Nel fine settimana si gioca la 5° giornata della Lega Basket Serie A e tutti i riflettori sono puntati sul Forum dove domenica pomeriggio si gioca il big match dei big match per la pallacanestro italiana: Olimpia Milano-Virtus Bologna. Pronostici LBA giornata 5.

Pronostici LBA giornata 5: programma completo pallacanestro italiana

Dopo quattro giornate la Serie A di basket ha una sola squadra a punteggio pieno, la Virtus Bologna, e sei inseguitrici a quota 6. La 5° giornata di LBA, in programma tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, mette subito di fronte la capolista e i campioni d’Italia: domenica alle 16 all’Unipol Forum di Assago l’Olimpia Milano ospita la Virtus nel primo derby d’Italia di campionato della stagione, il terzo incrocio stagionale dopo la semifinale di Supercoppa e l’Euroderby di fine settembre, entrambi vinti da Milano. Oltre al big match, da segnalare il lunch match tra Tortona e Napoli, la sfida tra Venezia e Treviso a quota 6 e il derby del Nord-Est tra Trieste e Verona.

Tutte le partite sono trasmesse su LBATV; segnalate quelle visibili anche su Sky e in chiaro. Trieste-Verona è stata spostata dalle 17.00 alle 18.30 su richiesta della Questura, per la concomitanza con la partita della Triestina.

Sabato 24 ottobre

ore 20.00 Openjobmetis Varese-BC Roma SPQR

ore 20.30 Longobardi Scafati-Dolomiti Energia Trentino

Domenica 25 ottobre

ore 12.00 Bertram Derthona Tortona-Napoli Basketball (anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket)

ore 16.00 Armani Olimpia Milano-Virtus Bologna (anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in chiaro su Cielo)

ore 16.30 Maxima Roma-APU Old Wild West Udine

ore 18.00 Umana Reyer Venezia-Nutribullet Treviso

ore 18.30 UNA Hotels Reggio Emilia-Acqua S.Bernardo Cantù

ore 18.30 Pallacanestro Trieste-Tezenis Verona

CLASSIFICA LBA 2026-2027

1. Virtus Costa Bologna 8 (4/0)

2. Armani Olimpia Milano 6 (3/1)

3. Napoli Basketball 6 (3/1)

4. Umana Reyer Venezia 6 (3/1)

5. Tezenis Verona 6 (3/1)

6. Dolomiti Energia Trentino 6 (3/1)

7. Nutribullet Treviso Basket 6 (3/1)

8. APU Old Wild West Udine 4 (2/2)

9. Openjobmetis Varese 4 (2/2)

10. Maxima Roma 4 (2/2)

11. BC Roma 2 (1/3)

12. UNA Hotels Reggio Emilia 2 (1/3)

13. Bertram Derthona Tortona 2 (1/3)

14. Pallacanestro Trieste 2 (1/3)

15. Acqua S.Bernardo Cantù 0 (0/4)

16. Longobardi Scafati Basket 0 (0/4)

Gli anticipi di sabato in LBA

Sabato si inizia con Openjobmetis Varese-BC Roma SPQR. Varese ha perso a Trento 87-85 nonostante i 29 punti di Hale, autore anche della tripla del pareggio a sette secondi dalla fine, e recrimina per il fallo fischiato sulla rimessa successiva, che ha mandato Trento in lunetta per i liberi decisivi. I lombardi hanno giocato senza White e Amedeo Della Valle, fermo per una lesione al bicipite femorale, e la posizione di coach Kastritis è ora in discussione. La BC Roma ha perso in casa 98-104 contro Venezia, subendo la rimonta nel secondo tempo, e a Varese non avrà Nico Mannion, squalificato per un turno per un’espressione offensiva rivolta a un arbitro nel finale: nel derby di Roma, nel turno precedente, aveva chiuso con 24 punti e 10 assist.

