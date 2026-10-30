Da sabato 31 ottobre a lunedì 2 novembre si gioca la 6° giornata della regular season LBA, la Serie A di basket italiano. Da non perdere proprio i posticipi del lunedì con in campo Virtus Bologna-Pallacanestro Trieste ed Acqua S.Bernardo Cantù-Armani Olimpia Milano. Pronostici LBA giornata 6.

Pronostici LBA giornata 6: programma completo Serie A di Basket

La Virtus Bologna è rimasta l’unica squadra imbattuta della Serie A 2026/27 dopo il derby d’Italia vinto al Forum all’overtime in rimonta dal -18 e si presenta alla 6° giornata di LBA con due punti di vantaggio su Napoli e Treviso. Il turno si allunga su tre giorni per gli impegni europei: tre anticipi sabato 31 ottobre, tre partite domenica 1 novembre con il lunch match tra Napoli e Venezia, e due posticipi lunedì 2, con la Virtus che ospita Trieste al PalaDozza e l’Olimpia Milano, reduce da due sconfitte consecutive, in trasferta a Desio contro una Cantù ancora ferma al palo. Tutte le partite sono trasmesse su LBATV; segnalate quelle visibili anche su Sky.

Sabato 31 ottobre

ore 20.00 Tezenis Verona-Openjobmetis Varese

ore 20.00 BC Roma SPQR-Longobardi Scafati

ore 20.30 Nutribullet Treviso-UNA Hotels Reggio Emilia

Domenica 1 novembre

ore 12.00 Napoli Basketball-Umana Reyer Venezia

ore 16.00 Dolomiti Energia Trentino-Maxima Roma (anche su Sky Sport Basket)

ore 17.00 APU Old Wild West Udine-Bertram Derthona Tortona

Lunedì 2 novembre

ore 20.00 Virtus Bologna-Pallacanestro Trieste

ore 20.30 Acqua S.Bernardo Cantù-Armani Olimpia Milano (anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket)

CLASSIFICA LBA 2026-2027

1. Virtus Costa Bologna 10 (5/0)

2. Napoli Basketball 8 (4/1)

3. Nutribullet Treviso Basket 8 (4/1)

4. Tezenis Verona 6 (3/3)

5. Dolomiti Energia Trentino 6 (3/2)

6. Umana Reyer Venezia 6 (3/2)

7. Maxima Roma 6 (3/2)

8. Openjobmetis Varese 6 (3/2)

9. Armani Olimpia Milano 6 (3/2)

10. Pallacanestro Trieste 4 (2/3)

11. UNA Hotels Reggio Emilia 4 (2/3)

12. APU Old Wild West Udine 4 (2/3)

13. BC Roma 2 (1/4)

14. Longobardi Scafati Basket 2 (1/4)

15. Bertram Derthona Tortona 2 (1/4)

16. Acqua S.Bernardo Cantù 0 (0/5)

Gli anticipi LBA di sabato 31 ottobre

Il turno si aprirà sabato sera alle ore 20:00 col primo dei tre anticipi, Tezenis Verona-Openjobmetis Varese. Due squadre a quota 6 che arrivano da due match dagli esiti opposti. Verona ha visto interrompersi a Trieste la striscia di tre vittorie, cedendo 108-99 nonostante i 19 punti di Andrews e i 18 di Samuels, e torna al Pala MAGIS dove ha battuto Milano e Reggio Emilia. Varese ha superato la BC Roma 110-103 al supplementare dopo aver dilapidato un vantaggio in doppia cifra: nell’overtime hanno deciso le triple di Hale, 22 punti, e Alviti, mentre Stefan Nikolic ha chiuso con 28 punti e un 11/11 al tiro, 7/7 da due e 4/4 da tre, record personale in carriera e ingresso nel quintetto ideale della giornata. I lombardi hanno tirato con un 17/41 dall’arco, e restano senza Amedeo Della Valle, fermo per la lesione al bicipite femorale.

Alla stessa ora scendono in campo BC Roma SPQR-Longobardi Scafati, sfida tra due squadre a 2 punti. La BC Roma ha perso la quarta partita su cinque, a Varese, pur con la miglior prestazione individuale del turno: 38 punti e 12 rimbalzi di Olynyk, con una valutazione sopra quota 50, e 15 punti di Ayayi. È stata anche la gara del rientro di Mannion dopo il turno di squalifica, chiusa con 7 punti. Scafati ha trovato la prima vittoria stagionale ribaltando Trento dal -14 con la difesa a zona e con Charlie Moore, 28 punti e 8 assist, e Offurum, 20 punti: Piero Bucchi, la cui panchina era in discussione fino a pochi giorni prima, è stato indicato come allenatore della settimana. Al PalaTiziano la BC Roma ha vinto una sola volta in campionato, contro Tortona, e ha perso con Venezia.

Alle 20:30 infine si gioca Nutribullet Treviso-UNA Hotels Reggio Emilia. Treviso è seconda insieme a Napoli dopo aver espugnato il Taliercio al supplementare, 97-89, nel derby veneto: Macura e Russell hanno segnato 19 punti a testa, Cappelletti 16 e Chapman ha chiuso con 10 punti e 15 rimbalzi, inserito nel quintetto ideale del turno. È la quarta vittoria in cinque partite per la squadra di Nicola, con l’unico passo falso al Forum. Reggio Emilia ha battuto Cantù 81-60 con un ultimo quarto da 25-7: 17 punti a testa per Echenique e Barford, ma finora gli emiliani hanno vinto solo in casa, e al PalaVerde cercano il primo successo esterno della stagione.

