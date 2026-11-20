Il programma completo e le analisi della 9° giornata di regular season LBA, il campionato di basket italiano. Longobardi Scafati Basket-Acqua S.Bernardo Cantù è uno scontro sul fondo della Lega A, non sarà di certo il big match del weekend, ma è lo scontro che ci interessa maggiormente a livello scommesse. Pronostici LBA giornata 9.

Pronostici LBA giornata 9: programma completo

Arriviamo alla 9° giornata di LBA, la Serie A di pallacanestro 2026-2027 in Italia, con due squadre al comando. Napoli e Virtus Bologna hanno 14 punti, frutto di sette vittorie in otto partite, e due lunghezze di margine su Olimpia Milano e Treviso. Il turno si apre sabato 21 novembre con due anticipi, tra cui la trasferta della capolista Napoli a Trento, e prosegue domenica 22 con le altre sei gare. La Virtus riceve la BC Roma, Milano va a Tortona con Luca Banchi in panchina, la Maxima Roma ospita Treviso in una sfida tra squadre della parte alta della classifica. In coda si affrontano le ultime due, Scafati e Cantù.

PROGRAMMA COMPLETO 9° GIORNATA LBA

Sabato 21 novembre

Dolomiti Energia Trentino-Napoli Basketball, ore 19

Pallacanestro Trieste-UNA Hotels Reggio Emilia, ore 20

Domenica 22 novembre

Bertram Derthona Tortona-Armani Olimpia Milano, ore 16 (anche su Sky Sport Basket)

Longobardi Scafati Basket-Acqua S.Bernardo Cantù, ore 17.30

Maxima Roma-Nutribullet Treviso Basket, ore 18

Virtus Costa Bologna-BC Roma, ore 18

Tezenis Verona-APU Old Wild West Udine, ore 18.15 (anche su Sky Sport Basket)

Openjobmetis Varese-Umana Reyer Venezia, ore 19

CLASSIFICA LBA 2026-2027

Virtus Costa Bologna 14 (7/1) Napoli Basketball 14 (7/1) Armani Olimpia Milano 12 (6/2) Nutribullet Treviso Basket 12 (6/2) Umana Reyer Venezia 10 (5/3) Openjobmetis Varese 10 (5/3) Maxima Roma 10 (5/3) Pallacanestro Trieste 8 (4/4) APU Old Wild West Udine 8 (4/4) Tezenis Verona 8 (4/4) Bertram Derthona Tortona 6 (3/5) Dolomiti Energia Trentino 6 (3/5) BC Roma 4 (2/6) UNA Hotels Reggio Emilia 4 (2/6) Longobardi Scafati Basket 2 (1/7) Acqua S.Bernardo Cantù 0 (0/8)

Gli anticipi del sabato della 9° giornata LBA

Dolomiti Energia Trentino-Napoli Basketball. Napoli si presenta a Trento con la miglior partenza della sua storia in Serie A: sette vittorie in otto giornate, 14 successi in 15 gare stagionali contando l’EuroCup. Le ultime due sono arrivate in rimonta. A Scafati la squadra di Jasmin Repesa è risalita dal -18, con Trieste dal -14, e in quel caso ha deciso una tripla di Marco Spissu a una decina di secondi dalla sirena. Trento vive il momento opposto. I ko consecutivi in campionato sono quattro e l’ultimo è il 75-88 interno con la Virtus. Il riferimento offensivo di coach Alessandro Rossi è Quincy Olivari, autore di 27 punti a Milano e 23 con Bologna. Le due squadre si sono già affrontate a inizio novembre in EuroCup: a Napoli finì 90-79 per gli azzurri.

Pallacanestro Trieste-UNA Hotels Reggio Emilia Trieste è a metà classifica con quattro vittorie e quattro sconfitte, tre delle quali di misura nelle prime giornate. Poi sono arrivati quattro successi di fila, compreso il 100-93 sul campo della Virtus, a oggi l’unica caduta di Bologna. Nel 116-100 alla BC Roma i giuliani hanno fissato i record societari di punti, triple (20) e valutazione (150), con 35 punti e 11 rimbalzi del rookie LaJae Jones, Mvp della settima giornata. La serie si è chiusa domenica a Napoli, 90-89, dopo essere stati avanti di 14. Reggio Emilia arriva al PalaTrieste con tre sconfitte consecutive e una lista di infortunati che comprende Smith, Rossato ed Echenique. Nell’ultimo turno la squadra di Dimitris Priftis ha subito 99 punti in casa da Varese, 34 dei quali nel solo primo quarto.

LBA 9° giornata: le analisi sui match di domenica

Bertram Derthona Tortona-Armani Olimpia Milano. È la seconda partita di campionato del nuovo corso di Luca Banchi a Milano. La prima è stata vinta a Udine per 83-70, con un ultimo quarto da 24-12 e sei giocatori in doppia cifra. Quella di Tortona sarà anche l’ultima panchina di Banchi prima del raduno della Nazionale, di cui resta commissario tecnico. In settimana l’Olimpia ha in calendario un doppio impegno di Eurolega dove i milanesi sono rinati con 2 vittorie. Anche Tortona ha invertito la rotta (in campionato) dopo cinque sconfitte di fila. Le vittorie con Treviso (87-76) e a Cantù (106-92 dopo un supplementare chiuso 19-5) hanno portato la squadra di Mario Fioretti a 6 punti. A Desio il migliore è stato Dominik Olejniczak, Mvp di giornata con 20 punti, 11 rimbalzi e 35 di valutazione. Venti punti anche per Christian Vital, rientrato a Tortona dopo l’avvio di stagione in Cina. La sfida ripropone la finale dell’ultima Coppa Italia, vinta da Milano.

