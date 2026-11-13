Weekend di pallacanestro in Italia visto che tra sabato 14 e domenica 15 novembre si giocano i match dell’8° giornata di LBA 2026-2026, la Serie A di basket italiano. Pronostici LBA giornata 8.

Pronostici LBA giornata 8: programma completo:

Tutto pronto per l’8° giornata LBA 2026-2027 che si gioca tra sabato 14 e domenica 15 novembre, con due anticipi e sei partite domenicali. In testa ci sono Napoli e Virtus Bologna a quota 12, con Milano, Treviso e Maxima Roma a 10. La settimana è stata segnata dal cambio in panchina dell’Olimpia, che ha esonerato Peppe Poeta e ha affidato la squadra a Luca Banchi, undici anni dopo la sua prima esperienza milanese: a Udine, quindi, ci sarà il nuovo allenatore, dopo che la squadra era stata affidata ad interim a Marco Ramondino nella sfida casalinga contro Trento. Napoli riceve la Trieste dei record, la Virtus va a Trento, Venezia ospita la Maxima Roma che ha vinto cinque partite di fila. Tutte le partite sono trasmesse su LBATV; segnalate con un asterisco quelle visibili anche su Sky e in chiaro.

PROGRAMMA COMPLETO 8° GIORNATA LBA

Sabato 14 novembre

ore 20.00 UNA Hotels Reggio Emilia-Openjobmetis Varese

ore 20.30 BC Roma SPQR-Tezenis Verona

Domenica 15 novembre

ore 16.00 Nutribullet Treviso-Longobardi Scafati*

ore 17.00 Napoli Basketball-Pallacanestro Trieste

ore 17.30 Acqua S.Bernardo Cantù-Bertram Derthona Tortona

ore 18.00 Umana Reyer Venezia-Maxima Roma

ore 18.15 APU Old Wild West Udine-Armani Olimpia Milano*

ore 19.00 Dolomiti Energia Trentino-Virtus Bologna

CLASSIFICA LBA 2026-2027

1 Virtus Costa Bologna 12 (6/1)

2 Napoli Basketball 12 (6/1)

3 Armani Olimpia Milano 10 (5/2)

4 Maxima Roma 10 (5/2)

5 Nutribullet Treviso Basket 10 (5/2)

6 Umana Reyer Venezia 8 (4/3)

7 APU Old Wild West Udine 8 (4/3)

8 Openjobmetis Varese 8 (4/3)

9 Pallacanestro Trieste 8 (4/3)

10 Tezenis Verona 6 (3/4)

11 Dolomiti Energia Trentino 6 (3/4)

12 BC Roma 4 (2/5)

13 UNA Hotels Reggio Emilia 4 (2/5)

14 Bertram Derthona Tortona 4 (2/5)

15 Longobardi Scafati Basket 2 (1/6)

16 Acqua S.Bernardo Cantù 0 (0/7)

Gli anticipi di sabato per la pallacanestro italiana

Si inizia con UNA Hotels Reggio Emilia-Openjobmetis Varese. L’anticipo del sabato mette di fronte due squadre reduci da una sconfitta casalinga. Reggio Emilia ha perso 78-83 contro Venezia dopo aver condotto per gran parte della gara, anche con dieci punti di vantaggio, con 22 punti di Barford. La squadra di Priftis è a quota 4 punti con due vittorie, entrambe al PalaBigi. Varese ha ceduto 81-84 a Udine, ribaltata nella ripresa, dopo i successi contro BC Roma e Verona, ed è ferma a quota 8. A Reggio Emilia i lombardi cercano la terza vittoria esterna della stagione dopo quelle di Scafati e Verona.

Sempre sabato sono in campo anche BC Roma SPQR-Tezenis Verona. La BC Roma ha la media punti più alta del campionato, oltre 100 a partita, ma solo due vittorie: a Trieste ha subito 116 punti, con 21 punti e 8 assist di Mannion e appena 2 di Olynyk, grande protagonista invece nelle due gare precedenti. Verona ha perso la terza partita consecutiva, 81-95 a Bologna, nonostante i 22 punti di Samuels e un dominio a rimbalzo (49-36) annullato da 18 palle perse: dopo il 3-1 iniziale la squadra di Ramagli è scivolata a quota 6. Al PalaTiziano i romani hanno costruito entrambe le vittorie stagionali, contro Tortona e Scafati, e hanno perso solo con Venezia. Per questo scontro consigliamo OVER 183.5 PUNTI TOTALI.

Le sfide di domenica per l’8° giornata LBA

Passiamo alle sfide di domenica, giornata aperta da Nutribullet Treviso-Longobardi Scafati. Treviso ha perso a Tortona 87-76, interrompendo la serie di quattro vittorie: è stata la seconda sconfitta in sette partite, entrambe in trasferta, mentre al PalaVerde la Nutribullet ha vinto tutte e tre le gare giocate, con 109, 102 e 81 punti segnati. Scafati è penultima con una sola vittoria e arriva dalla beffa del derby con Napoli, perso 89-91 dopo essere arrivata addirittura a 18 punti di vantaggio a sette minuti dalla fine: 17 punti e 6 assist di Moore, 15 all’esordio per il nuovo arrivato Ngouama. È la prima delle due partite del turno trasmesse anche da Sky.

