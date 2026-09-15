Dopo LeBron James a Philadelphia, un altro movimento di off-season è destinato a cambiare il volto della Eastern Conference, e delle quote antepost di Basket NBA anche se l’inizio della regular season (20 ottobre) è ancora lontano. Il caso salare cap di Kawhi Leonard ai Clippers si chiude con multe salate e con la stella che ha vinto l’anello a Toronto, che torna ai Raptors. Aggiornamenti NBA 26-27.

Aggiornamenti NBA 26-27: Kawhi Leonard torna in Canada

Dopo due mesi e mezzo di stand-by, lo scambio tra Los Angeles Clippers e Toronto Raptors per Kawhi Leonard è ufficiale, e attende ora il “via libera” definitivo da parte della NBA. L’accordo tra le franchigie era già stato trovato a fine giugno, ma la trade era stata congelata di fronte all’emersione dello scandalo relativo all‘aggiramento del salary-cap operato da LAC per il pagamento dello stipendio di Kawhi Leonard.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha aperto una nuova indagine dopo quella interna condotta dalla NBA nei confronti dei Los Angeles Clippers e del sistema di pagamenti esterni effettuato tramite terzi per Kawhi Leonard, aggirando le regole imposte dal salary-cap. L’intervento del Dipartimento di Giustizia arriva otto giorni dopo le pesanti sanzioni decretate dall’indagine interna effettuata dalla stessa NBA. I Clippers hanno perso le prime 5 scelte dei draft tra il 2029 e il 2033, il proprietario Steve Ballmer è stato multato di 30 milioni di dollari e bandito per una stagione da tutte le attività relative alla Lega, Kawhi Leonard ha ricevuto una sanzione economica di 700.000 dollari, mentre Dennis Robertson, zio e partner commerciale dello stesso Leonard, è stato inibito per 5 anni.

Il giocatore ha ricevuto 50 milioni di dollari in questa maniera, infrazione che ha portato a sanzioni molto pesanti nei confronti della dirigenza dei Clippers ma non del diretto interessato, che ne è uscito quasi indenne con una multa molto leggera da 700.000 dollari come detto.

I nuovi Raptors con Kawhi. Ingram e Dick a LAC

Leonard torna così in Canada, lasciato sette anni fa da campione NBA e assoluto protagonista delle Finals vinte contro i Golden State Warriors. Il giocatore ha raggiunto il gruppo già da qualche giorno, ma finora ha potuto svolgere soltanto lavoro individuale. I Clippers ricevono in cambio Brandon Ingram, Gradey Dick e una serie di scelte future, diventate ora un asset molto importante dopo la revoca delle cinque prime scelte del periodo compreso tra il 2029 e il 2033 stabilita dalla Lega nell’insieme delle sanzioni per il cap aggirato.

A dispetto dei 35 anni di età, Leonard è reduce da una stagione di assoluto livello con LAC, chiusa a 27.9 punti, 6.4 rimbalzi, 3.6 assist e 1.9 recuperi di media con il 50.5% dal campo e il 38.7% dall’arco. Ha un contratto da 50.3 milioni di dollari per il 2026-27 ma ha rinunciato a un trade-kicker da 7.45 milioni per facilitare lo scambio e permettere ai Raptors di rimanere al di sotto della prima soglia della luxury-tax.

Brandon Ingram, seconda scelta del draft 2016, ha tenuto 21.5 punti, 5.6 rimbalzi e 3.7 assist nel 2025-26, mentre Gradey Dick ha segnato 6.0 punti a partita con il 30.1% dall’arco (cinque punti percentuali in meno rispetto alla stagione precedente) in uscita dalla panchina.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti a Est e per l’anello

Dall’ultimo aggiornamento di fine luglio, con LeBron James ai 76ers, ad oggi con la conferma di Leonard in Canada, le quote antepost per la vittoria finale dell’anello 2026-2027 NBA sono cambiate, in particolare per i Toronto Raptors che però sorprendentemente salgono da 23 alla attuale quota @26.00 volte la posta secondo Bet365 che mantiene in testa gli OKC Thunder @3.60 sui San Antonio Spurs @3.70, in un testa a testa a Ovest mentre a Est la prima squadra ora sono i Philadelphia 76ers @9.50 che si lasciano alle spalle i campioni in carica, i NY Knicks @10 che partono le serie di squadre in doppia cifra su Boston @15, poi si sale @26 dove oltre ai già citati Raptors troviamo anche Nuggets, Timberwolves, Pistons e Cavaliers.

QUOTE VITTORIA FINALE NBA 2026-2027

Ma parliamo un attimo nel dettaglio della Eastern Conference dove dopo LeBron torna anche Kawhi. Se Philadelphia sta davanti (di poco) a NYK nelle quote per l’anello, a Est le cose cambiano, e qui sono i Knicks @4.40 ad essere favoriti per la vittoria della Conference, sui 76ers che sono molto vicini @4.60, poi ci sono i Celtics @6.50 e i Pistons @9.00. In doppia cifra i Cavaliers @10, assieme ai Raptors, più staccati gli Heat @13.00 e i Pacers @16.00 chiamati ad una ripresa.

QUOTE CONFERENCE NBA

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