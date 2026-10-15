Nel weekend del 17 e 18 ottobre si torna in campo col campionato di pallacanestro italiano, la 4° giornata di LBA e il big match da non perdere è Napoli-Milano domenica, dopo l’anticipo del sabato tra BC Roma-Venezia, anche se la nostra free pick per questo turno si concentra nello scontro tra Treviso-Udine. Pronostici LBA giornata 4.

Pronostici LBA giornata 4: programma completo pallacanestro italiana

Tre giornate sono bastate per disegnare una prima gerarchia nella Serie A SisalClub 2026/27: Napoli e Virtus Bologna sono le uniche a punteggio pieno, sette squadre inseguono a quota 4 e tre, Trieste, Cantù e Scafati, aspettano ancora la prima vittoria.

La 4° giornata di LBA 2026-2027 si gioca tra sabato 17 e domenica 18 ottobre, con l’anticipo del PalaTiziano tra BC Roma e Reyer Venezia e un lunch match di peso domenica a mezzogiorno: all’Alcott Arena, già esaurita, la capolista Napoli riceve l’Olimpia Milano campione d’Italia. Nel pomeriggio la Virtus ospita Scafati al PalaDozza, Trento e Varese si sfidano tra squadre a quota 4, a Trieste va in scena lo scontro diretto tra due delle tre formazioni ancora ferme a zero.

Tutte le partite sono trasmesse su LBATV; segnalate quelle visibili anche su Sky. Due gli orari modificati dalla LBA rispetto al calendario iniziale: BC Roma-Venezia anticipata alle 16.00 e Trieste-Cantù spostata alle 18.00 su richiesta della Questura, per la concomitanza con la partita della Triestina.

Sabato 17 ottobre

ore 16.00 BC Roma SPQR-Umana Reyer Venezia

Domenica 18 ottobre

ore 12.00 Napoli Basketball-Armani Olimpia Milano (anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket)

ore 16.00 Dolomiti Energia Trentino-Openjobmetis Varese (anche su Sky Sport Basket)

ore 17.00 Nutribullet Treviso-APU Old Wild West Udine

ore 18.00 Pallacanestro Trieste-Acqua S.Bernardo Cantù

ore 18.00 Tezenis Verona-UNA Hotels Reggio Emilia

ore 18.30 Virtus Bologna-Longobardi Scafati

ore 19.00 Bertram Derthona Tortona-Maxima Roma

CLASSIFICA LBA 2026-2027

Napoli Basketball 6

Virtus Bologna 6

Tezenis Verona 4

Armani Olimpia Milano 4

Nutribullet Treviso 4

Dolomiti Energia Trentino 4

Umana Reyer Venezia 4

Openjobmetis Varese 4

APU Old Wild West Udine 4

UNA Hotels Reggio Emilia 2

Maxima Roma 2

BC Roma SPQR 2

Bertram Derthona Tortona 2

Pallacanestro Trieste 0

Acqua S.Bernardo Cantù 0

Longobardi Scafati 0

Anticipo del sabato con Roma SPQR-Venezia

Si parte sabato pomeriggio con BC Roma SPQR-Umana Reyer Venezia, l’anticipo del sabato mette di fronte due squadre reduci da una sconfitta di misura. La BC Roma ha perso il primo derby della capitale in Serie A dopo 46 anni, 96-95 al PalaEur davanti a 9.312 spettatori, con il tiro del sorpasso fallito da Nico Mannion sulla sirena: per il capitano giallorosso 24 punti e 10 assist, con 14 a testa di Davis e Strautins.

Al PalaTiziano, dove la settimana prima era arrivata la prima vittoria della storia del club (108-70 su Tortona), i romani giocano anche martedì in EuroCup contro il Balkan Botevgrad. Venezia ha incassato al Taliercio la prima sconfitta stagionale, 86-93 contro la Virtus dopo aver toccato il +13, con 20 punti di Wiltjer e 18 di Watson; nel dopogara coach Spahija ha fatto notare i soli sei tiri liberi concessi alla sua squadra. La Reyer era arrivata al big match con un 2-0, costruito sulle vittorie con Cantù e nel derby di Trieste.