Le partite di basket italiano di domenica

Domenica si inizia col lunch match del mezzogiorno: Napoli Basketball-Umana Reyer Venezia all’Alcott Arena dove sono di fronte la seconda in classifica e la finalista dell’ultima Supercoppa. Napoli ha vinto 92-90 a Tortona ribaltando la partita nel terzo quarto, con sette giocatori in doppia cifra, 13 punti a testa per Caruso e Ramsey, 12 con 7 rimbalzi di Brown e la regia di Marco Spissu, 11 punti e 9 assist e premio di Spotlight ITA della giornata; decisivo il 13/26 da tre contro il 7/25 degli avversari. Gli azzurri sono a 8 punti con l’unica sconfitta subita in casa da Milano. Venezia ha perso la seconda partita consecutiva al Taliercio, dopo quella con la Virtus, cedendo 89-97 al supplementare contro Treviso in cui Parks ha segnato 19 punti e Bowman 18: la Reyer era in testa 28-16 dopo il primo quarto.

Nel pomeriggio scendono in campo Dolomiti Energia Trentino-Maxima Roma. Partita trasmessa anche da Sky tra due squadre a quota 6. Trento, educe da due vittorie consecutive, ha perso a Scafati dopo essere stata avanti di 14 punti: 18 punti di Olivari, 16 di Brown, 14 di Bigelow e 12 di Bayehe, e ha chiuso con un 10/25 da tre. La Maxima Roma ha vinto la terza partita di fila, 81-75 contro Udine, con Moon autore di 8 dei suoi 14 punti negli ultimi due minuti, 13 di Wheatle e 11 a testa per John Brown e Alibegovic: dopo lo 0-2 iniziale, la squadra di Cotelli ha così agganciato il gruppo delle inseguitrici.

La domenica si chiude alle ore 17:00 con APU Old Wild West Udine-Bertram Derthona Tortona. Scontro tra due squadre in crisi di risultati. Udine ha perso tre partite consecutive e a Roma ha tirato 5/40 da tre, con uno 0/10 di Valentine, dopo le due vittorie iniziali. Tortona è alla quarta sconfitta di fila dopo il successo all’esordio: contro Napoli ha sprecato il tiro della vittoria sulla sirena nonostante i 23 punti di Bortolani, i 15 di Hubb e i 12 di Jallow, ed è ferma a 2 punti insieme alle due neopromosse e alla BC Roma. Al PalaCarnera i friulani hanno vinto una partita su due in campionato, all’esordio contro Scafati.

I posticipi del lunedì della Serie A di basket

Il lunedì si chiude il turno e alle ore 20:00 giocano Virtus Bologna-Pallacanestro Trieste. La Virtus ha vinto il derby d’Italia 98-94 al supplementare dopo essere stata sotto di 18 punti nel terzo quarto, pareggiando a quota 81 a 51 secondi dalla sirena finale grazie ai rimbalzi offensivi e chiudendo nell’overtime con la tripla di Carr sul 90-89 e i liberi finali: Wendell Moore, 27 punti, è stato votato MVP della giornata, Frazier ne ha aggiunti 17, Carr 13 con 9 assist, Diouf ha chiuso con 10 punti e 10 rimbalzi. È la nona vittoria consecutiva tra campionato ed Eurolega e il quinto successo su cinque in Serie A. Trieste arriva da due vittorie di fila dopo lo 0-3 iniziale, l’ultima con 108 punti segnati contro Verona: Colbey Ross ha chiuso con 27 punti e 7 assist per 37 di valutazione, McDermott ne ha aggiunti 23. Il PalaDozza ospiterà la Virtus ancora per poche settimane, con il debutto nella nuova Unipol Hall fissato per l’11 dicembre.

Mezz’ora dopo tocca a Acqua S.Bernardo Cantù-Armani Olimpia Milano. Il turno si chiude lunedì sera con il derby lombardo. Cantù è l’unica squadra ancora senza vittorie: a Reggio Emilia ha retto per tre quarti prima di crollare con un 7-25 nell’ultimo periodo, e nelle ultime tre partite ha sempre perso con almeno 19 punti di scarto. Milano ha perso due partite di fila in campionato, a Verona e in casa con la Virtus, dopo aver buttato via, in quest’ultima sfida, il +18 del terzo quarto: 19 punti e 7 assist di Cole, 16 di Burnell, 15 di Wright e 13 di Bolmaro non sono bastati. Un’altra settimana a doppio impegno con l’Eurolega precede la trasferta di Desio, dove l’Olimpia cerca di tornare a vincere lontano dal Forum dopo il successo di Napoli, finora l’unico ottenuto in trasferta.

Quote Antepost: le favorite per lo scudetto di pallacanestro

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale dello scudetto LBA 2026-2027. Nonostante la vittoria nel big match della scorsa settimana, la Virtus Bologna @3 si avvicina ma rimane sempre dietro all’Olimpia Milano @1.83 ancora favorita per lo scudetto di basket italiano.

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