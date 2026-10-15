Dopo aver visto l’anteprima generale della prossima stagione di Basket NBA e le idee sul Rookie of the Year, continuano i nostri articoli di analisi stagionale sul campionato di pallacanestro statunitense e oggi parliamo del MVP regular season, sarà l’anno di Wembanyama? MVP NBA 2026-2027.

MVP NBA 2026-2027: i principali protagonisti della stagione

Il 20 ottobre inizia la nuova stagione di Basket NBA 2026-2027 e qui andiamo a vedere le stelle e i giocatori più rappresentativi che si giocheranno il titolo di MVP Regular Season NBA. Victor Wembanyama inizia la stagione come favorito, secondo i bookmaker, la superstar dei San Antonio Spurs è in testa alle quote iniziali dopo un’altra stagione dominante, ma non è certo l’unico candidato.

Il detentore del titolo di MVP Shai Gilgeous-Alexander (che punta a diventare il primo giocatore a vincere il premio per tre volte consecutive dai tempi di Larry Bird), Luka Doncic (rimasto il baluardo principale dei Lakers dopo la partenza di LeBron) e Nikola Jokic (già vincitore per tre volte) sono pienamente in corsa, mentre una nuova generazione, guidata da Anthony Edwards e Cade Cunningham, continua a ridurre il divario.

Ecco la situazione di come si sono evolute le quote per questo premio nelle ultime settimane:

Statistiche e ultimi vincitori del premio MVP in NBA

Non è raro che un giocatore vinca il premio più di una volta. Con il successo del 2026, Gilgeous-Alexander è diventato il tredicesimo giocatore a conquistare il riconoscimento per due (o più) anni consecutivi.

Di norma, l’MVP proviene da una squadra di alto livello: dal 1985 a oggi, solo sette vincitori appartenevano a formazioni che non avevano chiuso al primo o al secondo posto nella propria conference.

Il premio viene solitamente assegnato a giocatori che hanno già maturato qualche anno di esperienza. L’ultimo esordiente (rookie) a essere stato nominato MVP è stato Wes Unseld nel 1969; inoltre, solo due vincitori avevano 22 anni o meno al momento del riconoscimento (Wes Unseld e Derrick Rose).

Storicamente, i centri hanno dominato l’assegnazione del premio MVP. Dopo un digiuno durato vent’anni (tra il successo di Shaquille O’Neal nel 2000 e quello di Nikola Jokic nel 2021) i centri sono tornati protagonisti, aggiudicandosi quattro degli ultimi sei titoli di MVP.

ULTIMI VINCITORI MVP NBA REGULAR SEASON

2025-2026 Shai Gilgeous-Alexander (OKC) @2.50

2024-2025 Shai Gilgeous-Alexander (OKC) @5.00

2023-2024 Nikola Jokic (DEN) @5.50

2022-2023 Joel Embiid (PHI) @7.00

2021-2022 Nikola Jokic (DEN) @17.00

2020-2021 Nikola Jokic (DEN) @26.00

2019-2020 Giannis Antetokounmpo (MIL) @3.10

2018-2019 Giannis Antetokounmpo (MIL) @5.75

2017-2018 James Harden (HOU) @12.00

2016-2017 Russell Westbrook (OKC) @3.00

2015-2016 Stephen Curry (GSW) @7.50

2014-2015 Stephen Curry (GSW) @17.00

Quote MVP Regular Season NBA 2026-2027 e Free Pick

Ecco la lavagna completa per le quote antepost del MVP Regular Season NBA 2026-2027. Questa volta non cerchiamo sorprese (come avevamo provato lo scorso anno) e giochiamo anche noi sul favorito. I tempi sono maturi per WEMBANYAMA MVP @3.00.

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