Longobardi Scafati Basket-Acqua S.Bernardo Cantù. Si affrontano le ultime due della classifica. Scafati ha vinto una partita su otto, Cantù nessuna: già lo 0-7 aveva eguagliato la partenza negativa della stagione 2000/01. Domenica i brianzoli sono andati vicini al primo successo, avanti 85-81 a un minuto e mezzo dalla fine con Tortona prima di cedere al supplementare. Erick Green, appena arrivato, ha chiuso con 22 punti. Per Frank Vitucci, la cui posizione è in discussione, è una partita particolare: nella passata stagione era lui l’allenatore di Scafati, riportata in Serie A. Nell’ultimo turno, i campani di Piero Bucchi hanno perso 91-81 a Treviso restando a lungo in scia, con 16 punti di Ngouama e 15 di Mascolo. Proprio su questo scontro sul fondo della classifica si concentra la nostra free pick di basket del fine settimana. Consigliamo SCAFATI -1.5 @1.75.

Maxima Roma-Nutribullet Treviso Basket. Al PalaEur si incontrano due delle squadre più in forma di questo avvio. La Maxima Roma ha 10 punti e aveva infilato cinque vittorie consecutive prima dello stop di Venezia (88-81), dove ha tirato 5 su 29 da tre. Il riferimento della squadra di Matteo Cotelli resta Miro Bilan, 26 punti e 8 rimbalzi al Taliercio. Treviso è terza con Milano a quota 12. Al Palaverde ha vinto quattro partite su quattro, fuori casa il bilancio è di due successi e due sconfitte, l’ultima a Tortona. Contro Scafati la formazione di Marcelo Nicola ha avuto 19 punti a testa da DeWayne Russell e JP Macura, più la doppia doppia di Alessandro Cappelletti con 17 punti e 10 assist.

Virtus Costa Bologna-BC Roma. La Virtus ha vinto tutte e quattro le trasferte di campionato: Varese, Venezia, Milano e Trento. L’unica sconfitta è arrivata in casa, 93-100 con Trieste. A Trento la squadra di Alex Mumbrú ha deciso la gara con un terzo quarto da 31-16 e le sei triple di Trent Frazier, 18 punti, a cui si sono aggiunti i 17 di Marcus Carr. Tra le file delle Vu Nere, sono rientrati Daniel Hackett e Tommaso Baldasso. Le V-Nere potrebbero essere affaticate dal doppio impegno di Eurolega, quello vincente in casa contro la corazzata Panathinaikos, e la trasferta di giovedì persa a Valencia. La BC Roma di coach Magro ha un profilo insolito: dopo sette giornate aveva la miglior media punti del campionato, 100,1 a partita, con due sole vittorie. Ne ha subiti 116 a Trieste e ha perso di un punto con Verona, 88-89, nonostante i 25 di Erik Stevenson, stoppato sull’ultimo possesso. Al PalaDozza i giallorossi proveranno a invertire la rotta.

Tezenis Verona-APU Old Wild West Udine. Verona e Udine sono appaiate a 8 punti, con quattro vittorie e quattro sconfitte ciascuna. La Tezenis di Alessandro Ramagli ha chiuso una serie di tre ko vincendo 89-88 sul campo della BC Roma. L’uomo della partita è stato Andrea Loro: 19 punti, cinque triple e la stoppata su Stevenson a pochi secondi dalla fine. A Roma mancavano Massinburg e Brockington. Udine ha perso in casa con Milano (70-83) restando in partita fino all’ultimo quarto, con 16 punti di Raequan Battle. Il turno precedente aveva vinto a Varese 84-81, trascinata dai 27 punti del capitano Andrea Calzavara. Per la squadra di Adriano Vertemati, assistente di Banchi in Nazionale, è il primo di due derby del Nordest consecutivi: dopo Verona arriverà Trieste.

Openjobmetis Varese-Umana Reyer Venezia. Il posticipo delle 19 mette di fronte due squadre a 10 punti. Varese ha reagito alla sconfitta interna con Udine andando a vincere 99-84 a Reggio Emilia, primo successo al PalaBigi dopo quattro anni. La squadra di Ioannis Kastritis ha segnato 34 punti nel primo quarto e ha avuto 21 punti da Ismael Kamagate, 20 da Hale e 18 da Nikolic. A Masnago in questa stagione sono già passate la Virtus, 90-69 alla prima giornata, e Udine. Venezia arriva da due vittorie di fila. Contro la Maxima Roma la Reyer di Neven Spahija ha tirato con un 13 su 23 da tre e ha vinto la sfida a rimbalzo 43-34. Jordan Parks ha chiuso con 22 punti, 9 rimbalzi e 30 di valutazione. Rice, al rientro, ne ha aggiunti 16.

Quote Antepost: le favorite per lo scudetto di pallacanestro

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale dello scudetto LBA 2026-2027. Al comando rimane l’Olimpia Milano @1.90 con la Virtus Bologna @2.80 come prima avversaria. Perde terreno Napoli @15 che si lascia alle spalle Venezia @21 agganciata dalla Maxima Roma @21 volte la posta.

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