Nel fine settimana si gioca la 7° giornata di LBA, il campionato di pallacanestro italiano di Serie A al via con l’anticipo di sabato a Reggio Emilia dove arriva Venezia. Dopo il grosso dei match in programma domenica, il posticipo di lunedì che chiuderà il turno si giocherà a Bologna con la Virtus che ospita Verona. Pronostici LBA giornata 7.

Pronostici LBA giornata 7: programma completo

Lo scorso turno ha cancellato l’ultima imbattuta: la Virtus Bologna ha perso al PalaDozza contro Trieste e ora in testa ci sono tre squadre a quota 10, con Napoli e Treviso che hanno agganciato le V nere, e un gruppo di tre inseguitrici a 8 composto da Milano, Varese e Maxima Roma. La 7° giornata LBA 2026-2027 si gioca ancora su tre giorni, tra sabato 7 e lunedì 9 novembre: l’anticipo di Reggio Emilia con Venezia, sei partite domenica, aperte dal lunch match di Trieste con la BC Roma e con l’Olimpia Milano che riceve Trento al Forum alle 17, e il posticipo del lunedì in cui la Virtus ospita Verona al PalaDozza. Tutte le partite sono trasmesse su LBATV; segnalate quelle visibili anche su Sky.

Sabato 7 novembre

ore 20.00 UNA Hotels Reggio Emilia-Umana Reyer Venezia

Domenica 8 novembre

ore 12.00 Pallacanestro Trieste-BC Roma SPQR (anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket)

ore 16.00 Maxima Roma-Acqua S.Bernardo Cantù

ore 17.00 Armani Olimpia Milano-Dolomiti Energia Trentino

ore 17.30 Bertram Derthona Tortona-Nutribullet Treviso

ore 18.00 Longobardi Scafati-Napoli Basketball

ore 19.00 Openjobmetis Varese-APU Old Wild West Udine

Lunedì 9 novembre

ore 20.00 Virtus Bologna-Tezenis Verona (anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket)

CLASSIFICA LBA 2026-2027

1 Virtus Costa Bologna 10 (5/1)

2 Napoli Basketball 10 (5/1)

3 Nutribullet Treviso Basket 10 (5/1)

4 Armani Olimpia Milano 8 (4/2)

5 Maxima Roma 8 (4/2)

6 Openjobmetis Varese 8 (4/2)

7 Umana Reyer Venezia 6 (3/3)

8 Dolomiti Energia Trentino 6 (3/3)

9 Pallacanestro Trieste 6 (3/3)

10 APU Old Wild West Udine 6 (3/3)

11 Tezenis Verona 6 (3/3)

12 BC Roma 4 (2/4)

13 UNA Hotels Reggio Emilia 4 (2/4)

14 Bertram Derthona Tortona 2 (1/5)

15 Longobardi Scafati Basket 2 (1/5)

16 Acqua S.Bernardo Cantù 0 (0/6)

L’anticipo del sabato di LBA il 7 novembre 2026

L’anticipo del sabato, UNA Hotels Reggio Emilia-Umana Reyer Venezia, mette di fronte due squadre reduci da una sconfitta esterna. Reggio Emilia ha perso 81-68 a Treviso, con Edwards a quota 6 assist, e conferma una tendenza netta: le due vittorie stagionali sono arrivate al PalaBigi, le tre trasferte sono state tutte perse. Venezia è in un trend negativo: tre ko consecutivi dopo il 3-0 iniziale, l’ultimo 99-81 a Napoli, dove la Reyer è crollata sotto un parziale di 24-5 nel terzo quarto, con Bowman, Maretto e Grant a valutazione negativa. La squadra di Spahija, scivolata a quattro punti dalla vetta, cerca a Reggio Emilia un successo esterno dopo quelli di Trieste e Roma.

Le partite domenicali della Serie A di basket

Pallacanestro Trieste-BC Roma SPQR. Trieste è la squadra del momento: tre vittorie consecutive dopo lo 0-3 iniziale, l’ultima il 100-93 al PalaDozza che ha tolto l’imbattibilità alla Virtus, ribaltata nel terzo quarto dopo il 46-55 dell’intervallo. Galloway ha chiuso con 24 punti, Sean McDermott con 23 e il premio di MVP della giornata, Jones con 21 e 9 rimbalzi, Ross con 18; Taccetti è stato indicato come allenatore della settimana. Era la prima vittoria esterna della stagione per i giuliani. La BC Roma ha battuto Scafati 103-90 in rimonta dopo essere stata sotto all’intervallo: Olynyk ha chiuso con 16 punti e 8 rimbalzi, Mannion con 8 assist e 26 di valutazione, Davis con 6 assist. Partita trasmessa anche da Sky, con palla a due a mezzogiorno.

