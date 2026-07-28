I riflettori e l’attesa del basket NBA erano tutti sulla decisione di LeBron James che lascia i Lakers per tornare a Est, ma non si tratta di ritorni a Cleveland o Miami, bensì una nuova avventura con i Philadelphia Phillies che salgono di colpo al 4° posto tra i favoriti delle quote antepost per la vittoria finale dell’anello. LeBron a Philadelphia.

LeBron a Philadelphia: come cambiano le forze NBA?

L’arrivo di LeBron James ha già promosso i Philadelphia 76ers tra le squadre favorite per la conquista dell’anello. Il Re, come noto, ha firmato un contratto biennale accontentandosi di 8 milioni di dollari per calarsi all’interno di una realtà molto rinnovata rispetto alla scorsa stagione e con chiare ambizioni per provare a vincere un anello nell’immediato. James potrebbe giocare in una ipotetica line-up che comprende altre tre star come Tyrese Maxey, Jaylen Brown e Joel Embiid, a cui si aggiunge VJ Edgecombe, uno dei talenti più fulgidi del panorama NBA attuale.

Vero, la second-unit non è ancora particolarmente solida, nonostante le aggiunte di Dean Wade e con l’arrivo di un grande veterano come Kentavious Caldwell-Pope ma i bookmakers non hanno dubbi, i Sixers si presentano ai nastri di partenza come grande contender per il titolo. Il Prescelto si conferma quindi ancora un giocatore che sposta gli equilibri nonostante più di 20 anni nella lega.

Un taglio di stipendio da record per James

LeBron James deve ancora cominciare ufficialmente la sua nuova avventura con i Philadelphia 76ers, ma è già entrato nel libro dei record: scendendo dai 52.63 milioni di dollari guadagnati nella sua ultima stagione ai Lakers ai 3.88 attuali, detiene il primato per il taglio dello stipendio più grande nell’intera storia della NBA.

Se LeBron dovesse avvalersi della player-option per disputare la sua 25esima stagione in NBA, per arrivare a 4.07 milioni. In soldoni, è un taglio di 48.75 milioni di dollari, una cifra record nell’intera storia della Lega d’Oltreoceano. James ha sfilato questo bizzarro primato Russell Westbrook, che aveva rinunciato al 92% del suo stipendio per rinnovare con i Los Angeles Clippers nell’estate del 2023. In quella occasione aveva lasciato sul tavolo 43.2 milioni di dollari. A completare il podio c’è Blake Griffin, che nell’estate del 2022, prima di disputare la sua ultima stagione della carriera con i Boston Celtics, aveva visto il proprio salario ridursi di 29.5 milioni di dollari.

Il contratto firmato da LBJ con i Sixers è al minimo salariale, e prevede una curiosa trade-kicker del 15% nel caso in cui dovesse essere inserito in uno scambio al termine della sua prima stagione. Philadelphia non avrebbe formulare un’offerta migliore a livello economico, avendo già un monte-stipendi appesantito da tre All-Star del calibro di Tyrese Maxey, Jaylen Brown e Joel Embiid. Ma, per un giocatore che ha guadagnato oltre 581 milioni di dollari nell’intera carriera (cifra che comprende i soli stipendi, escludendo le tante sponsorizzazioni personali), il fattore economico è ovviamente più che secondario. A 41 anni abbondanti, LeBron ha scelto la squadra che gli prospetta le maggiori chance di vincere il quinto titolo della carriera. Se dovesse riuscirci, diventerebbe il primo giocatore in grado di conquistare un anello con quattro squadre diverse.

Power Ranking e bookmakers quasi concordi sui Sixers

Il power ranking aggiornato di ESPN colloca Philadelphia al quinto posto, con un salto di sette posizioni rispetto al precedente, dov’era stata collocata in dodicesima piazza. I Sixers si trovano alle spalle delle due corazzate dell’Ovest – OKC e San Antonio -, dei New York Knicks, campioni in carica, e dei Denver Nuggets.

E anche le cifre dei bookmakers sono cambiate, schierandosi ancor più apertamente nei confronti della franchigia della Città dell’amore fraterno. Per Bet365 solo le due favorite a Ovest, San Antonio Spurs @3.60 ed Oklahoma City Thunder @3.60, e i campioni in carica, i New York Knicks @9.50, sono davanti ai Phillies @10.00 che si mettono alle spalle i Boston Celtics @15.00 a cui hanno “scippato” Jaylen Brown.

La quota di Philadelphia prima della firma di LeBron era @21.00 quindi si è più che dimezzata. Sicuramente i Sixers hanno vinto il mercato, ma adesso ci sarà da capire se vinceranno anche sul campo. Le condizioni di Joel Embiid continuano a preoccupare, e LeBron non è più un giocatore di primo pelo, ma non mancano i giovani su cui costruire, come Maxey o Edgecombe.

Quote Antepost Basket NBA 2026-2027

Vediamo gli ultimi aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della stagione 2026-27 di Basket NBA ma anche il premio di MVP della prossima regular season e quelle sul Rookie dell’anno.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.