Il big match della 4° giornata di LBA: Napoli-Milano

La partita più interessante di questo turno di campionato di pallacanestro italiana è Napoli Basketball-Armani Olimpia Milano e questa è anche la partita della giornata, scelta da Sky anche per Sky Sport Uno. Napoli è a punteggio pieno dopo tre giornate per la seconda volta nella sua storia: l’unico precedente risale al 2004/05. La squadra di Repesa ha tirato con oltre il 50% dal campo in tutte e tre le gare e con oltre il 40% da tre, unica nel campionato, e a Cantù ha chiuso la partita con un parziale di 25-2 dal 67-68 dell’ultimo quarto, con 19 punti di Ramsey, 18 di Dowtin e 16 di White. Gli azzurri sono imbattuti anche in EuroCup dopo il successo di mercoledì a Wrocław (86-82), terza vittoria su tre; la nota negativa è l’infortunio di Jakimovski, per il quale si prevede uno stop lungo.

Milano arriva da una settimana a due facce: il 106-77 su Treviso al Forum, firmato da un parziale di 22-2 nel secondo quarto e dai 19 punti di Burnell, e la terza sconfitta consecutiva in Eurolega, 89-98 contro il Real Madrid martedì tra i fischi del pubblico, con Dubai di scena ad Assago giovedì prima della trasferta campana. In campionato l’Olimpia ha perso solo a Verona e cerca il primo successo esterno della stagione. Curiosità: Peppe Poeta, tecnico dei campioni d’Italia, è nato a Battipaglia. I precedenti tra le due squadre includono la finale di Coppa Italia 2024, vinta da Napoli contro Milano a Torino.

Free Pick Lega A di Basket: Treviso-Udine da Over

Per le scommesse la partita che ci interessa maggiormente è Nutribullet Treviso-APU Old Wild West Udine. Sfida tra due squadre a quota 4 che hanno perso la terza giornata. Treviso ha subito al Forum il passivo più pesante del turno, 106-77, dopo un primo quarto chiuso avanti 28 punti segnati: Russell è stato il migliore con 17, Macura si è fermato a 14. Udine ha perso in casa contro Trento nonostante i 15 punti di Valentine e i 12 di Battle e McGlynn, pagando gli errori dall’arco nel finale. Per entrambe è la prima sconfitta dopo le due vittorie iniziali: al PalaVerde la Nutribullet aveva aperto il campionato con il record di 109 punti contro la BC Roma.

Udine gioca a ritmi bassi e finora l’unico match ad alto punteggio lo ha giocato proprio nell’unica trasferta giocata, a Cantù, un match da Over solo per via dell’overtime. Si gioca però a Treviso con la Nutribullet che cercherà di imporre i propri ritmi (in questo caso molto alti) al match. Finora nelle partite di Treviso abbiamo assistito a 189.6 punti totali, in quelle di Udine si scende a 153,0 punti soltanto, ma la linea ci sembra adeguata e consigliamo OVER 167.5 PUNTI TOTALI @1.76.

Le altre partite della domenica di pallacanestro italiana

Alle ore 16:00 sono in campo Dolomiti Energia Trentino-Openjobmetis Varese. Alla BTS Arena si affrontano due squadre a quota 4. Trento ha espugnato Udine 74-66, decidendo la gara dopo il 60-60, con 22 punti e 7 rimbalzi di Olivari, 14 a testa di Charles Brown e Bigelow e 10 assist di Darius Brown; Olivari è entrato nel Dream Team della giornata votato dai tifosi. Varese ha battuto Trieste 85-84 con i tre liberi di Amedeo Della Valle nel finale, dopo la tripla del pareggio di Jones, in un epilogo che ha fatto discutere; Hale ha chiuso con 16 punti e Duke con 15. Proprio Della Valle però non ci sarà a Trento: il club ha comunicato una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro, da rivalutare settimana per settimana. Seconda gara del turno trasmessa anche da Sky.