Maxima Roma-Acqua S.Bernardo Cantù. La Maxima Roma ha infilato la quarta vittoria consecutiva, la più larga della stagione: 88-62 a Trento, con Aaron Holiday da 28 punti e 6 assist per 34 di valutazione e le triple di Alibegovic. Dopo lo 0-2 di inizio stagione, la squadra di Cotelli è salita a 8 punti, a due lunghezze dalla vetta, e al PalaTiziano riceve l’unica squadra ancora a zero. Cantù ha perso 82-95 contro Milano dopo aver vinto il primo quarto, con 17 punti di Flagg e 6 assist di Gravett: sei sconfitte su sei, e un calendario che adesso offre uno scontro con una squadra in piena fiducia.

Armani Olimpia Milano-Dolomiti Energia Trentino. Milano ha interrotto a Desio la serie di quattro sconfitte consecutive tra campionato ed Eurolega: 95-82 su Cantù, con 14 punti a testa per Cole e Bolmaro, quest’ultimo inserito nel quintetto ideale della giornata. L’Olimpia è a 8 punti, due sotto le capoliste, e al Forum ha perso solo contro la Virtus. Trento arriva da due sconfitte consecutive dopo le tre vittorie di fila: a Scafati ha sprecato un +14, e in casa contro la Maxima Roma ha segnato appena 62 punti, con Darius Brown e Bertini a valutazione negativa. Al Forum la squadra di Rossi cerca di interrompere la flessione contro un’avversaria che in casa ha perso solo con la Virtus.

Bertram Derthona Tortona-Nutribullet Treviso. Tortona ha perso la quinta partita consecutiva, 86-77 a Udine, nonostante i 28 punti di Dante Maddox, miglior marcatore del turno insieme a Holiday e Ramsey: dopo il successo all’esordio su Verona è ferma a 2 punti con Scafati. Treviso è prima a pari merito con Bologna e Napoli, con 5 vittorie su 6: contro Reggio Emilia ha costruito il vantaggio nel primo quarto e l’ha difeso fino all’81-68, con 20 punti di Macura. La Nutribullet ha perso solo al Forum e viene da due successi, a Venezia al supplementare e in casa contro Reggio, dopo il 102-86 su Udine.

Longobardi Scafati-Napoli Basketball. Derby campano tra la penultima e una delle tre capoliste. Scafati ha perso 103-90 a Roma dopo aver chiuso avanti il primo tempo, con 22 punti e 5 assist di Charlie Moore e 20 di Offurum, e resta a 2 punti con la sola vittoria interna su Trento. Napoli ha battuto Venezia 99-81 con un parziale di 24-5 nel terzo quarto: Jahmi’us Ramsey ha segnato 28 punti con 32 di valutazione, Marco Spissu ha distribuito 10 assist, il dato più alto della giornata. Gli azzurri hanno perso una sola partita, in casa con Milano, e sono tornati in vetta, in coabitazione, dopo due settimane.

Openjobmetis Varese-APU Old Wild West Udine. Varese ha vinto la seconda partita di fila, 99-88 a Verona, con l’allungo decisivo nell’ultimo quarto e 6 assist di Hale, resistendo ai 27 punti di Tobey, miglior valutazione del turno con 38. I lombardi sono a 8 punti insieme a Milano e Maxima Roma. Udine ha interrotto la serie di tre sconfitte battendo Tortona 86-77 con 18 punti e 4 assist di Andrea Calzavara, premiato come Spotlight ITA della settimana, e 5 assist di Sisko: i friulani hanno vinto tre partite su sei.

A Bologna il posticipo della 7° giornata LBA

Il posticipo del lunedì, Virtus Bologna-Tezenis Verona, chiude il turno al PalaDozza, dove la Virtus ha subito la prima sconfitta stagionale lunedì scorso: contro Trieste era avanti 55-46 all’intervallo e ha ceduto 93-100 con 16 punti di Alston, 15 di Edwards e 13 di Ferrari, e uno 0 di valutazione per Bello in 21 minuti. Mumbrù non ha nascosto la rabbia nel dopogara. Verona ha perso due partite di fila, a Trieste e in casa con Varese, dopo le tre vittorie consecutive: contro l’Openjobmetis non sono bastati i 27 punti di Tobey e gli 8 assist di Andrews. La squadra di Ramagli, che aveva battuto Milano al Pala MAGIS, cerca il secondo successo esterno della stagione dopo quello di Scafati. Partita trasmessa anche da Sky.

Quote Antepost: le favorite per lo scudetto di pallacanestro

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale dello scudetto LBA 2026-2027. In testa allunga l’Olimpia Milano @1.75 sulla Virtus Bologna @3.25, poi c’è un salto netto con Napoli @17 terza forza del campionato di pallacanestro italiano.

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