Napoli Basketball-Pallacanestro Trieste è la partita della giornata tra la capolista e la squadra più in forma del campionato. Napoli ha vinto il derby di Scafati con una rimonta da -18 completata negli ultimi secondi, con i canestri decisivi di Spissu e Seljaas, 25 punti con 5/10 da tre di Ramsey e 21 di White, senza Jakimovski, Brown e Petruccelli: sesta vittoria in sette partite, l’unica sconfitta in casa con Milano. Trieste ha infilato la quarta vittoria consecutiva, 116-100 sulla BC Roma, riscrivendo i record societari: 116 punti (il precedente era 115, a Torino nel 2019 dopo un supplementare), 20 triple su 39 e 150 di valutazione di squadra. Lajae Jones ha chiuso con 35 punti, 11 rimbalzi e 6 triple ed è secondo nel campionato per valutazione media e rimbalzi, primo per stoppate. Repesa, alla vigilia del derby, aveva ricordato di non averne mai perso uno.

Acqua S.Bernardo Cantù-Bertram Derthona Tortona. Scontro diretto nella parte bassa. Cantù è l’unica squadra ancora senza vittorie dopo sette giornate: a Roma contro la Maxima ha perso 87-99, subendo i 26 punti e 8 rimbalzi di Bilan. Tortona ha invece interrotto la serie di cinque sconfitte battendo Treviso 87-76, con 14 punti di Pecchia e la partita decisa nella ripresa dopo un primo tempo in equilibrio; in settimana il club ha riportato in Piemonte Christian Vital, che aveva iniziato la stagione in Cina con gli Zhejiang Golden Bulls. Al PalaDesio la squadra di Vitucci ha perso tutte le gare interne, l’ultima con Milano.

Umana Reyer Venezia-Maxima Roma. Venezia ha ritrovato la vittoria dopo tre sconfitte, rimontando Reggio Emilia dal -10 nell’ultimo quarto con 17 punti di Wiltjer, e torna al Taliercio dove ha perso le ultime due partite, con la Virtus e con Treviso al supplementare. La Maxima Roma è la squadra con la striscia aperta più lunga del campionato: cinque vittorie consecutive dopo lo 0-2 iniziale, l’ultima 99-87 su Cantù con 26 punti e 8 rimbalzi di Miro Bilan, candidato al premio di MVP della giornata insieme a Jones e Calzavara. La squadra di Cotelli è a 10 punti, a due lunghezze dalla vetta, e cerca il terzo successo esterno dopo Tortona e Trento.

APU Old Wild West Udine-Armani Olimpia Milano. È la partita trasmessa in chiaro su Cielo e la prima di Milano dopo l’ufficialità di Luca Banchi, annunciato domenica 8 novembre con un contratto pluriennale e il doppio incarico con la Nazionale: nel suo primo biennio milanese, dal 2013 al 2015, aveva vinto il primo scudetto dell’era Armani. Poeta è stato esonerato il 6 novembre con un bilancio di una vittoria e nove sconfitte in Eurolega; al Forum, con Ramondino in panchina, l’Olimpia ha battuto Trento 88-86 dopo aver dilapidato un vantaggio di 17 punti e aver rischiato sull’ultimo possesso, con i canestri decisivi di Cole e i 9 punti e 9 rimbalzi di Diop. In verità abbiamo già visto Banchi sulla panchina dei meneghini giovedì, nella 10° sconfitta dell’Olimpia in Eurolega. Udine ha vinto tre partite di fila, l’ultima 84-81 a Varese con 27 punti di Andrea Calzavara, nuovo massimo in carriera in Serie A una settimana dopo il premio di Spotlight ITA: i friulani sono a 8 punti e al PalaCarnera hanno perso solo con Trento.

Si chiude con Dolomiti Energia Trentino-Virtus Bologna. Trento ha perso tre partite di fila, l’ultima al Forum dopo una rimonta da -17 fallita sul tiro finale: Quincy Olivari ha segnato 27 punti con 6/11 da tre, 4 rimbalzi e 4 assist, confermandosi il riferimento offensivo della squadra di Rossi. La Virtus ha interrotto contro Verona una serie di quattro sconfitte consecutive tra campionato ed Eurolega, tutte al PalaDozza, vincendo 95-81 con 20 punti di Moore, 17 di Frazier e 13 di Carr nonostante un 1/8 iniziale ai liberi e 36 rimbalzi contro 49. Mumbrù ha parlato di una partita tesa e di una squadra giovane con alti e bassi. La nota negativa è l’infortunio di Davide Casarin, uscito nel finale per una distorsione al ginocchio sinistro, da valutare in vista della trasferta alla BTS Arena.

Quote Antepost: le favorite per lo scudetto di pallacanestro

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale dello scudetto LBA 2026-2027. C’è sempre Milano in testa con la Virtus che sembra l’unica capace di impensierirla. Ancora snobbata Napoli che è la 3° forza per i bookmakers, ma molto lontana in quota @17 volte la posta.

betting online 1 Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€

Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.