Alle ore 18:00 tocca a Pallacanestro Trieste-Acqua S.Bernardo Cantù. Scontro diretto tra due delle tre squadre ancora a zero, con due storie diverse. Trieste ha perso tre partite contro avversarie di prima fascia (Milano, Venezia e Varese) e mai con più di cinque punti di scarto, l’ultima per un solo punto a Masnago; Colbey Ross è il giocatore con la valutazione media più alta del campionato (28), con 20 punti e 6,3 assist di media, e a Varese ha chiuso con 25 punti e 8 assist, affiancato dai 19 punti e 11 rimbalzi di Jones. Cantù, guidata da Frank Vitucci, ha tenuto Napoli fino al 67-68 prima di crollare sotto un 2-25; Flagg ha segnato 21 punti e Moretti 14.

Alla stessa ora giocano anche Tezenis Verona-UNA Hotels Reggio Emilia. Verona è la sorpresa di questo avvio: 2-1 da neopromossa, con l’unica sconfitta a Tortona alla prima giornata e la vittoria casalinga contro Milano. A Scafati ha deciso un parziale di 0-10 dal 76-76 dell’ultimo quarto: Zampini, premiato come Spotlight ITA of the Week, ha distribuito 9 assist, Tobey ha chiuso con 17 punti, 13 rimbalzi e 7/7 da due, Loro ne ha aggiunti 13. Reggio Emilia ha trovato la prima vittoria contro Tortona, 93-86, trascinata dai 24 punti e 7 rimbalzi in 25 minuti di Riccardo Visconti, 30 di valutazione (il suo massimo in carriera) e titolo di MVP della giornata; Barford ne ha messi 21 ed Echenique 17, con il gioco da tre punti del +6 a meno di 100 secondi dalla fine.

Mezz’ora dopo scendono in campo Virtus Bologna-Longobardi Scafati. La Virtus torna al PalaDozza dopo il colpo di Venezia, dove ha rimontato dal -13 con 16 punti e 5 assist di Frazier, autore del sorpasso nell’ultimo quarto e dei liberi finali; Klintman è entrato nel quintetto ideale della giornata e Mumbrù è stato scelto come miglior allenatore del turno. La partita arriva al termine di una settimana con la trasferta di Eurolega a Parigi. Scafati è a zero dopo tre sconfitte: contro Verona ha retto fino al 76-76, con 19 punti di Onyema e 17 con 9 assist di Moore, prima del parziale decisivo. In panchina siede Piero Bucchi, bolognese, alla guida dei campani dalla scorsa estate dopo la promozione ottenuta con Vitucci.

Il turno sarà chiuso alle ore 19:00 da Bertram Derthona Tortona-Maxima Roma, due squadre a quota 2. Tortona ha perso a Reggio Emilia nonostante i 17 punti di Bortolani e i 16 di Maddox, in una partita dai continui ribaltamenti decisa negli ultimi due minuti. La Maxima Roma arriva dalla serata più importante della sua breve storia: il derby vinto 96-95 con la rimonta guidata da Aaron Holiday, 20 punti e 8 assist e secondo nelle votazioni per l’MVP di giornata, 18 punti a testa per Brown e Mirza Alibegovic e i liberi decisivi di Tyson. In campo anche un incrocio in famiglia: Mirza Alibegovic con la Maxima, Amar Alibegovic con Tortona.

Quote Antepost: le favorite per lo scudetto di pallacanestro

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale dello scudetto LBA 2026-2027. Nonostante tutto l’Olimpia Milano @1.70 rimane nettamente in testa sulla Virtus Bologna @3.75.

Le due big della pallacanestro italiana fanno il vuoto con Venezia @12 al terzo posto e molto staccata. Si avvicina Napoli @17 che scavalca Tortona @21, appaiata con Maxima Roma @21 che si lascia alle spalle i cugini della BC Roma @29 volte la posta, come Trento e Varese.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.