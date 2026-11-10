E’ tempo di tirare i primi bilanci sulla stagione di Basket NBA da poco iniziata. Andiamo a vedere i rendimenti nelle scommesse e le statistiche avanzate che ci aiutano nel betting, a da queste analisi segnaliamo due possibili scommesse stagionali antepost sulla pallacanestro americana. Pronostici NBA Novembre 2026.

Pronostici NBA Novembre 2026: Minnesota quasi perfetta per gli scommettitori

C’è una squadra che ha perso per infortunio la propria stella, Anthony Edwards, e che ha visto arrivare un nuovo grande nome, LaMelo Ball, tra diversi punti interrogativi anche degli stessi analisti e bookmakers, e questo ha portato forse a sotto stimare questa formazione. Parliamo dei Minnesota Timberwolves che nel momento in cui scriviamo iniziano la seconda settimana di novembre con un record di 8-3 ma un quasi perfetto 10-1 ATS nelle scommesse. Si tratta del 90.9% di linee di spread (handicap) coperte.

Zitti zitti i Timberewolves detengono anche il miglior margine medio (o net rating) della lega, +11.09 punti, seguiti dai San Antonio Spurs, che però sono attenzionati maggiormente dai bookmakers, con linee di spread spesso a favore e molto alte, con grande frequenza anche in doppia cifra di handicap, tanto che nelle scommesse Wemby e compagni risultano molto meno efficaci di Minnesota, anzi, sono in negativo con un 4-6 ATS al momento.

L’Ovest domina nei rendimenti visto che le prime 7 squadre come migliori rendimenti ATS sono tutte della Western Conference. Al 2° posto per esempio ci sono i Lakers di Doncic con un 8-3 ATS (+7,45 punti di margine medio), seguiti da un blocco di squadre con 7-3 ATS: Dallas (+4.8 margine), OKC (+8.00), Houston (+9.00) e Golden State (+5.00). Arrivano poi i Memphis Grizzlies che stanno calando ma rimangono 6-3 ATS con +6.11 di margine medio, e solo a questo punto incrociamo la prima squadra a Est, i Detroit Pistons, anche loro con un 6-3 ATS (+7.78 net rating).

All’ultimo posto ancora l’Ovest protagonista, questa volta in male con gli Utah Jazz che sono 1-9 ATS; il conto è presto fatto: si tratta di un misero 10% di linee di spread coperte, con un passivo di -11.7 net rating, anche se in questa statistica c’è chi fa peggio, molto peggio. Ci sono tre squadre sopra i -13 punti di scarto medio: Milwaukee (-13.2), Sacramento (-13.3) e Charlotte (-13.9) ma c’è chi fa fare lo stesso bella figura a tutti gli altri , sono i Chicago Bulls con un tremendo -16,56 di net rating, e nonostante questo sono 4-5 ATS nelle scommesse visto che qui ovviamente i Bulls hanno linee di spread ampiamente favorevoli.

Scommesse Over-Under e statistiche avanzate

Spostiamoci nelle scommesse Over-Under sui punti totali dove al momento comandano i New Orleans Pelicans per le partite ad alto punteggio. Zion e soci sono infatti O/U 7-3 e nelle loro partite assistiamo alla cifra assurda di 241.3 punti totali di media. Seguono i Lakers con O/U 7-4 e anche nelle partite di Doncic e compagni i punti non mancano (236.55).

Il Pace Factor, ovvero il ritmo che le squadre tengono, spesso incide, ma non sempre, dipende anche molto dalle stime dei bookmakers. Al momento la squadra col ritmo più elevato è quella degli Atlanta Hawks che però sono solo O/U 6-5. I Pelicans hanno solo il 18° pace factor, i Lakers anche peggio (23°).

Viceversa la miglior squadra da Under è quella dei Dallas Mavericks con O/U 2-8 al momento, seguita dai NY Knicks con O/U 2-7. Qui le statistiche sono supportate anche dal Pace Factors visto che i Mavs hanno uno dei ritmi più lenti della lega (27°), mentre i campioni in carica hanno un pace factor più elevato (16°) ma stanno faticando a trovare soluzioni in attacco in questo avvio, e hanno solo il 26° xFG% (ovvero l’effettiva percentuale al tiro attesa), a sorpresa assieme ai Philadelphia 76ers.

Nella statistica xFG% i migliori sono i Lakers (58.9%) seguiti da due sorprese (sempre da Ovest), entrambe al 56.2%: Golden State e Portland. La squadra che numeri alla mano sta tirando peggio è Charlotte con un xFG% del 46.7%, seguita da Chicago (48.7%) e da Utah (49.5%), poi arrivano i già citati Knicks e Sixers.

I Lakers sono in generale la squadra con la miglior efficenza offensiva al momento (119.4) mentre i peggiori in questa statistica sono ancora gli Hornets (97.0), nettamente visto che sono gli unici sotto a 100 in questa classifica (i Jazz penultimi hanno un efficenza di 102.4). Charlotte al momento ha anche il peggior assist-to-turnover ratio e va certamente detto che questo avvio stagionale è un disastro per Charlotte.

La miglior efficenza difensiva appartiene ai Detroit Pistons (100.2), seguiti dai Thunder (102.4) e dai Timberwolves (103.7). La squadra peggiore come rendimento difensivo è quella dei Bulls (199.7) che con i Kings (119.5) fanno il vuoto, in negativo.

Entriamo ancor più nel dettaglio e vediamo un altro punto di forza dei Minnesota Timberwolves, l’efficenza a rimbalzo dove hanno il miglior rating (55.0), dimostrando di avere davvero tanti punti in cui eccellono anche nelle statistiche avanzate di rendimento e nonostante l’assenza di Ant Man al momento. Attenzione a questi Timberwolves che qui sono davanti ai Knicks (54.3) e ai Grizzlies (53.3).