Nella stessa giornata si gioca un altro anticipo: Longobardi Scafati-Dolomiti Energia Trentino. Scafati, ancora a zero insieme a Cantù, arriva da una settimana pesante: il 108-83 subito a Bologna, dove si sono salvati Onyema con 20 punti e Johnson con 17, la multa da 50.000 euro della Lega per non aver rispettato il minimo di italiani previsto dalla formula 6+6 proprio nella gara del PalaDozza, e la panchina di Bucchi in discussione, con Caja tra i nomi circolati per sostituirlo. Per coprire le assenze di Moore e McGruder il club ha ingaggiato Loïc Schwartz con un contratto a gettone. Trento ha vinto tre delle prime quattro partite e contro Varese si è affidata a Bigelow (20 punti), Bayehe (11 e 7 rimbalzi) e ai 10 assist di Darius Brown; sono stati decisivi i 17 rimbalzi offensivi di squadra.

Analisi e scommesse big match: Olimpia Milano-Virtus Bologna

La Virtus Bologna arriva al Forum da unica imbattuta del campionato e con una striscia di otto vittorie consecutive tra Serie A ed Eurolega, dove ha vinto le ultime quattro partite, le ultime due contro Parigi (96-94, con il canestro allo scadere) e Baskonia (86-78). In campionato la squadra di Mumbrù ha il miglior attacco del torneo: contro Scafati ha segnato 108 punti con 17 triple su 31 e 30 assist, mandando a referto dodici giocatori, con 19 punti di Alston in 18 minuti, 18 di Klintman con 6/6 dall’arco e 16 di Diarra. È il segno di una rotazione profonda e senza una stella fissa: nelle quattro giornate i migliori marcatori sono stati quattro giocatori diversi, Baldasso e Alston a Varese, Frazier a Venezia, Alston e Klintman nelle due gare interne.

L’Olimpia Milano vive una stagione a due velocità. In campionato è a 6 punti con tre vittorie su quattro: unica sconfitta a Verona e domenica ha espugnato Napoli 98-82 infliggendo alla capolista fino al turno precedente il primo ko stagionale. Sotto 25-18 dopo dieci minuti, l’Olimpia ha ribaltato la partita con un ultimo quarto da 32-21, 21 punti a testa per Cole e Mathews e 14 di Diop dalla panchina. In Eurolega però i campioni d’Italia hanno vinto una sola partita su sei, con quattro sconfitte consecutive, le ultime due al Forum contro Real Madrid (89-98) e Dubai (97-101), e arrivano al derby dopo un’altra settimana europea, con il Barcellona di scena ad Assago giovedì. Anche la Virtus gioca in settimana, mercoledì a Tel Aviv contro l’Hapoel.

Il derby è già alla terza puntata stagionale e le prime due sono andate a Milano. Il 19 settembre, nella semifinale di Supercoppa a Tortona, l’Olimpia ha vinto 80-71 prima di battere Venezia in finale; il 29 settembre, nell’Euroderby al Forum, ha vinto 87-85 con il jumper sulla sirena di Devon Hall, dopo il pareggio di Diarra a quattro secondi dalla fine. Quella sera gli spettatori erano 6.950, il dato più basso degli ultimi anni per un derby europeo a Milano, dove nelle quattro sfide precedenti si era sempre andati oltre quota 8.000. Nel bilancio complessivo dei confronti diretti Milano è avanti 126-100.

Domenica, al Forum, Milano cerca la terza vittoria stagionale sulla rivale e il sorpasso in classifica; la Virtus cerca il 5-0 e la conferma di un avvio che, numeri alla mano, la indica come la squadra più completa del campionato. Le quote vedono dominare i padroni di casa @1.60 mentre un successo delle V-Nere sale fino @2.20. Noi ci aspettiamo un match punto a punto e consigliamo VIRTUS BOLOGNA +3.5 @1.80.

