Scatta il count down per l’inizio della stagione 2026-2027 di Basket NBA che prenderà il via dal 20 ottobre e ci terrà compagnia fino ad aprile con le Finals dove sperano di arrivare i nuovi 76ers di LeBron James (e Jaylen Brown) mentre a Toronto è tornato Kawhi Leonard dopo il caso con i Clippers e Giannis Antetokounmpo ha lasciato Milwaukee per Miami. In ogni modo si riprende con i Knicks campioni in carica e due squadre a Ovest favorite dalle quote, Thunder e Spurs- Anteprima NBA 26-27.

Anteprima NBA 26-27: stagione al via dal 20 ottobre, le novità

La stagione di Basket NBA 2026-2027 inizia il 20 ottobre. Siamo alla regular season numero 81 della storia: si giocheranno 1.230 gare. Tutti all’inseguimento dei New York Knicks campioni.

C’è un elemento che salta all’occhio: rispetto al recente passato, il calendario non è del tutto definito. Sono infatti 80 su 82 le gare fissate, con le altre due che si assegneranno tra il 4 e il 10 dicembre in base ai gironi di NBA Cup. A proposito di quest’ultima competizione, l’altra novità è relativa alle semifinali, che si giocheranno in casa della testa di serie più alta; di conseguenza, solo la finale si disputerà in campo neutro.

C’è anche una contromisura per evitare il tanking, la strategia adottata da alcune squadre che perdono di proposito a fine stagione per ottenere una posizione migliore al Draft. Con la cosiddetta formula “3-2-1”, si va proprio a modificare il sistema di sorteggio, con le ultime tre in classifica che avranno meno probabilità delle altre 13 squadre. Questo nuovo regolamento riguarderà il Draft 2027 e i due successivi: la proiezione è che ci sarà spettacolo anche a fine stagione, anche in gare tra squadre relegate nei bassifondi.

Basket NBA: le date da non perdere per la prossima stagione e guida TV

Vediamo gli appuntamenti da cerchiare in rosso sul calendario per ogni appassionato di Basket NBA. Nel Christmas Day spicca il ritorno di LeBron James a Los Angeles (gara Philadelphia 76ers-Lakers). L’All-Star si tiene a febbraio a Phoenix.

Inizio regular season: 20 ottobre 2026

NBA Cup gironi: 30 ottobre-27 novembre

NBA Cup Fase finale: 4-11 dicembre

Christmas Day: 25 dicembre (cinque gare)

Spurs-Pelicans a Parigi e Manchester: 14 e 17 gennaio 2027

Trade deadline: 11 febbraio (fine mercato)

All-Star: 19-21 febbraio

Fine regular season: 11 aprile

Play-in: 13-16 aprile

Per quanto riguarda la Guida TV NBA, un’ampia selezione delle gare e tutte le NBA Finals 2027 sono proposte in pay-tv su Sky Sport Basket. Per gli abbonati è possibile usufruire della diretta streaming attraverso l’app Sky Go. Diretta streaming anche su NOW, sempre per abbonati, e sull’app ufficiale della NBA per chi ha attivato l’NBA League Pass in una delle sue tre versioni: Annuale, Premium oppure Team.

Per gli appassionati c’è anche l’opzione Amazon Prime Video, che proporrà 67 gare di regular season, le due gare di Parigi e Manchester, la NBA Cup, il play-in Tournament, una selezione delle gare del primo e del secondo turno dei playoff e le Eastern Conference Finals.

Movimenti di mercato, i colpi più importanti dell’off-season NBA

Il mercato di off-season della NBA si è aperto subito con una notizia importante, Giannis Antetokounmpo lascia Milwaukee per andare ai Miami Heat (i Bucks si consolano con l’arrivo di Tyler Herro e di altri tre giocatori più le prime scelte 2031 e 2033). Il greco spera di riportare il titolo in Florida, rispolverando i fasti di Wade e LeBron a Miami.

Approposito di LeBron James, è stato lui il nome più chiacchierato dopo aver lasciato i Lakers per accasarsi ai Philadelphia 76ers che avevano già firmato anche un altra stella come Jaylen Brown in uno scambio che ha portato Paul George a Boston.

Infine segnaliamo Kawhi Leonard, in mezzo alle polemiche del caso salari cap con i Clippers, ha lasciato LA per tornare ai Toronto Raptors con cui aveva vinto uno storico anello per i canadesi.

Quote Antepost: chi vincerà l’anello NBA?

Vediamo l’aggiornamento delle quote antepost per la vittoria finale del titolo di Basket NBA 2026-2027, poi nelle prossime settimane andremo ad approfondire le nostre preview prendendo in analisi division per division. Intanto per l’anello sono Thunder e Spurs le grandi favorite che staccano tutti, anche i campioni in carica, i Knicks.

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