Chi sotto canestro sta soffrendo terribilmente è Phoenix con i Suns che detengono il peggior rating a rimbalzo della lega (45.7), seguiti dai Washington Wizards (46.4) e appare assurdo proprio nella stagione in cui nella capitale è arrivato Anthony Davis (oltre a Trae Young). Anche gli Indiana Pacers (46.7) fanno fatica a rimbalzo.

Consigli antepost, le scommesse stagionali NBA

A fronte di quanto detto tiriamo un po le somme e diamo un paio di consigli sulle scommesse stagionali di Basket NBA, le famose antepost. Abbiamo visto uscire Minnesota in tanti fattori positivi, così come abbiamo visto Charlotte una costante tra le squadre peggiori. Gli Hornets stanno recuperando pezzi importanti e si riprenderanno, ma la linea rimane alta (34.5). Un altra squadra che sta andando male è Chicago, ma la linea dei Bulls è molto più bassa e secondo noi più giusta (24.5). Viceversa per i Timberwolves c’è da aspettare il rientro di Anthony Edwards, e come rientrerà, e sperare che altri non si rompano. Le ultime stime parlano di un ritorno di Ant Man tra fine dicembre 2026 e gennaio 2027.

Troviamo i Toronto Raptors un pò troppo in hype, vero che stanno facendo senza Kawhi Leonard, ma anche qui gli anni passano e non siamo così convinti che i canadesi potranno arrivare alle 48 vittorie richieste in regular season. Le nostre stime non vanno sopra le 45, e anche qui troviamo valore con quota quasi alla pari su Under che non vi nascondiamo aver già giocato con i nostri utenti del VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC.

I Lakers hanno diverse statistiche molto positive ed è indubbio che siano partiti molto bene dopo la partenza di LeBron, ma va anche detto che tolto un Doncic in stato di grazia, ed Austin Reaves a supporto, il resto del roster non sembra allo stesso livello e non è abbastanza profondo. Se ad LA succede qualcosa a Doncic, ma anche a Reaves, allora la stagione rischia di girare in un attimo e di diventare compromessa, e in ogni caso non abbiamo tutta questa fiducia nei Lakers e appena Doncic calerà (e lo farà perchè non può reggere a questi numeri) i nodi verranno al pettine e 50 vittorie in regular season non saranno per niente scontate.

CHARLOTTE HORNETS UNDER 34.5 WIN REGULAR SEASON @2.00

MINNESOTA TIMBERWOLVES OVER 48.5 WIN REGULAR SEASON @1.90

TORONTO RAPTORS UNDER 47.5 WIN REGULAR SEASON @1.95

LA LAKERS UNDER 50.5 WIN REGULAR SEASON @2.05

Le nostre scommesse sulle prestazioni giocatori NBA

Visto che siamo entrati nel vivo del tema scommesse NBA vediamo come stanno andando le prop bet. Ogni giorno nel nostro articolo quotidiano trovate le analisi dei big match più interessanti con tanti spunti per le scommesse, oltre alle stime sulle migliori 4 prop bets, ovvero i pronostici sulle prestazioni giocatori NBA che stanno andando molto bene in questo avvio stagionale.

Record stagionale: 45-25

Quote Antepost NBA: chi vincerà l’anello

Andiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale della stagione NBA 2026-2027. Chi vincerà l’anello? Al momento i San Antonio Spurs @3.90 rimangono i favoriti sugli OKC Thunder @5.75 proprio come ad inizio stagione, poi arrivano i Philadelphia 76ers @8.50 mentre in doppia cifra troviamo: NY Knicks @11, Boston Celtics @11 e Houston Rockets @15.

Ben piazzati i Toronto Raptors @17 che si tengono alle spalle sia i Minnesota Timberwolves @19 che i Detroit Pistons @21, e questo è abbastanza interessante e singolare. Snobbati anche i Denver Nuggets @26 di Jokic e i LA Lakers @26 di Doncic per non parlare dei Cleveland Cavaliers @31.

Una delle sorprese di inizio stagione (anche lei senza la nuova stella appena arrivata e già infortunata, Ja Morant) è rappresentata anche dai Portland Trail Blazers @36 che si lasciano alle spalle i Golden State Warriors @41, nonostante Steph Curry e compagni siano in un ottimo momento dopo un pessimo avvio; ma gli analisti sembrano pensare che i Warriors torneranno a calare e siamo d’accordo.

Nei premi individuali troviamo Luka Doncic @2.45 che ha superato, anche se di poco, Victor Wembanyama @2.60 per il titolo di MVP Regular season, un titolo che Shai Gilgeous-Alexander @8.50 ha già vinto due volte, ed è tra i candidati per il tris. Più staccati in doppia cifra Jayson Tatum @13 e Nikola Jokic @16. Noi facciamo iil tifo per il francese visto che nel pre-season in antepost avevamo puntato su Wemby per questo titolo.

Per il Rookie of the Year grande avvio di Yaxel Lendeborg @2.80, col prodotto di Michigan, finito ai Warriors, che sta subito contribuendo alla causa di Golden State ed è favorito sulla terza scelta Cameron Boozer @3.25 ma attenzione al “nostro” Darius Acuff Jr @4.40. Abbiamo scommesso sulla matricola dei Kings che al momento è il rookie più prolifico della lega con una media di 25,9 punti a partita. Più indietro la prima scelta AJ Dybantsa @8 mentre con Caleb Wilson @10 si sale in doppia cifra. Snobbata la seconda scelta, Darryn Peterson @16, che però non sta facendo male, anzi è una delle poche note positive nello Utah.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.