Le altre partite di LBA di domenica

Prima della grande sfida del Forum, il lunch match delle 12 mette di fronte due squadre reduci da una sconfitta casalinga: Bertram Derthona Tortona-Napoli Basketball. Tortona ha perso 75-89 contro la Maxima Roma, piegata da un parziale di 18-3 nel secondo quarto, con 15 punti di Jallow e 14 di Maddox: tre sconfitte nelle ultime tre giornate dopo la vittoria all’esordio su Verona. Napoli ha ceduto a Milano il primato e l’imbattibilità, con 17 punti di Brown e 12 di Dowtin, ma resta imbattuta in EuroCup, dove ha vinto le prime quattro partite. Gli azzurri avevano aperto il campionato con tre vittorie per la seconda volta nella loro storia, dopo il 2004/05.

Nel pomeriggio si gioca Maxima Roma-APU Old Wild West Udine. La Maxima Roma ha infilato due vittorie di fila dopo lo 0-2 iniziale: il derby con la BC Roma e il colpo di Tortona, dove ha chiuso con un parziale di 9-0 e si è presa la prima vittoria esterna della stagione. Giovanni Veronesi, 20 punti e premio di Best ITA della giornata, e Miro Bilan, 17 punti e 6 rimbalzi, sono stati i protagonisti per la squadra della Capitale; Holiday ha aggiunto 13 punti e 4 assist. Udine ha perso le ultime due dopo le due vittorie iniziali: a Treviso ha subito 102 punti nonostante i 20 di Battle, i 14 di Bendzius e i 12 con 6 assist di Sisko. Al PalaTiziano si gioca alle 16.30.

Alle ore 18:00 Umana Reyer Venezia-Nutribullet Treviso. Derby veneto tra due squadre a quota 6. Venezia ha vinto a Roma in rimonta trascinata da Kyle Wiltjer, 32 punti e 8 rimbalzi in 25 minuti per 36 di valutazione e il premio di MVP della giornata, con Parks decisivo nel finale. Treviso ha battuto Udine 102-86 prendendo il largo nel secondo tempo dopo il 48-47 dell’intervallo, con tre giocatori a 21 punti: Cappelletti e Russell, entrambi con 6 assist, e Macura. Chapman ha aggiunto 13 punti e 9 rimbalzi. Dopo il 106-77 subito al Forum, la Nutribullet ha ritrovato l’attacco che le aveva permesso di superare quota 100 anche all’esordio contro la BC Roma.

Mezz’ora dopo sono in campo UNA Hotels Reggio Emilia-Acqua S.Bernardo Cantù. Reggio Emilia ha perso 94-81 a Verona dopo essere rimasta a contatto per lunghi tratti, fino al 38-35, con 16 punti di Severini, 15 di Echenique e 13 a testa di Smith ed Edwards: due sconfitte esterne su due, l’unica vittoria è arrivata in casa contro Tortona. Cantù è ferma a zero dopo quattro giornate e a Trieste ha ceduto 92-72, con un terzo quarto da 29-9; Flagg ha chiuso con 21 punti e Olisevicius con 20. Per la squadra di Vitucci è la seconda trasferta consecutiva contro una diretta concorrente nella parte bassa della classifica.

L’ultima partita in programma domenica, che chiuderà questo turno, è Pallacanestro Trieste-Tezenis Verona. Trieste ha trovato la prima vittoria stagionale contro Cantù dopo tre sconfitte di misura, con Lajae Jones da 21 punti e 13 rimbalzi, candidato al premio di MVP di giornata, Galloway da 19 punti e la regia di Deangeli e Candussi, 6 assist a testa. Verona è la sorpresa dell’avvio: 6 punti da neopromossa, con tre vittorie consecutive dopo la sconfitta di Tortona, l’ultima 94-81 contro Reggio Emilia con sette giocatori in doppia cifra, Andrews da 18 punti e 6 assist e Tobey da 17 punti e 10 rimbalzi. Si gioca alle 18.30 anziché alle 17 (come previsto inizialmente), per la concomitanza con la partita della Triestina.

Quote Antepost: le favorite per lo scudetto di pallacanestro

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale dello scudetto LBA 2026-2027 in attesa del big match tra Olimpia e Virtus, le due favorite massime del campionato di pallacanestro italiano, che potrebbe cambiare le forze anche nelle quote dei bookmakers che al momento continuano a favorire nettamente i milanesi.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.