenza degli ultimi cinque anni, e 101 punti di media dopo i 109 rifilati alla BC Roma e i 93 segnati a Trento. DeWayne Russell viaggia a 22 punti a partita con il 44,4% da tre e alla BTS Arena ne ha messi 16 nell’ultimo quarto; JP Macura ha firmato 31 e 20 punti. La Nutribullet è anche la squadra che perde meno palloni, 8,5 a gara.

Alle 17:00 tocca a UNA Hotels Reggio Emilia-Bertram Derthona Tortona. Reggio Emilia cerca i primi punti dopo due sconfitte arrivate nei finali di partita: 78-83 con Trento e 93-99 a Napoli, dove era avanti 34-23 dopo il primo quarto e ha tirato 38 liberi. Rossato è stato il miglior marcatore con 21 punti, prima di uscire per falli. In settimana la squadra di Dimitris Priftis ha comunque vinto in Champions League, 82-65 sul Pardubice. Tortona si presenta al PalaBigi dopo il 108-70 incassato dalla BC Roma, 38 punti di scarto che hanno cancellato il buon esordio con Verona (101-93). Dante Maddox è passato dai 23 punti della prima giornata ai 15 della seconda. Per la Bertram di coach Fioretti è anche la settimana del debutto casalingo in EuroCup, mercoledì contro Le Mans.

Alla stessa ora sono in campo anche Acqua S.Bernardo Cantù-Napoli Basketball. La partita del PalaDesio è stata anticipata di mezz’ora rispetto al programma iniziale e si gioca alle 17. Cantù è ferma a zero dopo il ko di Venezia e la beffa con Udine: la tripla di Moraschini sulla sirena aveva portato la gara al supplementare, poi è arrivato il canestro di Calzavara per l’84-85. Per la squadra di Frank Vitucci restano i 20 punti di Flagg, i 17 con 7 rimbalzi di Moraschini e i 14 con 7 assist di Christon. Napoli è la formazione più in forma del momento: due vittorie su due in campionato e altrettante in EuroCup, l’ultima martedì a Podgorica, 93-75 sul Budućnost con 23 punti e 7 rimbalzi di Seljaas. In campionato la squadra di Jasmin Repesa ha battuto Reggio Emilia 99-93 in una partita da 61 falli e 74 tiri liberi, con 17 punti a testa per Dowtin e Jakimovski.

Lega Basket Serie A: le ultime partite della 6° giornata

Passiamo al match delle ore 18:00 con in campo Longobardi Scafati-Tezenis Verona. Scafati è una delle cinque squadre ancora senza vittorie e ha il peggior saldo punti del campionato dopo il -24 di Udine e il 77-85 interno con Varese, gara in cui un parziale di 21-3 le aveva dato l’unico vantaggio della serata. Nevels è stato il migliore dei campani con 21 punti. La Tezenis Verona arriva con il morale opposto: da neopromossa ha battuto i campioni d’Italia con la tripla allo scadere di CJ Massinburg, costruendo il successo a rimbalzo, con 15 palloni catturati sotto il canestro avversario e i 14 rimbalzi di Mike Tobey. Melendez è stato il miglior realizzatore con 14 punti. Contro Milano mancava Brockington, fermo per un problema al polpaccio.

Mezz’ora dopo tocca a Maxima Roma-BC Roma SPQR. È la partita più attesa del turno: il primo derby in Serie A tra le due nuove società romane, in diretta anche su Sky Sport Uno. Al PalaEur il primo anello è già esaurito e a martedì erano stati venduti 4.628 biglietti; il ritorno è in calendario il 24 gennaio. La Maxima di Matteo Cotelli è ancora a zero in campionato e viene da due finali complicati: a Bologna era avanti di 11 nell’ultimo quarto prima di perdere 98-89, martedì in EuroCup ad Ankara ha ceduto 92-77 al Türk Telekom dopo un quarto periodo da 12-32. La BC Roma di Alessandro Magro ha invece centrato la prima vittoria della sua storia in Serie A travolgendo Tortona 108-70, con 30/36 da due, 19 punti, 9 assist e 6 rimbalzi di Nico Mannion e 19 punti di Stevenson. In due giornate ha segnato 101 punti di media, ma ne ha subiti 109 a Treviso. Per il derby il club punta ad avere a disposizione anche Kelly Olynyk, atteso in città in settimana.

Alle ore 19:00 si chiude con l’altro big match di giornata: Umana Reyer Venezia-Virtus Bologna, lo scontro diretto tra due squadre a punteggio pieno. La Reyer di Spahija ha battuto Cantù 85-73 e ha poi vinto 87-82 a Trieste con un ultimo quarto da 28-20, 17 punti di Watson e 15 con 6 assist di Candi, più i liberi di Bowman e Olinde nel finale. La Virtus di Mumbrù ha vinto 90-69 a Varese e 98-89 con la Maxima Roma, rimontando 11 punti nell’ultimo quarto: Marcus Carr ha chiuso con 21 punti e 13 assist in 25 minuti, dentro una prova di squadra da 27 assist. Il playmaker canadese era stato decisivo anche tre giorni prima in Eurolega, con la tripla sulla sirena che ha battuto l’Olympiacos. Per entrambe la vigilia passa dagli impegni europei: ieri sera, in Eurocup, Venezia ha ceduto 98-92 al Cluj, mentre questa sera la Virtus affronta il Bayern in Eurolega.

Quote Antepost: le favorite per lo scudetto di pallacanestro

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale dello scudetto LBA 2026-2027. In testa troviamo sempre l’Olimpia Milano @1.70 stabile in quota, come la Virtus Bologna @4.00 che si conferma prima alternativa, così come non si spostano di un centimetro le quote per due outsiders come Venezia @11.00 e Tortona @15.00.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.