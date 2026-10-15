Pronostici Basket NBA 2026-2027: quote e scommesse sull’MVP regular season. Sarà l’anno di Victor Wembanyama?

MVP NBA 2026-2027
Pronostici NBA
Avatar
di
15 Ottobre 2026

Dopo aver visto l’anteprima generale della prossima stagione di Basket NBA e le idee sul Rookie of the Year, continuano i nostri articoli di analisi stagionale sul campionato di pallacanestro statunitense e oggi parliamo del MVP regular season, sarà l’anno di Wembanyama? MVP NBA 2026-2027.

MVP NBA 2026-2027: i principali protagonisti della stagione

Il 20 ottobre inizia la nuova stagione di Basket NBA 2026-2027 e qui andiamo a vedere le stelle e i giocatori più rappresentativi che si giocheranno il titolo di MVP Regular Season NBA. Victor Wembanyama inizia la stagione come favorito, secondo i bookmaker, la superstar dei San Antonio Spurs è in testa alle quote iniziali dopo un’altra stagione dominante, ma non è certo l’unico candidato. 

Il detentore del titolo di MVP Shai Gilgeous-Alexander (che punta a diventare il primo giocatore a vincere il premio per tre volte consecutive dai tempi di Larry Bird), Luka Doncic (rimasto il baluardo principale dei Lakers dopo la partenza di LeBron) e Nikola Jokic (già vincitore per tre volte) sono pienamente in corsa, mentre una nuova generazione, guidata da Anthony Edwards e Cade Cunningham, continua a ridurre il divario. 

Ecco la situazione di come si sono evolute le quote per questo premio nelle ultime settimane:

Screenshot 2026-10-15 alle 14.48.41.png

Statistiche e ultimi vincitori del premio MVP in NBA

Non è raro che un giocatore vinca il premio più di una volta. Con il successo del 2026, Gilgeous-Alexander è diventato il tredicesimo giocatore a conquistare il riconoscimento per due (o più) anni consecutivi.

Di norma, l’MVP proviene da una squadra di alto livello: dal 1985 a oggi, solo sette vincitori appartenevano a formazioni che non avevano chiuso al primo o al secondo posto nella propria conference.

Il premio viene solitamente assegnato a giocatori che hanno già maturato qualche anno di esperienza. L’ultimo esordiente (rookie) a essere stato nominato MVP è stato Wes Unseld nel 1969; inoltre, solo due vincitori avevano 22 anni o meno al momento del riconoscimento (Wes Unseld e Derrick Rose).

Storicamente, i centri hanno dominato l’assegnazione del premio MVP. Dopo un digiuno durato vent’anni (tra il successo di Shaquille O’Neal nel 2000 e quello di Nikola Jokic nel 2021) i centri sono tornati protagonisti, aggiudicandosi quattro degli ultimi sei titoli di MVP.

ULTIMI VINCITORI MVP NBA REGULAR SEASON

2025-2026 Shai Gilgeous-Alexander (OKC) @2.50

2024-2025 Shai Gilgeous-Alexander (OKC) @5.00

2023-2024 Nikola Jokic (DEN) @5.50

2022-2023 Joel Embiid (PHI) @7.00

2021-2022 Nikola Jokic (DEN) @17.00

2020-2021 Nikola Jokic (DEN) @26.00

2019-2020 Giannis Antetokounmpo (MIL) @3.10

2018-2019 Giannis Antetokounmpo (MIL) @5.75

2017-2018 James Harden (HOU) @12.00

2016-2017 Russell Westbrook (OKC) @3.00

2015-2016 Stephen Curry (GSW) @7.50

2014-2015 Stephen Curry (GSW) @17.00

MVP NBA 2026-2027

MVP NBA 2026-2027

Quote MVP Regular Season NBA 2026-2027 e Free Pick

Ecco la lavagna completa per le quote antepost del MVP Regular Season NBA 2026-2027. Questa volta non cerchiamo sorprese (come avevamo provato lo scorso anno) e giochiamo anche noi sul favorito. I tempi sono maturi per WEMBANYAMA MVP @3.00.

Screenshot 2026-10-15 alle 14.50.41.png

betting online

Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€


Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot.

4.5
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

Telegram-loghino.pngTELEGRAM BETTING MANIAC
Instagram-loghino.pngINSTAGRAM BETTING MANIAC
Youtube-loghino.pngYOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
Altri articoli
Pronostici NBA: quest’anno il titolo di Rookie of the Year è combatto come non mai con Boozer, Peterson, Wilson e Dybantsa. Occhio ad Acuff Jr
Pronostici NBA
Pronostici NBA: quest’anno il titolo di Rookie of the Year è combatto come non mai con Boozer, Peterson, Wilson e Dybantsa. Occhio ad Acuff Jr
13 Ottobre 2026
Pronostici Basket NBA: Anteprima stagione 2026-2027 con LeBron a Philadelphia, Giannis a Miami e Leonard che torna a Toronto
Pronostici NBA
Pronostici Basket NBA: Anteprima stagione 2026-2027 con LeBron a Philadelphia, Giannis a Miami e Leonard che torna a Toronto
29 Settembre 2026
Pronostici Basket NBA: New York Knicks campioni dopo 53 anni. Per il prossimo anno tornano a comandare Spurs e Thunder nelle quote
Pronostici NBA
Pronostici Basket NBA: New York Knicks campioni dopo 53 anni. Per il prossimo anno tornano a comandare Spurs e Thunder nelle quote
15 Giugno 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
My Lotteries PLAY
My Lotteries PLAY

Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€


Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.